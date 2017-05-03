День Победы 2017. Программа празднования 9 мая

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных
72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
|
|02-06 мая
|Тематические уроки и встречи ветеранов Великой отечественной войны и тыла 1941-1945 годов с учащимися СОШ города Якутска.
Место проведения: образовательные учреждения г. Якутска
|
04-14 мая
|10.00-18.00
|Выставочная экспозиция «На фронт через Полюс Холода», посвященная 75-летию воздушной трассы Аляска-Сибирь.
Место проведения: Якутский литературный музей им. П.А. Ойунского
|
|05 мая (пятница)
|12.00
|Урок Мужества «Помним! Гордимся! Благодарим!»
(по отдельной программе)
Место проведения: Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады»
|13.00
|Торжественный прием Главы городского округа «город Якутск» А.С. Николаева для участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла (по отдельному плану).
Место проведения: ресторан «Седьмое небо»
|
05-10 мая
|10.00-17.00
|Поздравление ветеранов на дому (по отдельному плану).
Место проведения: по месту жительства.
|
06 мая (суббота)
|15.00
|«Салют Победы» благотворительное цирковое представление.
Место проведения: Государственный цирк РС (Я)
|
07 мая (воскресенье)
08.00 Торжественный праздничный молебен, посвященный 72- й
Годовщине Великой Победы (на двух языках).
Место проведения: Градоякутский Преображенский
Кафедральный собор.
12.00 Крестный ход от Градоякутского Преображенского
Кафедрального собора до часовни на площади Победы.
Место проведения: ул. Чернышевского
|15.00
|«Салют Победы» благотворительное цирковое представление.
Место проведения: Государственный цирк РС (Я)
|
|20.00
|Молодежная патриотическая акция «Свеча памяти».
Место проведения: площадь Победы
|
08 мая (понедельник)
|11.00
|Водружение символа Знамени Победы в честь 72-й годовщины Великой Победы на здание Дома Правительства № 1.
Место проведения: крыльцо ДП-1
|13.00
|«Мы гордимся Вами» — полевая кухня, цирковая программа.
Место проведения: сквер Государственного Цирка РС(Я)
|
|14.00
|«Весна Победы» традиционная встреча фронтовиков, ветеранов тыла, полевая кухня «На привале». Торжественные проводы призывников. (по отдельной программе).
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|
|14.30
|«Победный май» праздничная программа вокального ансамбля РС(Я) «Туймаада».
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|15.00
|Праздничная программа воспитанников Якутской кадетской школы «Молодость. Весна. Победа». Солдатская каша.
Место проведения: площадь Дружбы
|
09 мая (вторник)
|10.00
|Соревнования по футболу «Кубок Победы».
Место проведения: стадион Туймаада
|
|11.00
|Торжественный митинг «И помнит мир спасенный…», посвящённый 72–ой годовщине Великой Победы.
Военно-патриотическое шествие с участием ветеранов войны и тыла, Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов, подразделений силовых структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы.
Всероссийская акция «Бессмертный полк».
Место проведения: площадь Победы
|
|11.00
|Историко-патриотическая выставка военной техники «Живая история».
Место проведения: площадь Победы
|
|13.00
|Концерт заслуженного артиста России, народного артиста РС (Я), Почётного гражданина РС (Я) и города Якутска Александра Самсонова «Майские вальсы в честь Победы».
Место проведения: площадь Победы
|13.00
|«Осуохай Победы» традиционный народный осуохай в честь Великой Победы.
Праздничная программа для ветеранов, танцы под баян.
Место проведения: Триумфальная арка, площадь Победы
|
|13.00
|Праздничная программа самодеятельных коллективов «Парк Победы». Викторина «Годы войны».
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха
|
|13.00
|Легкоатлетическая эстафета на призы республиканской газеты «Якутия», посвященная Великой Победе.
Место проведения: площадь Ленина
|
|14.00
|Конкурс детских рисунков на асфальте «Война глазами детей».
