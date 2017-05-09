День Великой Победы: Помним! Гордимся! Благодарим!

Сегодня в столице республики проходят торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

День Победы в городе Якутске ознаменовался торжественной церемонией возложения цветов, военно-патриотическим парадом, Всероссийской акцией “Бессмертный полк”, осуохаем Победы и культурно-массовыми мероприятиями и акциями, прошедшими на главных площадях.

Ветеранов войны, тыла и труда, детей-войны, всех горожан поздравили глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, глава города Якутска Айсен Николаев, председатель Конституционного суда РС (Я) Александр Ким-Кимэн, государственный советник РС (Я), первый президент РС (Я) Михаил Николаев, заместитель председателя Правительства РС (Я) Алексей Дьячковский, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, архиепископ Якутский и Ленский Роман и многие другие. Они почтили минутой молчания память павших воинов и возложили живые цветы к монументу “Воинам-победителям”.

После церемонии возложения цветов глава города Айсен Николаев присоединился ко Всероссийской патриотической акции “Бессмертный полк”. Он вместе с тысячами горожан вышел на парадное шествие, держа портрет своего деда-фронтовика, пулеметчика 932 стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии Андрея Титовича Титарова. Глава города отметил, что несмотря на то, что годы войны уходят все дальше в историю, героический подвиг людей, вставших на защиту Родины, остается вне времени.

Участники акции прошли от площади Ленина до площади Победы, а оттуда по центральным улицам, отдавая дань уважения старшему поколению победителей и павшим на полях сражений.

“В акции “Бессмертный полк” мы участвуем третий год и вспоминаем светлое имя предков. Нашего деда Михаила Егоровича Дмитриева призвали на фронт из с. Октемцы Хангаласского улуса. На войну он ушел вместе с двумя сыновьями. Отцы вернулись, а дед – нет. Похоронен в поселке Синявино Ленинградской области. Его имя сейчас выбито на мемориальном комплексе “Синявинские высоты”, — рассказывает ветеран педагогического труда Галина Федорова-Дмитриева.

“Мой дед Иван Мелентьевич Иосифов ушел на войну в 19 лет и стал пулеметчиком 19-й стрелковой дивизии. Принял участие в обороне Москвы, а затем отправился в Харьков, где попал в окружение и получил тяжелые ранения. Несмотря на тяжелые испытания, он остался жив и вернулся на домой. Пройти в “Бессмертном полку” вместе с его портретом – это великая честь для меня”, — говорит специалист Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы РС (Я) ресурсов Туяра Заболоцкая.

“Мы несем портрет бабушки Марии Дмитриевны Яковлевой. В годы войны она трудилась в тылу, добывала рыбу в Кобяйском улусе. Племянники вышли с портретом нашего деда Константина Николаевича Константинова, который не вернулся с войны. Эта акция проводится для того, чтобы наши внуки знали, что солнца, мирного неба над нашими головами, да и самой нашей жизни, могло не быть, если бы не подвиг наших предков”, — считает работник газеты “Она+” Татьяна Яковлева.

“В акции “Бессмертный полк” мы участвуем ежегодно всей семьей. Это очень важно для нас. Бабушка Галина Михайлована Беренгилова – старший сержант, служила в зенитно-артиллерийских войсках. Мы гордимся подвигом наших дедов, отцов, матерей, вставших на защиту Отечества, и отдаем дань уважения тем, кто на своих плечах вынес все тяготы войны и отстоял Победу”, — делится горожанка Ирина Ковалева.

В этом году Всероссийская акция «Бессмертный полк» в городе Якутске проводится уже в пятый раз. В ней приняли участие более 30 тысяч горожан.

Также в этот день у триумфальной арки на площади Победы состоялся традиционный осуохай Победы, а на главных площадях столицы прошли концерты самодеятельных коллективов и артистов якутской эстрады. Для самых маленьких был организован конкурс рисунков на асфальте «Война глазами детей». Праздничные мероприятия завершатся в 22.00 часов фейерверком «Салют, Победе!» на площади Победы.