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День Победы 2017. Программа празднования 9 мая
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Резидент Бизнес-инкубатора: “Любимое дело приносит доход”
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«Теплоэнергосервис» поздравил с яркой победой детский ансамбль «До-ми-соль-ки» из Алдана
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Жители села Табага на первомайской демонстрации выделились своей задумкой
03.05.2017, 10:38
Экономика
Капитальнай өрөмүөҥҥэ компенсация оҥорууну сиһилии быһаарыы
03.05.2017, 10:21
Общество
По-весеннему ярко и энергично встретили Первомай энергетики Якутии
03.05.2017, 9:58
Экономика
Мебельный салон «Ротанг» представляет собственное производство мебели в Якутске
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Архитектор и звезда эстрады справляют дни рождения
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Происшествия
В Якутске в микрорайоне Марха сгорела частная баня
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Культура & Образование
Директор якутского музея станет членом Восточного отделения Росакадемии космонавтики
02.05.2017, 21:31
Культура & Образование
Якутский ТЮЗ отправляется в  гастрольный тур по России «С благодарностью Учителю…»
02.05.2017, 21:16
Спорт
В Якутске прошла спартакиада ветеранов
02.05.2017, 20:21
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Эксклюзив
Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»
02.05.2017, 18:36
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Микрорайон Марха стал чище
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Внеси свои предложения: Якутск – город твоего будущего!
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Столица
8 мая в Якутске будет организована традиционная полевая кухня
02.05.2017, 18:22
Культура & Образование
Лига выпускников СВФУ (ЯГУ) запустила официальный сайт премии «Признание»
02.05.2017, 18:12
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 Александр Жирков поедет работать в ООН
02.05.2017, 17:40
Республика
Экстра
Депутат бьет тревогу: ЖКХ Олекмы в катастрофическом положении
02.05.2017, 17:27
Столица
В Промышленном округе провели массовые субботники
02.05.2017, 17:05
Республика
Фотофакт
Дети республики украсили первомайский парад
02.05.2017, 16:52
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Продажа арестованного имущества влечет уголовное наказание
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Культура & Образование
Егор Борисов открыл XVIII-ю Азиатскую физическую олимпиаду
02.05.2017, 16:36
Столица
Ко Дню Победы: анонс мероприятий Строительного округа
02.05.2017, 16:32
Культура & Образование
Резидент бизнес-инкубатора: “Мы поможем вырастить здорового и уверенного ребенка”
02.05.2017, 16:22
Спорт
Определены пять лучших стрелков среди строителей Якутии.
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Красота & Здоровье
Нейрохирург Игорь Яхонтов: Мы привыкли работать в этом режиме…
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Спорт
Кубок Победы энергетиков: станции побеждают!
02.05.2017, 15:52
Общество
Ушел из жизни известный геолог, кандидат наук Николай Алексеев
02.05.2017, 15:46
Политика
Семеро смелых: ЕР завершила набор заявок на выборы мэра Якутска
02.05.2017, 15:45
Происшествия
Арестован якутянин, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности школьниц
02.05.2017, 15:38
Культура & Образование
Объявлены лучшие IT-шники Якутии!
02.05.2017, 15:37
Происшествия
По факту гибели людей на молокозаводе АЛРОСА возбуждено уголовное дело
02.05.2017, 15:17
Республика
Две опергруппы МЧС вылетели для сопровождения паводка
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3 мая — сдача норм ГТО и соревнования на Кубок Федерации профсоюзов РС Я)
02.05.2017, 14:56
Республика
Итоги Дня открытых дверей в 12 бизнес-инкубаторах республики
02.05.2017, 14:47
Республика
В муниципальных образованиях обсудили ход реализации планов и задач
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Спорт
Якутский студент – чемпион Кубка мира по мас-реслингу
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Крым: Туры на цветение!
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Sakha Innovation Moscow – определены первые победители!
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Сотрудник якутской Росгвардии награжден госнаградой России
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Столица
Ребятишки из Центра «Берегиня» поучаствовали в семейной эстафете «Наставник, я и мой друг»
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Народная программа Айсена Николаева: Внеси свои предложения!
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В Якутске насмерть сбита женщина, идущая по тротуару
02.05.2017, 11:16
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Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
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Судебный приказ: Фонд капремонта может взыскивать долги по взносам на капремонт в упрощенном порядке
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1 мая в Ленске сгорел рынок
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Происшествия
Грузчик, похитивший у работодателя 8 тысяч банок консервов, предстанет перед судом
02.05.2017, 9:54
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ФСБ предупрежила жителей Хандыги, умолчавших о террористах
02.05.2017, 9:53
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В Санкт-Петербурге выбрали самую красивую якутянку
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Владислав Дмитриев: Желание трудиться, стремиться к новым вершинам – наша естественная потребность
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Столица
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01.05.2017, 18:09
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Столица
3 мая 2017, 11:57
59

День Победы 2017. Программа празднования 9 мая

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий, посвященных

72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

 1941-1945 годов

 

 

    
02-06 мая

 
  Тематические уроки и встречи ветеранов Великой отечественной войны и тыла 1941-1945 годов с учащимися СОШ города Якутска.