Место проведения: площадь Победы
|
|14.00
|Праздничный концерт «Святая Победа» семьи Колесовых, артистов Госцирка, участников фестиваля «Кылыhах куйаардыын ситимэ», посвященный памяти з.а. РФ и РС (Я), народной артистки РС (Я) Марфы Колесовой-Расторгуевой.
Место проведения: сквер Государственного Цирка РС(Я)
|
|14.30
|«Наша Победа» — концертная программа воспитанников Дворца детского творчества и театральной студии «Амигос».
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха
|
|15.00
|Праздничная программа «Наш цветущий вечный май».
Место проведения: площадь Победы
|
|15.00
|Праздничная программа артистов эстрады «Победа. Одна на всех».
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха
|
|16.00
|Праздничная программа самодеятельных коллективов «Гремит салютами Победа!».
Место проведения: площадь Победы
|
|17.00
|Праздничная программа ОА «РИИХ Сахамедия» «Якутия во время ВОВ».
Место проведения: площадь Победы
|
|18.00
|Праздничная программа сотрудников МВД РС(Я) «Слава воинам – победителям!»
Место проведения: площадь Победы
|
|20.00
|Музыкально-театрализованная программа Колледжа культуры и искусств «Поклон Вам, дорогие ветераны».
Место проведения: площадь Победы
|
|21.00
|Праздничная программа артистов Государственного театра эстрады РС (Я) «Победный майский день».
Место проведения: площадь Победы
|
|22.00
|Праздничный фейерверк «Салют, Победе!»
Место проведения: площадь Победы
|
АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
09 мая (вторник)
|10.00
|Книжная выставка «Помним, гордимся, читаем» ко Дню Победы.
Место проведения: библиотека «Мир приключений»
|
|12.00
|Выставка-память «Не гаснет память и свеча, поклон Вам, дорогие ветераны!»
Место проведения: библиотека «Мир приключений»
|
12 мая
|15.00
|Торжественное чествование ветеранов округа.
Место проведения: банкетный зал ООО «Бастын»
|
|ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
28 апреля – 08 мая
|10.00
|Предметная выставка «Память пылающих лет».
Место проведения: библиотека «Созвездие»
|
29 апреля
|09.30
|Творческий образовательный проект «ЖДИ МЕНЯ», посвященный героям ВОВ.
Место проведения: библиотека «Созвездие»
|
|10.00
|Книжная выставка «Этот праздник со слезами на глазах».
Место проведения: библиотека «Созвездие»
|
04-09 мая
|12.00
|Акция «Георгиевская ленточка».
Место проведения: Управа Гагаринского округа
|
04 мая (четверг)
|15.00
|Урок памяти «Молодежь и война».
Место проведения: библиотека «Созвездие»
|
05 мая (пятница)
|11.00
|Обзор книг из серии «Твои ровесники-герои».
Место проведения: библиотека «Созвездие»
|
|14.00
|Праздничное мероприятие совместно с представителями Управы Гагаринского округа и общественными организациями «Со слезами на глазах».
Место проведения: библиотека «Созвездие»
|
06 мая (суббота)
|13.00
|Митинг-реквием «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й».
Место проведения: ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2
|
|14.00
|«Мужества вечный огонь» — всероссийская акция «бессмертный»
Место проведения: ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2
|
|15.00
|Праздничный концерт «Дорога памяти длиной в четыре года»
Место проведения: ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2
|
|22.00
|Патриотическая акция «Свеча памяти».
Место проведения: ДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2
|
|05-26 мая
|14.00
|Экологические субботники у мемориальных мест Гагаринского округа.
Место проведения: Управа Гагаринского округа
|
|02-06 мая
|Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (волонтерское оказание помощи ветеранам и вдовам погибших).
Место проведения: Управа Гагаринского округа
|ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
20 апреля (четверг)
|13.00
|Конкурс чтецов «Спасибо за Победу!»
Место проведения: МОБУ СОШ № 21
|
29 апреля (суббота)
|12:00
|Праздничный концерт для ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов.
