День «солнечных детей» в Якутии

В рамках Всероссийской декады инклюзивного образования 21 марта в городе пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню людей с синдромом Дауна. В сети уже появляются фотографии горожан в желтом, поддерживающих этот социальный проект, направленный на поддержку семей, в которых растут дети с «солнечным» диагнозом. В прошлом году жители с интересом поддержали данную акцию.

Одним из самых ожидаемых мероприятий станет фотовыставка о жизни детей с этим диагнозом, организованная Благотворительным фондом «Харысхал» совместно с Обществом родителей детей с синдромом Дауна «Солнечные детки». Отрадно, что проект поддержали ООО «КопирТехСервис», ТРК «Азия», предоставив фотографам возможность показать свои работы, в которых нашли отражение искренность и любовь солнечных детей к жизни.

Программа Всемирного Дня людей с синдромом Дауна

В течение всего дня будет проходить флешмоб #солнечныйденьякт

Для участия в акции необходимо выложить в сеть фото в желтой одежде и указать хэштэг #солнечныйденьякт

13.00 Открытый урок в 17 школе, 5 класс.

Тема «Всемирный день людей с синдром Дауна».

Лектор: Нюргуяна Мирославовна Попова, куратор «Уроков Доброты»

14.00 Благотворительная акция в ТРК «Туймаада»

Семьи и «солнечные дети» будут раздавать желтые шарики и информационные листки о Международном Дне людей с синдромом Дауна.

Также в акции примут волонтеры фонда.

16.00 Открытие фотовыставки «Солнечные дети».

На пяти этажах ТРК «Азия» будут выставлены работы фотографов, раскрывших на своих снимках истории «солнечных детей».

На открытии будут присутствовать директор БФ «Харысхал» Вера Петровна Душкевич и главные герои выставки.