День славянской письменности и культуры на Алданской земле

По широкой Руси – нашей матушке

Колокольный звон разливается.

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий

За труды свои прославляются

День славянской письменности и культуры 24 мая наряду со всей страной отметили жители Алданского района. В этот день, считающийся днем памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и Мефодия, в Театре юного зрителя прошел концерт с выступлениями юных вокалистов района.

Праздник открыл гимн Кирилла и Мефодия в исполнении учащихся воскресной школы при Храме в честь святых Новомученников и Исповедников Церкви Русской. Руководитель — Марьяна Соколова. Следом прозвучал гимн республики Саха (Якутия), который исполнили учащиеся школы №1 (руководитель Инна Самойлова) в сопровождении Государственного концертного оркестра Якутии (дирижер Юлия Швецова). Ведущие рассказали о просветительском жизненном пути двух братьев, которые были причислены к лику святых за свою подвижническую деятельность.

Присутствующих в зале поздравил с праздником благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин):

«Дорогие ребята, дорогие участники большого национального общероссийского праздника, объединяющего многие государства! Сегодня день памяти тех удивительных людей, с которых все началось: началась наша родная культура, наше национальное самосознание. Благодарю вас сердечно, что вы посчитали важным стать соучастниками нашего родного общего праздника, общегосударственного. И конечно, пользуясь моментом, хочу поблагодарить всех тех, кто постарался сделать сегодняшний день насыщенным, а впереди у нас целая праздничная программа. Огромное спасибо Государственному концертному оркестру Якутии, администрации Алданского района, главе города Алдан. Спасибо директору ТЮЗа — за предоставление зала, спасибо всем, кто сегодня постарался для того, чтобы мы стали соучастниками этого праздника. Всех вас поздравляю и желаю вам доброго вечера».

В стенах Алданского ТЮЗа, равно как и по всей стране, в этот день звучали песни в исполнении детей, детских хоров. Свое творчество зрителям подарили вокальный ансамбль «Домисольки», руководитель Наталья Челондаева; хор Алданской школы искусств им. Никитина, руководитель Ирина Хасьянова; вокалисты Театра юного зрителя, руководители Жанна Костина и Виктория Гофман; сводный хор детской школы искусств и гимназии поселка Нижний Куранах, руководитель Эльвира Вавилова.

День славянской письменности и культуры празднуется не только в нашей стране, но и за ее пределами, ведь граждане Российской Федерации проживают в разных странах, — отметила начальник социального управления Алданского района Ольга Молчанова. — О письменности мы и не задумываемся в обыденной суете дней. Ведь это форма нашего общения, без которой невозможна жизнь и коммуникация. А культура объединяет в себе многообразие видов искусств, которые сплачивают, развивают нас нравственно и духовно. Я хочу пожелать нашему молодому поколению, чтобы они знали свою историю и чтили традиции, ведь это основа нашего общества, нашего народа».

Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году, а с 1991 года совместно с Русской православной церковью в России отмечаются Дни славянской письменности и культуры.