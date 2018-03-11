День православной книги в Якутске

Якутская епархия отметит День православной книги бесплатной раздачей книг, выставкой первых печатных изданий на якутском языке и просветительскими мероприятиями

11 марта с 12.00-17.00 в Преображенском соборе состоится благотворительная книжная ярмарка с бесплатной раздачей книг

23 марта делегаты VII Православного съезда молодежи Якутии в библиотеке Якутской духовной семинарии примут участие во «Дне Фомы» — знакомстве с миссионерским журналом «Фома».

10 апреля там же состоится презентация книги о церковной жизни в Якутии инокини Евгении (Сеньчуковой) «Северный Фавор, или Краткий гид по православной Якутии»

11 мая также в большом зале семинарии пройдет выставка первых печатных изданий на якутском языке из фондов библиотек, архивов и музеев Республики. Мероприятие осуществляется при поддержке Национального архива Республики Саха (Якутия), Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), Научной библиотеки Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, Якутского объединенного музея истории и культуры народов Севера.

С 1 февраля по 1 июня в Якутии проходит благотворительная и просветительская акция «Просвещаем Арктику!»

Акция призвана поддержать жизнь церковных общин в Арктических районах Якутии. Приходские библиотеки Крайнего Севера, если и существуют, то обновляются очень редко, поэтому для начала мы предлагаем организовать подписку для приходов Арктики на журнал «Фома».

Общими усилиями подарим «Фому» тем, кто не может позволить себе подписку, но тянется к Богу, вере и Церкви и нуждается в христианском просвещении!

Если вы хотите поддержать нашу инициативу и поучаствовать в этом добром и полезном деле, вы можете приобрести подписку на «Фому» для одного или нескольких северных храмов. Для координации действий связывайтесь с пресс-секретарем Якутской епархии инокиней Евгенией (Сеньчуковой): m.senchukova.prav.yakutia@gmail.com

Страница оформления подписки: https://lp.foma.ru/podari-fomu/#blag.