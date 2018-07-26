День работников торговли отметят в столице

В столице республики работает свыше 1 500 магазинов и более 400 торговых павильонов, более 300 ресторанов, кафе и предприятий общественного питания.

Как и по всей России, в рамках празднования Дня работника торговли, в Якутске пройдет ряд мероприятий, встречи с ветеранами отрасли, праздничные концерты, ярмарки.

«Этот год для работников торговли знаменательный, так как отмечается 95-летие со дня образования наркомата торговли и промышленности ЯАССР. Ко дню празднования Дня торговли администрация города пригласила ветеранов, стоявших у истоков создания торговой отрасли Якутска. Будет проведена экскурсия по историческим местам», — рассказала начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Ирина Гаргач.

В пятницу, 27 июля в Большом зале Окружной администрации будут чествовать лучших работников и предприятия торговли Якутска. Объявят имена победителей конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания — 2018».

Также в этот день на площади Орджоникидзе с 12 часов для горожан и гостей столицы развернется ярмарка ретро-товаров, а также силами местных предпринимателей состоится праздничный концерт с участием звезд якутской эстрады.