День защиты детей вместе с компанией «Камелек»

Если 1 июня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей (International Children’s Day).

Но День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

1 июля, ко дню защиты детей, на Комсомольской площади компания «Камелек» успешно провела для всех детей города Якутска бесплатную акцию «МЫ ДЕТИ ПЛАНЕТЫ». Всех детей ждали:

ФЭЙС АРТ

Мороженое

Мандарин

Шарики

Выставку рисунков

Мастер-класс по росписи

Рисование руками на панно

«Спасибо компании «Камелек» за эту чудесную акцию! Нам разукрасили лицо бесплатно, дали мороженое с надписью «Я супермен» и восхитительный шарик, а также номинацию «Юный художник», — рассказала мама Владика.

Также, компания «Камелек» пригласила детей фонда «Праздник жизни» и лично поздравила с Днем защиты детей.

На конкурс рисунков дети заранее присылали рисунки. Все участники получили грамоты и подарки.

P.s. Все фотографии можете скачать с сайта компании «Камелек» http://kamelek-posuda.ru/ или посмотреть на странице инстаграм @kamelek38.