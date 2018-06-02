День защиты детей отметили в аэропорту «Якутск»

Работники аэропорта «Якутск», представляющие Женский совет, Совет молодежи и Профком авиаработников, с Днем защиты детей поздравили воспитанников детского дома «Берегиня» и маленьких пациентов Республиканского национального центра медицины. Также в этот день, 1 июня, подарки и поздравления получили маленькие пассажиры аэропорта.

Детский дом «Берегиня» — особенный. В нем воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. «Берегиня» находится в Гагаринском округе недалеко от аэропорта. Поэтому воспитанники «Берегини» и их воспитатели не один год дружат с коллективом аэропорта.

Лена Ефремова, директор МКУ ЦПиКС «Берегиня», поприветствовала волонтеров из аэропорта и напомнила ребятам, что аэропорт «Якутск» вот уже несколько лет оказывает им различную помощь. Традиционными для «Берегини» стали экскурсии в аэропорту, совместные мероприятия в начале учебного года и в День защиты детей. Представители аэропорта поблагодарили директора учреждения Лену Павловну и воспитателей за их нелегкий, но очень важный труд, и подарили канцелярские принадлежности и наборы для творчества. Игры и конкурсы для детей провели Пчелка Майя и Супермен – приглашенные аниматоры.

Еще одной зарождающейся традицией аэропорта становится организация праздника для маленьких пациентов Медцентра. Акцию второй год проводят волонтеры аэропорта при поддержке руководства предприятия и профкома авиаработников.

Лариса Романова (Осипова), специалист управления персоналом АО «Аэропорт Якутск», инициатор акции в Медцентре:

— Отделение детской эндокринологии и гастроэнтерологии Национального центра медицины выбрано нами не случайно. Некоторое время назад я сама здесь лежала с сыном, который перенес операцию по пересадке, донором была я. Это отделение для моего сына практически стало домом. Пациенты с пересаженной печенью становятся очень уязвимыми, нельзя было даже выходить в коридор. Долгое время, больше полутора лет, мы провели в палате, в четырех стенах. 1 июня, в День защиты детей, другие отделения посещали волонтеры, а наше почему-то обходили стороной. На самом деле подобные праздничные акции имеют большое значение как для ребенка, так и для его родителей. Позитивные эмоции дают им стимул еще упорней бороться с болезнью. Поэтому в прошлом году решила организовать акцию добра в День защиты детей – памяти сына. Генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников поддержал мою идею, и мы совместно с Советом молодежи и Профкомом уже второй год устраиваем праздник для пациентов отделения детской эндокринологии и гастроэнтерологии в Медцентре.

АО “Аэропорт Якутск”, как одно из градообразующих предприятий, осознает свою социальную ответственность перед жителями города и ведет общественную работу, в рамках которой ведется шефство над социальными учреждениями (школы, детсады, детдом). Генеральный директор АО “Аэропорт Якутск” Николай Местников лично занимается реализацией программы “Безопасный двор”, которая включает в себя проекты по установке камер видеонаблюдения в подъездах и дворах Гагаринского и Строительного округов, строительству детских площадок и благоустройству.