 

Место проведения: образовательные учреждения г. Якутска

 
     
 

04-14 мая

 
10.00-18.00 Выставочная экспозиция «На фронт через Полюс Холода», посвященная 75-летию воздушной трассы Аляска-Сибирь.

 

Место проведения: Якутский литературный музей им. П.А. Ойунского

 
     

 
05 мая (пятница)

 
12.00 Урок Мужества «Помним! Гордимся! Благодарим!»

 (по отдельной программе)

 

Место проведения: Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады»

 
     
13.00 Торжественный прием Главы городского округа «город Якутск» А.С. Николаева для участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла (по отдельному плану).

 

Место проведения: ресторан «Седьмое небо»

 
     
 

05-10 мая

 
10.00-17.00 Поздравление ветеранов на дому (по отдельному плану).

 

Место проведения: по месту жительства.

 
     
 

06 мая (суббота)

 
15.00 «Салют Победы» благотворительное цирковое представление.

 

Место проведения: Государственный цирк РС (Я)

 
     
 

 

07 мая (воскресенье)

 

 

         08.00          Торжественный праздничный молебен, посвященный 72- й

Годовщине Великой Победы (на двух языках).

 

Место проведения:  Градоякутский Преображенский

                                                          Кафедральный собор.

 

 

         12.00          Крестный ход  от Градоякутского  Преображенского

Кафедрального собора до часовни на площади Победы.

 

                            Место проведения:  ул. Чернышевского

 

                                                           

 

 
15.00 «Салют Победы» благотворительное цирковое представление.

 

Место проведения: Государственный цирк РС (Я)

 
     

 
20.00 Молодежная патриотическая акция «Свеча памяти».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     
 

08 мая (понедельник)

 
   
11.00 Водружение символа Знамени Победы в честь 72-й годовщины Великой Победы на здание Дома Правительства № 1.

 

Место проведения: крыльцо ДП-1

 
   
     
13.00 «Мы гордимся Вами» — полевая кухня, цирковая программа.

 

Место проведения: сквер Государственного Цирка РС(Я)

 
     

 
14.00 «Весна Победы» традиционная встреча фронтовиков, ветеранов тыла, полевая кухня «На привале». Торжественные проводы призывников. (по отдельной программе).

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
     

 
14.30 «Победный май» праздничная программа вокального ансамбля РС(Я) «Туймаада».

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
     
     
15.00 Праздничная программа воспитанников Якутской кадетской школы «Молодость. Весна. Победа». Солдатская каша.

Место проведения: площадь Дружбы

 
     
 

09 мая (вторник)

 
10.00 Соревнования по футболу «Кубок Победы».

 

Место проведения: стадион Туймаада

 
     

 
11.00 Торжественный митинг «И помнит мир спасенный…», посвящённый 72–ой годовщине Великой Победы.

Военно-патриотическое шествие с участием ветеранов войны и тыла, Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов, подразделений силовых структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы.

Всероссийская акция «Бессмертный полк».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     

 
11.00 Историко-патриотическая выставка военной техники «Живая история».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     

 
13.00 Концерт заслуженного артиста России, народного артиста РС (Я), Почётного гражданина РС (Я) и города Якутска Александра Самсонова «Майские вальсы в честь Победы».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     
13.00 «Осуохай Победы» традиционный народный осуохай в честь Великой Победы.

Праздничная программа для ветеранов, танцы под баян.

 

Место проведения: Триумфальная арка, площадь Победы

 
     

 
13.00 Праздничная программа самодеятельных коллективов «Парк Победы». Викторина «Годы войны».

 

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха

 
     

 
13.00 Легкоатлетическая эстафета на призы республиканской газеты «Якутия», посвященная Великой Победе.

