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6 февраля 2017, 19:22
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День святого Валентина: история и традиции 14 февраля

14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. 

Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества без какой-либо связи с покровительством влюбленных. На заре христианства три человека, носивших имя Валентин, мученически погибли за веру.

О первом из них известно только то, что он погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев.

Второй Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия), он был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима.

Третий мученик — пресвитер Валентин был обезглавлен между 268 и 270 годами и похоронен при Фламиниевой дороге. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине, а мощи епископа — в городе Терни.

Во время реформы римско-католического календаря святых 1969 года празднование памяти Валентина как общецерковного святого было упразднено на том основании, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме имени и информации об усечении мечом.

В католическом богослужебном календаре 14 февраля празднуется память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В православной церкви оба мученика Валентина имеют собственные дни поминовения. Валентин Римлянин — пресвитер — почитается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны — 12 августа.

История возникновения имиджа святого Валентина как покровителя влюбленных относится к Средним векам и романтической литературе, а не к обстоятельствам жизни реальных мучеников, погибших на заре христианства.

Легенды о святом Валентине

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, в те далёкие и тёмные времена властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года.

Согласно другой легенде, римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин как лицо, принадлежавшее к высшему классу, мог избежать смерти, но не его слуги. Тогда, желая ободрить обречённых единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришёл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее письмо, освящённое верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

День 14 февраля в Англии и Шотландии сопровождался своеобразным обычаем. Накануне дня, посвященного святому Валентину, собирались молодые люди и клали в урну билетики с написанными на них именами молодых девушек. Затем каждый вынимал по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его «Валентиной», также как и он ее «Валентином». Это означало, что между молодыми людьми на год возникали отношения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых романов, возникали между рыцарем и его «дамой сердца». Этот обычай имел языческое происхождение. По установившемуся издревле обычаю, юноши в этот день посылали своим возлюбленным подарки, а также письма и стихотворения, в которых выражали свои чувства и пожелания.

Самой первой поздравительной открыткой — валентинкой — в мире считается записка, отправленная из тюремного заключения в лондонском Тауэре в 1415 году Карлом, герцогом Орлеанским, и адресованная его жене. Большой популярностью пользовались валентинки в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. Открытки на заводских станках стали изготовлять в конце XIX века.

Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто шутками.

Итальянцы 14 февраля называют сладким днем и дарят сладости и конфеты. Валентинки посылают по почте в розовом конверте без обратного адреса.

В Дании обычно посылают друг другу засушенные белые цветы, а в Испании верхом страсти считается отправить любовное послание с почтовым голубем.

В Японии в День святого Валентина уже несколько десятилетий принято дарить мужчинам шоколад. Это не столько признание в любви, сколько знак внимания. Шоколадными наборами, специально выпущенными к этому дню, обмениваются подруги, многие японки покупают «валентиновый» шоколад самим себе.

В последние годы мода дарить шоколад дошла и до начальных школ и даже детских садов. Традиция дарить шоколад в День святого Валентина распространена и в Южной Корее, причем подарки делают только женщины своим мужчинам. Для самых близких мужчин жительницы Южной Кореи готовят шоколад своими руками.

В 2014 году Папа Римский Франциск во время специальной мессы в честь Дня святого Валентина благословил, по данным Ватикана, 20 тысяч влюбленных из 28 стран мира, собравшихся 14 февраля на площади перед собором святого Петра.

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Источник: http://rian.com.ua/society/20160214/1005186516.html
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