АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
5
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.54
 64.24
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.05.2017, 23:08
Желток
Видео
Маленький участник Парада Победы в Якутии
09.05.2017, 22:40
Происшествия
Прогремели взрывы на юге Таиланда, пострадали 40 человек
09.05.2017, 22:35
Общество
Якутоптторг поздравил своих ветеранов, живущих в Якутске
09.05.2017, 21:54
Республика
9 мая на торжественный митинг у Обелиска Славы собрались тысячи алданцев
09.05.2017, 21:12
Столица
День Великой Победы: Помним! Гордимся! Благодарим!
09.05.2017, 18:00
Республика
В Усть-Нере открыли мемориал защитникам Отечества
09.05.2017, 17:14
Республика
ГИМС предупреждает: не допускайте выход на водные объекты в период паводка!
09.05.2017, 16:16
Республика
На Площади Победы в Якутске возложили цветы к монументу «Воинам-победителям»
09.05.2017, 15:16
Республика
Мероприятия МЧС по предотвращению возникновения природных пожаров в республике
09.05.2017, 15:10
Республика
Паводковая обстановка в Якутии на 13.00 часов 9 мая 2017г.
09.05.2017, 15:07
Столица
День Победы — великий праздник для каждого из нас!
09.05.2017, 15:02
Республика
Томмотцы встречают День Победы
09.05.2017, 14:45
Политика
Кадры решают всё! Сталин и кадровый вопрос
09.05.2017, 12:41
Культура & Образование
В Якутске озвучили результаты XVIII Азиатской олимпиады по физике
09.05.2017, 11:29
Культура & Образование
Учащиеся школы для неслышащих подарили ветеранам Великой Отечественной войны клип
09.05.2017, 10:18
Республика
Фотофакт
В поселке Ленинский встретили ретро-пробег
09.05.2017, 10:02
Общество
Видео
Якутск: Помним! Гордимся! Благодарим!
09.05.2017, 9:56
Общество
Письма с фронта: «Шурочка, любимая, война скоро кончится…»
09.05.2017, 9:55
Общество
Айсен Николаев: Героический подвиг старшего поколения, вставшего на защиту Родины – вне времени!
09.05.2017, 9:53
Республика
Эшелон Победы проехал по Южной Якутии
09.05.2017, 9:44
Культура & Образование
Сборная Якутии готова на 100% к финалу Ворлдскиллс
09.05.2017, 9:38
Республика
«Свечу памяти» зажгли жители Алданского района
09.05.2017, 9:31
Происшествия
За сутки пожары полыхали в Жиганске, Якутске и Кысыл-Сыре
09.05.2017, 9:27
Общество
В Санкт-Петербурге завершились Васильевские чтения
09.05.2017, 9:16
Общество
Сегодня день рождения руководителя, дизайнера и поэтессы
09.05.2017, 8:00
Столица
Россельхозбанк поздравляет с Днем Победы!
09.05.2017, 8:00
Общество
Якутяне со всем Санкт-Петербургом возложили цветы на Пискаревском кладбище
09.05.2017, 7:15
Общество
Егор Борисов поздравил ветеранов войны и тыла
09.05.2017, 7:05
Республика
В Алдане прошла ежегодная акция «Поздравь с Победой!»
09.05.2017, 6:51
Общество
В акции “Свеча памяти” приняли участие более 17 тысяч якутян  
08.05.2017, 23:32
Столица
В Якутске 9 мая перекроют главные улицы
08.05.2017, 23:23
Столица
О движении автобусов после праздничного салюта 9 мая в Якутске
08.05.2017, 22:02
Общество
Ил Дархан навестил ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Березина
08.05.2017, 20:57
Культура & Образование
Завершила работу XVIII Азиатская олимпиада по физике
08.05.2017, 20:50
Экономика
Магазин КАПТЕРКА угощает всех покупателей армейской кашей!
08.05.2017, 18:14
Столица
Горожане поздравляют с Днем Великой Победы
08.05.2017, 18:04
Столица
Весна Победы: встреча фронтовиков
08.05.2017, 17:40
Республика
В Якутске поднят символ Знамени Победы
08.05.2017, 17:12
Происшествия
На Покровском тракте столкнулся автомобиль с тремя детьми
08.05.2017, 17:09
Культура & Образование
Эксклюзив
Эхо войны: Захар и Аксинья
08.05.2017, 16:52
Культура & Образование
Встреча с академиком Афанасием Осиповым в День Победы
08.05.2017, 16:38
Республика
Егор Борисов: Вы подарили нам будущее, наш долг – заботиться о вас сегодня
08.05.2017, 16:18
Общество
Молодо — не зелено. Откуда берутся альтруисты?
08.05.2017, 16:09
Республика
Мы отдаем дань уважения всем тем, кто героически защищал нашу Родину
08.05.2017, 15:49
Происшествия
Смерть на Намском тракте
08.05.2017, 15:43
Спорт
Заложена новая традиция открытия летнего спортивного сезона
08.05.2017, 15:30
Общество
О роли участников трассы Аляска-Сибирь в развитии авиации Якутии
08.05.2017, 15:09
Происшествия
За два праздничных дня задержаны 22 пьяных водителя
08.05.2017, 14:58
Республика
Паводковая обстановка в республике на сегодня 13.00 часов
08.05.2017, 14:49
Столица
Советский народ вернул мир и спокойствие не только на свою землю
08.05.2017, 14:45
Экономика
Есть победитель викторины про охоту и не только…
08.05.2017, 12:51
Путешествия
Тур выходного дня в Грузию
08.05.2017, 12:47
Общество
Любовь и война якутянки Валентины Ефремовой
08.05.2017, 11:49
Общество
Бессмертный полк в Якутске: время и место сбора
08.05.2017, 11:32
Происшествия
Полиция нашла трех без вести пропавших якутян
08.05.2017, 11:28
Общество
ГАИ — грузовикам: 9 мая выбирайте альтернативные маршруты
08.05.2017, 11:25
Происшествия
На Намском тракте в результате опрокидывания погиб молодой человек
08.05.2017, 11:09
Республика
Глава Алданского района лично поздравил ветеранов с Днем Победы
08.05.2017, 11:02
Общество
Вахта памяти: И якутяне возвращают имена пропавших без вести под Сталинградом, Ленинградом, Ржевом
08.05.2017, 10:54
Общество
Память воинов-якутян, защитников Москвы почтили под Ржевом, близ Ельни и Зендиково
08.05.2017, 10:31
Политика
Сегодня день рождения депутата
08.05.2017, 9:50
Происшествия
В Нерюнгри загорелся подъезд в 4-этажке
08.05.2017, 9:47
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с 72-й годовщиной Великой Победы
08.05.2017, 9:30
Культура & Образование
ТЮЗ: Помним и гордимся!
08.05.2017, 9:01
Происшествия
Объясните детям, что игры на льду, плавание на лодках, плотах во время ледохода опасны для жизни!
08.05.2017, 8:14
Общество
Александра — необыкновенная женщина, самоотверженный врач
08.05.2017, 8:08
Республика
Якутское отделение ПФР: Подвиг навеки останется в памяти потомков!
08.05.2017, 8:00
Культура & Образование
«Костер на ветру» — маяк в мире хаоса: якутская кинопремьера
08.05.2017, 7:05
Общество
Поздравление Федота Тумусова с Днем Победы
08.05.2017, 0:39
Общество
Тысячи якутян приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»
07.05.2017, 23:35
Культура & Образование
Село Хатассы славится танцорами, певцами, артистами народного театра
07.05.2017, 21:17
Общество
Егор Борисов выступил перед участниками Крестного хода и молебна 
Архив новостей
Столица
9 мая 2017, 21:12
316