 

Место проведения: площадь Ленина

 
     

 
14.00 Конкурс детских рисунков на асфальте «Война глазами детей».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     

 
14.00 Праздничный концерт «Святая Победа» семьи Колесовых, артистов Госцирка, участников фестиваля «Кылыhах куйаардыын ситимэ», посвященный памяти з.а. РФ и РС (Я), народной артистки РС (Я) Марфы Колесовой-Расторгуевой.

 

Место проведения: сквер Государственного Цирка РС(Я)

 
     

 
14.30 «Наша Победа» — концертная программа воспитанников Дворца детского творчества и театральной студии «Амигос».

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха

 
     

 
15.00 Праздничная программа «Наш цветущий вечный май».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     

 
15.00 Праздничная программа артистов эстрады «Победа. Одна на всех».

 

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха

 
     

 
16.00 Праздничная программа самодеятельных коллективов «Гремит салютами Победа!».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     

 
17.00 Праздничная программа ОА «РИИХ Сахамедия» «Якутия во время ВОВ».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     

 
18.00 Праздничная программа сотрудников МВД   РС(Я) «Слава воинам – победителям!»

 

Место проведения: площадь Победы
     

 
20.00 Музыкально-театрализованная программа Колледжа культуры и искусств «Поклон Вам, дорогие ветераны».

Место проведения: площадь Победы

 
     

 
21.00 Праздничная программа артистов Государственного театра эстрады РС (Я) «Победный майский день».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     

 
22.00 Праздничный фейерверк «Салют, Победе!»

 

Место проведения: площадь Победы

 
     
 

 

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

 

09 мая (вторник)

 
10.00 Книжная выставка «Помним, гордимся, читаем» ко Дню Победы.

 

Место проведения: библиотека «Мир приключений»

 
     

 
12.00 Выставка-память «Не гаснет память и свеча, поклон Вам, дорогие ветераны!»

 

Место проведения: библиотека «Мир приключений»

 
     
 

12 мая

 
15.00 Торжественное чествование ветеранов округа.

 

Место проведения: банкетный зал ООО «Бастын»
     

 
ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ

 

28 апреля – 08 мая

 
10.00 Предметная выставка «Память пылающих лет».

 

Место проведения: библиотека «Созвездие»

 
      
 

29 апреля

 
09.30 Творческий образовательный проект «ЖДИ МЕНЯ», посвященный героям ВОВ.

 

Место проведения: библиотека «Созвездие»

 
     

 
10.00 Книжная выставка «Этот праздник со слезами на глазах».

 

Место проведения: библиотека «Созвездие»

 
      
 

04-09 мая

 
12.00 Акция «Георгиевская ленточка».

 

Место проведения: Управа Гагаринского округа

 
     
 

04 мая (четверг)

 
15.00 Урок памяти «Молодежь и война».

 

Место проведения: библиотека «Созвездие»

 
      
 

05 мая (пятница)

 
11.00 Обзор книг из серии «Твои ровесники-герои».

 

Место проведения: библиотека «Созвездие»

 
     

 
14.00 Праздничное мероприятие совместно с представителями Управы Гагаринского округа и общественными организациями «Со слезами на глазах».

 

Место проведения: библиотека «Созвездие»

 
      
 

06 мая (суббота)

 
13.00 Митинг-реквием «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й».

 

Место проведения: ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2

 
     

 
14.00 «Мужества вечный огонь» — всероссийская акция «бессмертный»

 

Место проведения: ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2

 
     

 
15.00 Праздничный концерт «Дорога памяти длиной в четыре года»

 

Место проведения: ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2

 
     

 
22.00 Патриотическая акция «Свеча памяти».

 

Место проведения: ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2

 
     

 
05-26 мая

 
14.00 Экологические субботники у мемориальных мест Гагаринского округа.

 

Место проведения: Управа Гагаринского округа

 
     

 
02-06 мая

 
  Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (волонтерское оказание помощи ветеранам и вдовам погибших).

 

Место проведения: Управа Гагаринского округа

 
     

 

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ

 

20 апреля (четверг)

 
13.00 Конкурс чтецов «Спасибо за Победу!»

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 21

 
     
 

29 апреля (суббота)

 
12:00 Праздничный концерт для ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов.

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 21

      
 

05 мая (пятница)

 
15.00 Праздничное чествование ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!»

 

Место проведения: Государственный Цирк РС(Я)

 
     
 

08 мая (понедельник)

 
16.00 Акция «Чистая память».

 

Место проведения: площадь Победы

 
     
 

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

 

03 мая (среда)

 
12.00 Чествование ветеранов. Концерт воспитанников детского сада.

