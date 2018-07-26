20 июля в Верхоянье произошло «выключение» солнца. В 11 часов утра улус неожиданно накрыла на 3 часа кромешная тьма. Как говорят очевидцы «ничего не было видно». В то утро стояла безветренная погода и поблизости не было ни лесных пожаров, ни смога от него.
Когда солнце снова появилось на небе, жители обнаружили, что вся поверхность земли покрыта толстым слоем пыли и вода превратилась в ужасное мессиво грязи.
А 24 июля недалеко от Эгинского наслега на участке Осохтоох местным жителем были обнаружены туши озерных чаек. Сейчас причины и обстоятельства гибели птиц выясняет правительство Якутии.
Комиссия проведет обследование озера Байбал күөлэ, в ходе которой будет собран биологический материал: отобраны пробы воды и почвы. Также специалистами в г. Якутск будут направлены туши птиц для проведения лабораторного исследования.
Эта история с «отключением» солнца дошла до главной желтой газеты «SUN». Англичане стоят догадки, что за этим стоят тайные эксперименты России по изменению погоды.
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