Место проведения: МОБУ СОШ № 21
|
05 мая (пятница)
|15.00
|Праздничное чествование ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!»
Место проведения: Государственный Цирк РС(Я)
|
08 мая (понедельник)
|16.00
|Акция «Чистая память».
Место проведения: площадь Победы
|
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
03 мая (среда)
|12.00
|Чествование ветеранов. Концерт воспитанников детского сада.
Место проведения: Детский сад № 7 «Остров сокровищ»
|
04 мая (четверг)
|12.00
|Чествование ветеранов войны. Классные часы с участием ветеранов, концерт учащихся СОШ.
Место проведения: МОБУ СОШ № 31
|05 мая (пятница)
|12.00
|Торжественное мероприятие для ветеранов округа с показом спектакля и фуршетом.
Место проведения: Театр юного зрителя
|
|14.00
|Субботник в округе.
Место проведения: Дом ветеранов (ул. Островского, 6), ул. Шавкунова, Студгородок, сквер им. Кондакова
|
05 — 08 мая
|14.00
|Чествование участников войны на дому депутатом Якутской городской Думы Эверстовой А.В. с вручением продуктовых наборов.
Место проведения: поадресно
|
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
04 мая (четверг)
|Время уточняется
|Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ «Салют Победы!».
|
19 мая (пятница)
|10.00
|Битва хоров, посвященная Победе в ВОВ среди воспитанников ДДОУ Промышленного округа.
Место проведения: детский сад «Катюша»
|
САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
04 мая (четверг)
|13.30
|Единый классный час «Памяти Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов посвящается».
Место проведения: МОБУ СОШ № 20
|
05 мая (пятница)
|16.00
|Концерт, посвященный Дню Победы.
Место проведения: МОБУ СОШ № 25
|
06 мая (суббота)
|14.00
|Тематические классные часы, посвященные Дню Победы.
Место проведения: МОБУ СОШ № 25
|
|11.00
|Торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Место проведения: сквер «Журавли над Ильменем»
|11.00
|Окружное шествие «Бессмертный полк».
Место проведения: пл. Матери
|
|12.00
|Торжественное чаепитие для ветеранов округа с концертной программой народного ансамбля «Добун».
Место проведения: Саха политехнический лицей
|
07 мая (воскресенье)
|15.00
|Урок памяти «Горькая память детства» к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-195 гг.
Место проведения: библиотека «Школьный мир»
|
10 мая (среда)
|14.00
|Встреча с представителями Союза ветеранов.
Место проведения: МОБУ СОШ № 18
|
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
25 апреля – 06 мая
|10.00-17.00
|Акция «Ветеран живет рядом» (оказание помощи ветеранам).
Место проведения: поадресно
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
02 мая (вторник)
|По отдельному плану
|Классные часы с участием ветеранов.
Место проведения: МОБУ СОШ № 26, 2, 7, 5
|
05 мая (четверг)
|15.00
|Концерт, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с участием студентов, школьников учебных заведений Центрального округа.
|Место проведения: Дворец детского творчества
|
08 мая (понедельник)
|11.00
|Праздничная встреча участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Место проведения: ресторан «Махтал»
|
МКР. КАНГАЛАССЫ
03 — 10 мая
|11.00
|Выставка, посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Место проведения: мкр. Кангалассы, библиотека «Библиомир»
|
09 мая (вторник)
|12.00
|Митинг памяти «Вспомним всех поименно», посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Место проведения: мкр. Кангалассы, площадь ДК «Горняк»
|
|14.00
|Концертная программа «Сороковые фронтовые», посвященная Великой Победе.
Место проведения: мкр. Кангалассы, ДК «Горняк»
|
С. МАГАН
06 мая (суббота)
|12.00
|Акция «Георгиевская ленточка» — оказание помощи, вручение подарочных наборов, георгиевских ленточек ветеранам тыла проживающих на административной территории.
|
08 мая (понедельник)
|12.00
|Митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Место проведения: с. Маган, сквер «Памяти павшим 1941- 1945 годов
|
09 мая (вторник)
|21.00
|Акция «Свеча памяти», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Место проведения: с. Маган, сквер «Памяти павшим 1941- 1945 годов
|
МКР. МАРХА
04-05 мая
|Субботники в микрорайоне.
