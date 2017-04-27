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Культура & Образование
27 апреля 2017, 21:56
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День рождения отмечает единственный оркестр национальных инструментов Якутии

Сегодня, 27 апреля, в день рождения нашей Республики, исполняется 24 года Оркестру национальных инструментов при театре танца РС(Я) им. С.А.Зверева — Кыыл Уола, который был создан в 1993 г. Первыми артистами оркестра стали выпускники Восточно-Сибирского государственного института культуры (г.Улан-Удэ), которые обучались в первой национальной, специально открытой оркестровой студии. Основателем и куратором этой студии был начальник отдела кадров Министерства культуры ЯАССР В.Е. КУЗЬМИН.
Первую концертную программу оркестр в составе 15 человек представил на сцене Дворца культуры и техники (ныне ДДН им.Кулаковского) 27 апреля в 1993 году. Этот день считается датой рождения первого профессионального оркестра якутских национальных инструментов, которую ждали более 50 лет.
Еще в 40-ые годы основоположник профессионального якутского музыкального искусства Марк Николаевич ЖИРКОВ выразил свою мечту в словах: “Наш народ должен иметь замечательную инструментальную музыку. Путь к этой культуре предстоит начать с создания якутского национального оркестра”.
Творческая деятельность оркестра национальных инструментов вплотную связана с сохранением и развитием якутского музыкального искусства. Коллектив ведет активную концертную деятельность, занимается популяризацией национальной музыки, сотрудничает с композиторами, мелодистами, исполнителями, с творческими коллективами республики, пропагандирует народное инструментальное исполнительство, работает над развитием и усовершенствованием якутского инструментария с мастерами-изготовителями музыкальных инструментов. В результате плодотворного сотрудничества с московским мастером В.Н.АЛЕКСЕЕВЫМ были изготовлены для нашего коллектива концертные инструменты — «таҥсыр» и «кылыһах».
Сегодня в оркестре звучат все известные якутские инструменты: хомус, таҥсыр, кылыһах (якутская балалайка), кырыымпа, айаан, күпсүр, дүҥүр, дьаҕа, хабардьа, мас хобо и др. В состав оркестра также введены баян, скрипки, флейта, бас гитара. В оркестре работал мастер-изготовитель, экспериментатор Н.Е. Орлов, который на основе найденных в народе инструментов и традиционной бытовой утвари изготовил духовые и ударно-шумовые инструменты дуораанчык, айаа, дьырылатар, свистульки – чыбырҕатар, чуһуурдар, разнообразия дьаҕа, мас табык и т.д.

Начиная с 2014 года инструментарий нашего оркестра стал пополняться аутентичными инструментами кыл (кылыһах) Руслана Габышева, которые дали новое звучание якутскому оркестру в плане тембра, красок, дополнив якутскую партитуру. Инструменты мастера дали большой толчок в развитии всего якутского инструментария в целом. В республике возрождается изготовление и исполнительство самобытного якутского струнно-смычкового инструмента кылыһах со струнами из конских волос. Р.Габышев воссоздал новый вид кылыһах «кыл». Пропагандистами инструмента «кыл» и популяризаторами исполнительства на них является ансамбль «КЫЛ САХа» (рук. Анна ТОМСКАЯ). В составе ансамбля — музыканты нашего оркестра, артисты театра Олонхо, преподаватели музыкального колледжа.
Оркестра национальных инструментов ведет работу по 7 основным направлениям: изучение музыкальных особенностей и сюжетов Олонхо, развитие якутского танцевального и балетного искусства, пропаганда и популяризация якутской вокальной и инструментальной музыки, создание музыкальных канонов Олонхо, обрядовой музыки Ысыах, создание аутентичными музыкальными инструментами мантровой (религиозной музыки эпосов народов Арктики) музыки.
Оркестр имеет богатый, разнообразный репертуар, куда входят произведения якутских, русских, зарубежных авторов, народные, классические, эстрадные инструментальные произведения, вокальная и танцевальная музыка, произведения крупной формы.
Коллективом записаны 23 CD-диска, изданы 20 сборников партитур и альбомов.
Коллектив ведет активную гастрольную деятельность — выступил во многих районах республики, в городах России, участник более 50-ти Международных и Всемирных фестивалей во Франции, Польше, США, Канаде, Швейцарии, Бельгии, Италии, Голландии, Англии, Корее, Турции, Болгарии и др.

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Источник: Пресс-центр Национального театра танца им. С.Зверева – Кыыл Уола
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