День Великой Победы: Помним! Гордимся! Благодарим!

Сегодня в столице республики проходят торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

День Победы в городе Якутске ознаменовался торжественной церемонией возложения цветов, военно-патриотическим парадом, Всероссийской акцией “Бессмертный полк”, осуохаем Победы и культурно-массовыми мероприятиями и акциями, прошедшими на главных площадях.

Ветеранов войны, тыла и труда, детей-войны, всех горожан поздравили глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, глава города Якутска Айсен Николаев, председатель Конституционного суда РС (Я) Александр Ким-Кимэн, государственный советник РС (Я), первый президент РС (Я) Михаил Николаев, заместитель председателя Правительства РС (Я) Алексей Дьячковский, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, архиепископ Якутский и Ленский Роман и многие другие. Они почтили минутой молчания память павших воинов и возложили живые цветы к монументу “Воинам-победителям”.

После церемонии возложения цветов глава города Айсен Николаев присоединился ко Всероссийской патриотической акции “Бессмертный полк”. Он вместе с тысячами горожан вышел на парадное шествие, держа портрет своего деда-фронтовика, пулеметчика 932 стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии Андрея Титовича Титарова. Глава города отметил, что несмотря на то, что годы войны уходят все дальше в историю, героический подвиг людей, вставших на защиту Родины, остается вне времени.

