День семьи, любви и верности с казачьим размахом

Уже 9 лет из года в год 8 июля россияне отмечают самый главный семейный праздник — День семьи, любви и верности.

В этот день на базе Центра подготовки по зимним видам спорта Алданское станичное казачье общество устроило для жителей и гостей города хлебосольный праздник в лучших русских традициях и обычаях. Участниками гуляний стали люди самых разных возрастов. Увлекательные мероприятия и вкусное угощение ждали каждого, кто побывал в этот день на территории Центра.

Открыл праздничные мероприятия иерей Сергий Таран, который поведал алданцам историю святых благоверных князей Петра и Февроньи Муромских — покровителей семьи и брака и призвал современную молодежь равняться на образец христианского супружества:

«Мы искренне почитаем память наших соотечественников Петра и Феровньи — великих князей, которые, прожив всю свою жизнь и перенеся множество невзгод, сохранили любовь к друг другу. И они являются ярким примером того образа жизни который заповедовал Господь, — отметил отец Сергий. — «В современном обществе происходит подмена понятий. Вы обратите внимание, молодые люди не женятся, не расписываются в ЗАГСе, не несут ответственности. Современный мир навязывает человеку взгляд, что сиюминутная страсть — она выше всего. На самом деле человек, получив это все, остается одиноким, разочарованным. Он не получает духовного удовлетворения, которое может получить только в семье. Потому что Господь сказал такие слова: «Муж, оставив отца и мать, прибьется к жене своей и станет плоть одна». Петр и Февронья показали верх той любви. Желаю каждому из вас сохранить и получить ту любовь, которая была у них, и чтобы Господь помогал во всех ваших начинаниях».

Программа праздника выдалась очень насыщенной. Казаками были традиционно организованы стрельбы из лука, арбалета, метание ножей и показ различного вида оружия, рубка шашкой. Прошли командные игры в футбол, волейбол. Желающие могли с азартом сразиться в страйкбол и пейнтбол. Для детей были организованы детские казачьи игры. А женщины украшали себя самодельными венками из ромашек, обучали мастерству плетения других водили хороводы на поляне.

С днем семьи, любви и верности поздравили жителей и гостей района

атаман Алданского станичного казачьего общества Валерий Михайлов и исполняющий обязанностей главы Алданского района Расиль Халлиулин:

«Любовь и семейное счастье — это главные ценности в жизни человека, без которых он не может быть счастливым, — отметил Расиль Гарафиевич. — Они позволяют преодолевать многие трудности, успешно работать, воспитывать детей, поддерживать родителей. В первую очередь хочу поблагодарить семьи которые не один год прожили вместе, пережили многие испытания, но тем не менее сохранили и взаимопонимание, и любовью. Благодарю семьи, которые воспитывают приемных детей, крепкого вам здоровья счастья и благополучия».

От имени министра по развитию институтов гражданского общества РС (Я) Сарданы Гурьевой с новым молодым праздником России алданцев поздравил первый заместитель Иван Луцкан. Отдельно теплыми словами Иван Петрович отметил организационную работу казаков:

«Алданское станичное казачье общество всегда на передовой в любых мероприятиях. И нам отрадно, что мероприятия эти всегда проходят на высоком организационном уровне. Мы стараемся поддерживать Алданское казачество, выдаем гранты и приятно видеть, что это все воплощается в жизнь, проводятся мероприятия, воспитываются патриоты нашей страны. Те кто любят нашу родную республику».

Первый замминистра по развитию институтов гражданского общества РС (Я) рассказал о поддержке казачества главой республики Егором Борисовым:

«Глава республики поддерживает российское казачество и его деятельность в республике, — отметил он. — В ближайшее время Егор Борисов дал поручение внести в государственное собрание Ил Тумэн закон о поддержке российского казачества в Якутии. Закон уже разработан. Этот шаг подтвердит, что казачество развивается теми темпами, которые необходимы для военно-патриотического воспитания нашей молодежи».

В рамках праздника прошли показательные занятия Санкт-Петербургской школы «Единоборства древней Руси «СИСТЕМА» (руководитель и инструктор Андрей Романов). Андрей Анатольевич продемонстрировал желающим созидательные физические и духовные упражнения, используемые для обучения и воспитания человека вне зависимости от его пола, возраста, физического состояния, национальности и вероисповедания.

Ну и конечно, какие гуляния обходятся без угощений? Гостей ждала вкусная казачья каша, шашлыки, чай и арбузы. А выступления творческих коллективов города создавали дополнительную атмосферу веселья и радости. Праздник в лучших семейных традициях удался на славу.