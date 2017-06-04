Один из главных христианских праздников – День Святой Троицы в 2017 году празднуют 4 июня. Православная церковь в этот день вспоминает евангельское событие – это сошествие Святого Духа на апостолов.

Праздник не имеет определенной даты в церковном календаре, так как привязан ко дню празднования Светлого Воскресения Христова. Его празднуют на 50-й день после Пасхи.



История праздника

Когда апостолы собрались на пятидесятый день после воскресения Христа в Сионской горнице в Иерусалиме (комнате, где до этого происходила Тайная вечеря), им явился Святой Дух. Это явление открыло миру значение Святой Троицы, и считается, что с того дня люди начали поклоняться трем ипостасям единого Бога: Отцу, Сыну и Святому Духу.

День святой Троицы также считается днем рождения христианской церкви, поскольку после сошествия Святого Духа апостолы начали проповедовать и обратили в христианскую веру несколько тысяч людей.

Название «Пятидесятница» досталось празднику в наследство от старозаветного иудейского праздника, посвященного дарованию народу иудейскому законов Моисея. Собственно, это тоже произошло на 50-й день от Песаха – так уж сложилось, что в религиях все переплетается.

Что можно и нельзя делать

Согласно народным традициям и приметам, в праздник Святой Троицы, как и в любой другой православный праздник, нельзя выполнять различную работу: шить, стирать, убирать и так далее. Все работы по дому и хозяйству надо завершить перед праздником. Особенно строго в Троицу не рекомендуется работать на земле, в том числе копать, сажать и косить траву.

Те, кто не следуют старым обычаям и нарушают традиции, согласно поверьям, могут понести значительный ущерб. Так, например, у тех, кто пашет – может погибнуть скот, у тех, кто сеет — град побьет посевы.

В старину в дни великих праздников люди всегда старались отложить все дела, считая, что это неугодно Господу, так как работа, как правило, не спорилась и не приносила положительного результата. Священнослужители поясняют, что, работая в день Троицы, мы как бы показываем Богу свое неуважение, поэтому по возможности в дни больших праздников, таких как Троица, лучше отложить все дела, в том числе и работу в огороде. Конечно, бывают особо важные дела, которые нельзя перенести на другой день, но к их выполнению лучше приступить только после посещения службы и молитвы. Кроме того, в современном мире есть немало работ, которые должны выполняться ежедневно, без перерывов и выходных, поэтому если верующий не может посетить храм, он может помолиться дома или на работе.

Украшение дома

К празднику всей семьей украшают дом веточками различных деревьев, цветами и зеленью, освященными в церкви. Праздник Святой Троицы всегда выпадает в воскресенье – в этот день верующие с утра стараются посетить праздничное богослужение в храме, причаститься и посвятить время молитве.

Как все христианские праздники, Троица содержит в себе элементы языческих ритуалов. В народе этот период, несколько дней с конца мая по начало июня, именуют еще «Зелеными святками». Важная примета Троицы – зелень в доме.

Для украшения дома на Троицу подходят ветки дуба, березы, клена и липы. Однако не подходят осина и верба. Запрет на использование осины связан с тем, что на этом дереве, по легенде, повесился Иуда. Вербу не ломают, поскольку она уже дала свои ветки в Вербное воскресенье.

Как праздновать Троицу

В этот день надо готовить еду к праздничному столу и кормить скот и домашних животных.

Как перед любым церковным праздником, накануне полагается тщательно убрать в доме и украсить его, как было сказано выше (с поправкой на современный интерьер, конечно). Придутся очень кстати зеленые покрывала или скатерть с зелеными узорами.

С утра всей семьей следует посетить праздничную службу, которую, кстати, священнослужители проводят в зелено-золотых облачениях – зеленый цвет символизирует жизнь.

Вернувшись домой, накрыть праздничный стол, созвать всю семью. Самое важное – сохранять позитивное настроение, не злиться ни на кого, не унывать, не позволять негативным мыслям испортить этот светлый день.

Традиционная еда на Троицу – все круглое, символизирующее солнце: каравай, блины и яичница-глазунья.