Участники акции прошли от площади Ленина до площади Победы, а оттуда по центральным улицам, отдавая дань уважения старшему поколению победителей и павшим на полях сражений.

“В акции “Бессмертный полк” мы участвуем третий год и вспоминаем светлое имя  предков. Нашего деда Михаила Егоровича Дмитриева  призвали на фронт из с. Октемцы Хангаласского улуса. На войну он ушел вместе с двумя сыновьями. Отцы вернулись, а дед – нет. Похоронен в поселке Синявино Ленинградской области. Его имя сейчас выбито на мемориальном комплексе “Синявинские высоты”,  — рассказывает ветеран педагогического труда Галина Федорова-Дмитриева.

“Мой дед Иван Мелентьевич Иосифов  ушел на войну в 19 лет и стал пулеметчиком 19-й стрелковой дивизии. Принял участие в обороне Москвы, а затем отправился в Харьков, где попал в окружение и получил тяжелые ранения. Несмотря на тяжелые испытания, он остался жив и вернулся на домой. Пройти в “Бессмертном полку” вместе с его портретом – это великая честь для меня”, — говорит специалист Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы РС (Я) ресурсов Туяра Заболоцкая.

“Мы несем портрет бабушки Марии Дмитриевны Яковлевой. В годы войны она трудилась в тылу, добывала рыбу в Кобяйском улусе. Племянники   вышли с портретом нашего деда Константина Николаевича Константинова, который  не вернулся с войны. Эта акция проводится для того, чтобы наши внуки знали, что солнца, мирного неба над нашими головами, да и самой нашей жизни, могло не быть, если бы не подвиг наших предков”, — считает работник газеты “Она+” Татьяна Яковлева.

“В акции “Бессмертный полк” мы участвуем ежегодно всей семьей. Это очень важно для нас. Бабушка Галина Михайлована Беренгилова – старший сержант, служила в зенитно-артиллерийских войсках. Мы гордимся подвигом наших дедов, отцов, матерей, вставших на защиту Отечества, и отдаем дань уважения тем, кто на своих плечах вынес все тяготы войны и отстоял Победу”,  — делится горожанка Ирина Ковалева.

В этом году Всероссийская акция «Бессмертный полк» в городе Якутске проводится уже в пятый раз. В ней приняли участие более 30  тысяч горожан.

Также в этот день у триумфальной арки на площади Победы состоялся традиционный осуохай Победы, а на главных площадях столицы прошли концерты самодеятельных коллективов и артистов якутской эстрады. Для самых маленьких был организован конкурс рисунков на асфальте «Война глазами детей». Праздничные мероприятия завершатся в 22.00 часов фейерверком «Салют, Победе!» на площади Победы.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.05.2017, 0:52
Путешествия
Эксклюзив
Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку
04.05.2017, 15:46
Колонка
Эксклюзив
Егор Борисов объяснил, почему нельзя запрещать охоту
04.05.2017, 23:10
Желток
Фотофакт
В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни
08.05.2017, 12:51
Путешествия
Тур выходного дня в Грузию
04.05.2017, 16:29
Политика
Экстра
Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию
04.05.2017, 18:18
Общество
Резонанс
Пользователи соцсети возмущены закупками авиакомпании «Якутия»
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
05.05.2017, 17:55
Политика
Резонанс
Раздрай в якутской оппозиции: Не все за усиление санкций против России
05.05.2017, 23:32
Происшествия
На реке Лена – редкий ледоход
04.05.2017, 19:15
Финансы
Людмила Николаева: Алмазэргиэнбанк — с заботой об обществе
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
09.05.2017

Якутоптторг поздравил своих ветеранов, живущих в Якутске

Культура & Образование
09.05.2017

В Якутске озвучили результаты XVIII Азиатской олимпиады по физике

Фотофакт
Республика
09.05.2017

В поселке Ленинский встретили ретро-пробег

Общество
09.05.2017

Письма с фронта: «Шурочка, любимая, война скоро кончится…»

Республика
09.05.2017

Эшелон Победы проехал по Южной Якутии

Общество
09.05.2017

В акции “Свеча памяти” приняли участие более 17 тысяч якутян  

Общество
08.05.2017

Ил Дархан навестил ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Березина

Столица
08.05.2017

Весна Победы: встреча фронтовиков