 

Место проведения: Детский сад № 7 «Остров сокровищ»

 
     
 

04 мая (четверг)

 
12.00 Чествование ветеранов войны. Классные часы с участием ветеранов, концерт учащихся СОШ.

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 31
     
05 мая (пятница)

 
12.00 Торжественное мероприятие для ветеранов округа с показом спектакля и фуршетом.

 

Место проведения: Театр юного зрителя

 
     

 
14.00 Субботник в округе.

 

Место проведения: Дом ветеранов (ул. Островского, 6), ул. Шавкунова, Студгородок, сквер им. Кондакова

 
      
 

05 — 08 мая

 
14.00 Чествование участников войны на дому депутатом Якутской городской Думы Эверстовой А.В. с вручением продуктовых наборов.

 

Место проведения: поадресно

 
     
 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ

 

04 мая (четверг)

 
Время уточняется Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ «Салют Победы!».

 

 

 
     
 

19 мая (пятница)

 
10.00 Битва хоров, посвященная Победе в ВОВ среди воспитанников ДДОУ Промышленного округа.

 

Место проведения: детский сад «Катюша»

 
     
 

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ

 

04 мая (четверг)

 
13.30 Единый классный час «Памяти Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов посвящается».

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 20

 
      
 

05 мая (пятница)

 
16.00 Концерт, посвященный Дню Победы.

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 25

 
     
 

06 мая (суббота)

 
14.00 Тематические классные часы, посвященные Дню Победы.

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 25

 
     

 
11.00 Торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

 

Место проведения: сквер «Журавли над Ильменем»
      
11.00 Окружное шествие «Бессмертный полк».

 

Место проведения: пл. Матери

 
     

 
12.00 Торжественное чаепитие для ветеранов округа с концертной программой народного ансамбля «Добун».

 

Место проведения: Саха политехнический лицей

 
     
 

07 мая (воскресенье)

 
15.00 Урок памяти «Горькая память детства» к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-195 гг.

 

Место проведения: библиотека «Школьный мир»

 
      
 

10 мая (среда)

 
14.00 Встреча с представителями Союза ветеранов.

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 18

 
     
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

 

 25 апреля – 06 мая

 
10.00-17.00 Акция «Ветеран живет рядом» (оказание помощи ветеранам).

 

Место проведения: поадресно

 
     
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 

02 мая (вторник)

 
По отдельному плану Классные часы с участием ветеранов.

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 26, 2, 7, 5

 
     
 

05 мая (четверг)

 
15.00 Концерт, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с участием студентов, школьников учебных заведений Центрального округа.

 
  Место проведения: Дворец детского творчества

 
     
 

08 мая (понедельник)

 
11.00 Праздничная встреча участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

 

Место проведения: ресторан «Махтал»

 
     
 

МКР. КАНГАЛАССЫ

 

03 — 10 мая

 
11.00 Выставка, посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 

Место проведения: мкр. Кангалассы, библиотека «Библиомир»
     
 

09 мая (вторник)

 
12.00 Митинг памяти «Вспомним всех поименно», посвященный        72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 

Место проведения: мкр. Кангалассы, площадь ДК «Горняк»

 
     

 
14.00 Концертная программа «Сороковые фронтовые», посвященная Великой Победе.

 

Место проведения: мкр. Кангалассы, ДК «Горняк»

 
     
 

С. МАГАН

 

06 мая (суббота)

 
12.00 Акция «Георгиевская ленточка» — оказание помощи, вручение подарочных наборов, георгиевских ленточек ветеранам тыла проживающих на административной территории.

 
     
 

08 мая (понедельник)

 
12.00 Митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 

Место проведения: с. Маган, сквер «Памяти павшим 1941- 1945 годов

 
     
 

09 мая (вторник)

 
21.00 Акция «Свеча памяти», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 

Место проведения: с. Маган, сквер «Памяти павшим 1941- 1945 годов

 
     
 

МКР. МАРХА

 

04-05 мая
  Субботники в микрорайоне.

 

Место проведения: мкр. Марха, береговая зона р. Мархинка, памятник воинам Мархинцам в годы ВОВ 1941-1945 гг.

 
      
 

05 мая (пятница)

 
12.00 Праздничное мероприятие, посвященное Великой Победе.

Полевая каша.

 

Место проведения: мкр. Марха, памятник воинам Мархинцам в годы ВОВ 1941-1945 гг.

 
     

 
14.00 Праздничный концерт, чаепитие, посвященные Великой Победе.

