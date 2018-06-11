День России 2018 в Якутске: программа мероприятий

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных
Дню России – 12 июня в городском округе «город Якутск»
|с 08 по 09 июня
|10.00
|Выставка-ярмарка национальной одежды
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|12 июня (вторник)
|10.00
|Ярмарка по продаже местной продукции, цветов, шаров, общественного питания
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|10.00
|Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской федерации – Твой выбор»
|Место проведения: площадь Орджоникидзе
|11.00
|Праздничное мероприятие, посвященное Дню России «Мы гордимся тобой, Россия!» (по отдельной программе)
Торжественная церемония открытия трудового сезона студенческих отрядов Республики Саха (Якутия)
Гала-концерт IX республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни
Место проведения: площадь Ленина
|12.00
|«Моя Россия» праздничная концертная программа творческих коллективов города Якутска (по отдельной программе)
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|12.00
|Молодежная патриотическая акция «Привет, Россия!»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|12.00
|Акция компании «Global Intellect Service» «Дарим мороженое или шарик»
|Место проведения: площадь Орджоникидзе
|12.00
|Всероссийская акция Общероссийского народного фронта «Нарисуем триколор России»
|Место проведения: площадь Орджоникидзе
|12.00
|Праздничные мероприятия, посвященные Дню России
|Место проведения: МАУ “Центральный парк культуры и отдыха”
|13.00
|Концертная программа военно-патриотического творческого коллектива «СССР» Российского Союза Ветеранов Афганистана
|Место проведения: площадь Орджоникидзе
|14.00
|Конные скачки, посвященные Дню России
|Место проведения: ипподром «Дьеhегей», местность «Ус Хатын»
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АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
|10 июня (воскресенье)
|10.00
|Выставка-просмотр «Россия – великая наша держава»
Место проведения: Библиотека «Мир приключений»
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ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
|12 июня (вторник)
|11.00
|Исторический час «Россия – Родина моя!», праздничное мероприятие
Место проведения: библиотека «Созвездие»
|ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
12 июня (вторник)
|12.00
|Конкурс юных чтецов «Россия – Родина моя!»
Место проведения: Библиотека «Три Д»
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ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
с 11 по 15 июня
|10.00
|Книжная выставка, экспозиции и тематическая полка на тему «Россия – сильная держава»
Место проведения: Национальная библиотека РС(Я)
|10.00
|Выставка ко Дню России
Место проведения: Национальный художественный музей РС(Я)
|12 июня (вторник)
|10.00
|Торжественное вручение паспортов гражданина РФ
Место проведения: МОБУ СОШ №1, 17, 31, Городская классическая гимназия, Центр образования
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
с 10 по 12 июня
|10.00
|Книжная выставка «Моя родина – Россия!»
Место проведения: Библиотека «Теплый дом»
|12 июня (вторник)
|10.00
|Конкурс детского рисунка на асфальте «Моя гордость – Россия!»
Место проведения: МОБУ СОШ №13
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САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
с 11 по 12 июня
|11.00
|Обзорная выставка «День России»
Место проведения: Библиотека «Школьный мир»
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
12 июня (вторник)
|16.00
|Праздничная концертная программа «Люблю тебя, моя Россия!»
Место проведения: ДДН им. А.Е. Кулаковского
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
с 09 по 12 июня
|10.00
|Книжная выставка «Мой дом – Россия». Викторина «Россия – Родина моя»
Место проведения: Библиотека «Моя библиотека»
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12 июня (вторник)
|11.00
|Книжная выставка «День независимости России» для учеников МОБУ «НПСОШ №2»
Место проведения: Библиотека «Зал семейного чтения»
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мкр. КАНГАЛАССЫ
12 июня (вторник)
|10.00
|Викторина для читателей библиотеки «День независимости России»
|Место проведения: Библиотека «Библиомир»
|10.00
|Игровая программа среди детей средней и подготовительной групп МБДОУ д/с №71 «Колокольчик» «Родина моя – Россия»
|Место проведения: МБДОУ д/с №71 «Колокольчик»
|10.00
|Викторина на тему «Россия»
|Место проведения: МОБУ «Кангаласская СОШ»
|15.00
|Акция «Дерево единства»
|Место проведения: территория ДК «Горняк»
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С. МАГАН
с 09 по 12 июня
|10.00
|Книжная выставка «Моя страна – моя Россия»
Место проведения: библиотека «Библиополе»
|МКР. МАРХА
12 июня (вторник)
|12.00
|День России – праздничное мероприятие
Место проведения: КОЦ «Пульс»
|12.00
|Посадка цветов
Место проведения: КСЦ «Чэчир»
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с. ПРИГОРОДНЫЙ
|12 июня (вторник)
|11.00
|Матчевая встреча по футболу для подростков села
|Место проведения: ДК «Надежда»
|12.00
|Викторина, конкурс рисунков «Моя Родина»
|Место проведения: МОБУ СОШ №12
|12.00
|Посадка саженцев деревьев и цветочной рассады
|Место проведения: территория с. Пригородный
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с. ТАБАГА
12 июня (вторник)
|14.00
|Праздничный концерт
Место проведения: СК «Искра», с.Ст.Табага
|16.00
|Концерт патриотической песни «В единой семье»
Место проведения: Центральная площадь
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ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
|12 июня (вторник)
|13.00
|Турнир среди детей по шашкам «Каникулы в шашки»
Место проведения: СК «Алгыс»
|15.00
|Викторина «Что я знаю о России?»
|Место проведения: СК «Родник»
|с. ХАТАССЫ
с 09 по 12 июня
|10.00
|Выставка книг «Россия – Родина моя!»
Место проведения: Библиотека им. И.Д. Панаева