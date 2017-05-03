День Победы 2017. Программа празднования 9 мая

02-06 мая

Тематические уроки и встречи ветеранов Великой отечественной войны и тыла 1941-1945 годов с учащимися СОШ города Якутска. Место проведения: образовательные учреждения г. Якутска

04-14 мая

10.00-18.00 Выставочная экспозиция «На фронт через Полюс Холода», посвященная 75-летию воздушной трассы Аляска-Сибирь. Место проведения : Якутский литературный музей им. П.А. Ойунского

05 мая (пятница)

12.00 Урок Мужества «Помним! Гордимся! Благодарим!» (по отдельной программе) Место проведения: Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады»

13.00 Торжественный прием Главы городского округа «город Якутск» А.С. Николаева для участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла (по отдельному плану). Место проведения : ресторан «Седьмое небо»

05-10 мая

10.00-17.00 Поздравление ветеранов на дому (по отдельному плану). Место проведения : по месту жительства.

06 мая (суббота)

15.00 «Салют Победы» благотворительное цирковое представление. Место проведения : Государственный цирк РС (Я)

07 мая (воскресенье) 08.00 Торжественный праздничный молебен, посвященный 72- й Годовщине Великой Победы (на двух языках). Место проведения: Градоякутский Преображенский Кафедральный собор. 12.00 Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора до часовни на площади Победы. Место проведения: ул. Чернышевского

15.00 «Салют Победы» благотворительное цирковое представление. Место проведения : Государственный цирк РС (Я)

20.00 Молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». Место проведения: площадь Победы

08 мая (понедельник)

11.00 Водружение символа Знамени Победы в честь 72-й годовщины Великой Победы на здание Дома Правительства № 1. Место проведения : крыльцо ДП-1

13.00 «Мы гордимся Вами» — полевая кухня, цирковая программа. Место проведения: сквер Государственного Цирка РС(Я)

14.00 «Весна Победы» традиционная встреча фронтовиков, ветеранов тыла, полевая кухня «На привале». Торжественные проводы призывников. (по отдельной программе). Место проведения : площадь Орджоникидзе

14.30 «Победный май» праздничная программа вокального ансамбля РС(Я) «Туймаада». Место проведения : площадь Орджоникидзе

15.00 Праздничная программа воспитанников Якутской кадетской школы «Молодость. Весна. Победа». Солдатская каша. Место проведения : площадь Дружбы

09 мая (вторник)

10.00 Соревнования по футболу «Кубок Победы». Место проведения : стадион Туймаада

11.00 Торжественный митинг «И помнит мир спасенный…», посвящённый 72–ой годовщине Великой Победы. Военно-патриотическое шествие с участием ветеранов войны и тыла, Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов, подразделений силовых структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы. Всероссийская акция «Бессмертный полк». Место проведения: площадь Победы

11.00 Историко-патриотическая выставка военной техники «Живая история». Место проведения: площадь Победы

13.00 Концерт заслуженного артиста России, народного артиста РС (Я), Почётного гражданина РС (Я) и города Якутска Александра Самсонова «Майские вальсы в честь Победы». Место проведения: площадь Победы

13.00 «Осуохай Победы» традиционный народный осуохай в честь Великой Победы. Праздничная программа для ветеранов, танцы под баян. Место проведения: Триумфальная арка, площадь Победы

13.00 Праздничная программа самодеятельных коллективов «Парк Победы». Викторина «Годы войны». Место проведения : Центральный парк культуры и отдыха

13.00 Легкоатлетическая эстафета на призы республиканской газеты «Якутия», посвященная Великой Победе. Место проведения: площадь Ленина

14.00 Конкурс детских рисунков на асфальте «Война глазами детей». Место проведения: площадь Победы

14.00 Праздничный концерт «Святая Победа» семьи Колесовых, артистов Госцирка, участников фестиваля «Кылыhах куйаардыын ситимэ», посвященный памяти з.а. РФ и РС (Я), народной артистки РС (Я) Марфы Колесовой-Расторгуевой. Место проведения : сквер Государственного Цирка РС(Я)

14.30 «Наша Победа» — концертная программа воспитанников Дворца детского творчества и театральной студии «Амигос». Место проведения : Центральный парк культуры и отдыха

15.00 Праздничная программа «Наш цветущий вечный май». Место проведения: площадь Победы

15.00 Праздничная программа артистов эстрады «Победа. Одна на всех». Место проведения : Центральный парк культуры и отдыха

16.00 Праздничная программа самодеятельных коллективов «Гремит салютами Победа!». Место проведения: площадь Победы

17.00 Праздничная программа ОА «РИИХ Сахамедия» «Якутия во время ВОВ». Место проведения: площадь Победы

18.00 Праздничная программа сотрудников МВД РС(Я) «Слава воинам – победителям!» Место проведения: площадь Победы

20.00 Музыкально-театрализованная программа Колледжа культуры и искусств «Поклон Вам, дорогие ветераны». Место проведения: площадь Победы

21.00 Праздничная программа артистов Государственного театра эстрады РС (Я) «Победный майский день». Место проведения: площадь Победы

22.00 Праздничный фейерверк «Салют, Победе!» Место проведения: площадь Победы

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ 09 мая (вторник)

10.00 Книжная выставка «Помним, гордимся, читаем» ко Дню Победы. Место проведения : библиотека «Мир приключений»

12.00 Выставка-память «Не гаснет память и свеча, поклон Вам, дорогие ветераны!» Место проведения : библиотека «Мир приключений»

12 мая

15.00 Торжественное чествование ветеранов округа. Место проведения : банкетный зал ООО «Бастын»

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ 28 апреля – 08 мая

10.00 Предметная выставка «Память пылающих лет». Место проведения : библиотека «Созвездие»

29 апреля

09.30 Творческий образовательный проект «ЖДИ МЕНЯ», посвященный героям ВОВ. Место проведения : библиотека «Созвездие»

10.00 Книжная выставка «Этот праздник со слезами на глазах». Место проведения : библиотека «Созвездие»

04-09 мая

12.00 Акция «Георгиевская ленточка». Место проведения : Управа Гагаринского округа

04 мая (четверг)

15.00 Урок памяти «Молодежь и война». Место проведения : библиотека «Созвездие»

05 мая (пятница)

11.00 Обзор книг из серии «Твои ровесники-герои». Место проведения : библиотека «Созвездие»

14.00 Праздничное мероприятие совместно с представителями Управы Гагаринского округа и общественными организациями «Со слезами на глазах». Место проведения : библиотека «Созвездие»

06 мая (суббота)

13.00 Митинг-реквием «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й». Место проведения : ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2

14.00 «Мужества вечный огонь» — всероссийская акция «бессмертный» Место проведения : ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2

15.00 Праздничный концерт «Дорога памяти длиной в четыре года» Место проведения : ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2

22.00 Патриотическая акция «Свеча памяти». Место проведения : ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2

05-26 мая

14.00 Экологические субботники у мемориальных мест Гагаринского округа. Место проведения : Управа Гагаринского округа

02-06 мая