 

Место проведения: мкр. Марха, КСЦ «Чэчир»

 
     
 

06 мая (суббота)

 
20.00 Мероприятие «Свеча памяти».

 

Место проведения: памятник воинам Мархинцам в годы ВОВ 1941-1945 гг.

 
     

 
14.00 Велопробег, посвященный 72-й годовщине Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

 

Место проведения: мкр. Марха (от здания Администрации мкр. Марха до памятника воинам Мархинцам в годы ВОВ 1941-1945 годов)

 
      
 

С. ПРИГОРОДНЫЙ

 

02-08 мая

 
13.00 Акция школьников «Напиши письмо солдату».

 

Место проведения: Администрация с. Пригородный

 
     
 

08 мая (понедельник)

 
12.00 Парад победы (учащиеся СОШ № 12 торжественной колонной проходят от школы до сквера ВОВ).

 
  Место проведения: с. Пригородный, от  ул. Совхозная, 17 до ул. Совхозная, 27

 
     

 
12.30 Торжественный митинг. Акция «Бессмертный полк».

 

Место проведения: у здания Администрации с. Пригородный
     

 
13.00 Возложение венка к мемориалу памяти.

 

Место проведения: у здания Администрации с. Пригородный

 
     

 
13.30 Праздничный концерт.

 

Место проведения: с. Пригородный,  ДК “Надежда”

 
     

 
14.30 Чествование ветеранов с вручением памятных подарков.

 

Место проведения: Администрация с. Пригородное

 
     
 

С. ТАБАГА

 

06 мая (суббота)

 
20.00 Акция «Свеча памяти».

 

Место проведения: с. Табага, Центральная площадь

 
     

 
21.00 Акция «Свеча памяти».

 

Место проведения: с. Старая Табага, мемориальный комплекс «Слава ветеранам ВОВ»

 
     
 

 

 

08-09 мая

 
09.00 – 17.00 Поздравление всех ветеранов на дому (школьники) «Доброе утро, ветеран!»

 

Место проведения: с. Табага, с. Старая Табага

 
     
 

09 мая (вторник)

 
11.00 Традиционный пробег школьников.

 

Место проведения: с. Табага – с. Старая Табага

 
     

 
12.00 Митинг у мемориального комплекса «Слава ветеранам Великой Отечественной войны».

Возложение венков и Гирлянды славы.

Салют из боевого оружия (сотрудники ФКУ ИК-7 УФСИН России по РС (Я)).

Проведение познавательного часа в музее боевой и трудовой славы села. Поздравление ветеранов, вручение благодарственных писем, подарков.

Концерт, чаепитие, песни, и танцы под баян.

 

Место проведения: с. Старая Табага, СК «Искра»

 
     

 
17.00 Концерт, развлекательная программа для населения.

 

Место проведения: с. Табага, Центральная площадь

 
     

 
21.00 Праздничный салют.

 

Место проведения: с. Табага, Центральная площадь

 
     
 

ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ

 

02 мая (вторник)

 
12.00 Молодежный велопробег до Кильдямского кургана,  посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне:

— уборка территории Памятника;

— веселые старты для участников пробега.

 

Место проведения: с. Тулагино

 
     
 

05 мая (пятница)

 
13.00 Благотворительная акция «Тепло наших сердец» по уборке территории и покраске памятника павшим воинам Великой Отечественной войне.

 

Место проведения: с. Тулагино, ул. Первомайская

 
     

 
14.00 «На крыльях победной весны» — праздничное мероприятие для ветеранов с. Кильдямцы, посвящённое Дню Победы.

 

Место проведения: с. Кильдямцы, СК «Родник»

 
     
 

08 мая (понедельник)

 
11.30 Парад Победы трудовых коллективов Тулагино-Кильдямского наслега посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 

Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава Ветеранам»

 
     

 
12.00 Торжественный митинг у памятника Павшим героям, возложение венка, выступление учеников ТСОШ, участников смотра песни и строя.

 

Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава Ветеранам»
     

 
13.00 Голубой огонек для ветеранов тыла и труда.

 

Место проведения: с. Тулагино, ЦКиД «Туhулгэ»

 
     

 
20.00 Акция «Свеча Памяти».

 

Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава Ветеранам»

 
     
 

с. ХАТАССЫ

 

08 мая (понедельник)

 
11.00 Празднование Дня Победы:

— митинг;

— театрализованное представление «Никто не создан для войны»;

— чаепитие.

 

Место проведения: с. Хатассы, ЦК «Тускул»

 

 

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации.
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