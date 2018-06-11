День России 2018 в Якутске: программа мероприятий

ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Дню России – 12 июня в городском округе «город Якутск» с 08 по 09 июня 10.00 Выставка-ярмарка национальной одежды Место проведения: площадь Орджоникидзе 12 июня (вторник) 10.00 Ярмарка по продаже местной продукции, цветов, шаров, общественного питания Место проведения: площадь Орджоникидзе 10.00 Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской федерации – Твой выбор» Место проведения: площадь Орджоникидзе 11.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню России «Мы гордимся тобой, Россия!» (по отдельной программе) Торжественная церемония открытия трудового сезона студенческих отрядов Республики Саха (Якутия) Гала-концерт IX республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни Место проведения: площадь Ленина 12.00 «Моя Россия» праздничная концертная программа творческих коллективов города Якутска (по отдельной программе) Место проведения : площадь Орджоникидзе 12.00 Молодежная патриотическая акция «Привет, Россия!» Место проведения : площадь Орджоникидзе 12.00 Акция компании «Global Intellect Service» «Дарим мороженое или шарик» Место проведения : площадь Орджоникидзе 12.00 Всероссийская акция Общероссийского народного фронта «Нарисуем триколор России» Место проведения : площадь Орджоникидзе 12.00 Праздничные мероприятия, посвященные Дню России Место проведения: МАУ “Центральный парк культуры и отдыха” 13.00 Концертная программа военно-патриотического творческого коллектива «СССР» Российского Союза Ветеранов Афганистана Место проведения : площадь Орджоникидзе 14.00 Конные скачки, посвященные Дню России Место проведения : ипподром «Дьеhегей», местность «Ус Хатын» АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ 10 июня (воскресенье) 10.00 Выставка-просмотр «Россия – великая наша держава» Место проведения: Библиотека «Мир приключений» ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ 12 июня (вторник) 11.00 Исторический час «Россия – Родина моя!», праздничное мероприятие Место проведения : библиотека «Созвездие» ГУБИНСКИЙ ОКРУГ 12 июня (вторник) 12.00 Конкурс юных чтецов «Россия – Родина моя!» Место проведения: Библиотека «Три Д» ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ с 11 по 15 июня 10.00 Книжная выставка, экспозиции и тематическая полка на тему «Россия – сильная держава» Место проведения: Национальная библиотека РС(Я) 10.00 Выставка ко Дню России Место проведения: Национальный художественный музей РС(Я) 12 июня (вторник) 10.00 Торжественное вручение паспортов гражданина РФ Место проведения: МОБУ СОШ №1, 17, 31, Городская классическая гимназия, Центр образования ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ с 10 по 12 июня 10.00 Книжная выставка «Моя родина – Россия!» Место проведения : Библиотека «Теплый дом» 12 июня (вторник) 10.00 Конкурс детского рисунка на асфальте «Моя гордость – Россия!» Место проведения : МОБУ СОШ №13 САЙСАРСКИЙ ОКРУГ с 11 по 12 июня 11.00 Обзорная выставка «День России» Место проведения: Библиотека «Школьный мир» СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 12 июня (вторник) 16.00 Праздничная концертная программа «Люблю тебя, моя Россия!» Место проведения: ДДН им. А.Е. Кулаковского ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ с 09 по 12 июня 10.00 Книжная выставка «Мой дом – Россия». Викторина «Россия – Родина моя» Место проведения: Библиотека «Моя библиотека» 12 июня (вторник) 11.00 Книжная выставка «День независимости России» для учеников МОБУ «НПСОШ №2» Место проведения: Библиотека «Зал семейного чтения» мкр. КАНГАЛАССЫ 12 июня (вторник) 10.00 Викторина для читателей библиотеки «День независимости России» Место проведения: Библиотека «Библиомир» 10.00 Игровая программа среди детей средней и подготовительной групп МБДОУ д/с №71 «Колокольчик» «Родина моя – Россия» Место проведения: МБДОУ д/с №71 «Колокольчик» 10.00 Викторина на тему «Россия» Место проведения: МОБУ «Кангаласская СОШ» 15.00 Акция «Дерево единства» Место проведения: территория ДК «Горняк» С. МАГАН с 09 по 12 июня 10.00 Книжная выставка «Моя страна – моя Россия» Место проведения: библиотека «Библиополе» МКР. МАРХА 12 июня (вторник) 12.00 День России – праздничное мероприятие Место проведения : КОЦ «Пульс» 12.00 Посадка цветов Место проведения : КСЦ «Чэчир» с. ПРИГОРОДНЫЙ 12 июня (вторник) 11.00 Матчевая встреча по футболу для подростков села Место проведения : ДК «Надежда» 12.00 Викторина, конкурс рисунков «Моя Родина» Место проведения : МОБУ СОШ №12 12.00 Посадка саженцев деревьев и цветочной рассады Место проведения : территория с. Пригородный с. ТАБАГА 12 июня (вторник) 14.00 Праздничный концерт Место проведения: СК «Искра», с.Ст.Табага 16.00 Концерт патриотической песни «В единой семье» Место проведения: Центральная площадь ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ 12 июня (вторник) 13.00 Турнир среди детей по шашкам «Каникулы в шашки» Место проведения: СК «Алгыс» 15.00 Викторина «Что я знаю о России?» Место проведения: СК «Родник» с. ХАТАССЫ с 09 по 12 июня 10.00 Выставка книг «Россия – Родина моя!» Место проведения: Библиотека им. И.Д. Панаева comments powered by HyperComments Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.

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