Место проведения: мкр. Марха, береговая зона р. Мархинка, памятник воинам Мархинцам в годы ВОВ 1941-1945 гг.
|
05 мая (пятница)
|12.00
|Праздничное мероприятие, посвященное Великой Победе.
Полевая каша.
Место проведения: мкр. Марха, памятник воинам Мархинцам в годы ВОВ 1941-1945 гг.
|
|14.00
|Праздничный концерт, чаепитие, посвященные Великой Победе.
Место проведения: мкр. Марха, КСЦ «Чэчир»
|
06 мая (суббота)
|20.00
|Мероприятие «Свеча памяти».
Место проведения: памятник воинам Мархинцам в годы ВОВ 1941-1945 гг.
|
|14.00
|Велопробег, посвященный 72-й годовщине Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Место проведения: мкр. Марха (от здания Администрации мкр. Марха до памятника воинам Мархинцам в годы ВОВ 1941-1945 годов)
|
С. ПРИГОРОДНЫЙ
02-08 мая
|13.00
|Акция школьников «Напиши письмо солдату».
Место проведения: Администрация с. Пригородный
|
08 мая (понедельник)
|12.00
|Парад победы (учащиеся СОШ № 12 торжественной колонной проходят от школы до сквера ВОВ).
|Место проведения: с. Пригородный, от ул. Совхозная, 17 до ул. Совхозная, 27
|
|12.30
|Торжественный митинг. Акция «Бессмертный полк».
Место проведения: у здания Администрации с. Пригородный
|
|13.00
|Возложение венка к мемориалу памяти.
Место проведения: у здания Администрации с. Пригородный
|
|13.30
|Праздничный концерт.
Место проведения: с. Пригородный, ДК “Надежда”
|
|14.30
|Чествование ветеранов с вручением памятных подарков.
Место проведения: Администрация с. Пригородное
|
С. ТАБАГА
06 мая (суббота)
|20.00
|Акция «Свеча памяти».
Место проведения: с. Табага, Центральная площадь
|
|21.00
|Акция «Свеча памяти».
Место проведения: с. Старая Табага, мемориальный комплекс «Слава ветеранам ВОВ»
|
08-09 мая
|09.00 – 17.00
|Поздравление всех ветеранов на дому (школьники) «Доброе утро, ветеран!»
Место проведения: с. Табага, с. Старая Табага
|
09 мая (вторник)
|11.00
|Традиционный пробег школьников.
Место проведения: с. Табага – с. Старая Табага
|
|12.00
|Митинг у мемориального комплекса «Слава ветеранам Великой Отечественной войны».
Возложение венков и Гирлянды славы.
Салют из боевого оружия (сотрудники ФКУ ИК-7 УФСИН России по РС (Я)).
Проведение познавательного часа в музее боевой и трудовой славы села. Поздравление ветеранов, вручение благодарственных писем, подарков.
Концерт, чаепитие, песни, и танцы под баян.
Место проведения: с. Старая Табага, СК «Искра»
|
|17.00
|Концерт, развлекательная программа для населения.
Место проведения: с. Табага, Центральная площадь
|
|21.00
|Праздничный салют.
Место проведения: с. Табага, Центральная площадь
|
ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
02 мая (вторник)
|12.00
|Молодежный велопробег до Кильдямского кургана, посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне:
— уборка территории Памятника;
— веселые старты для участников пробега.
Место проведения: с. Тулагино
|
05 мая (пятница)
|13.00
|Благотворительная акция «Тепло наших сердец» по уборке территории и покраске памятника павшим воинам Великой Отечественной войне.
Место проведения: с. Тулагино, ул. Первомайская
|
|14.00
|«На крыльях победной весны» — праздничное мероприятие для ветеранов с. Кильдямцы, посвящённое Дню Победы.
Место проведения: с. Кильдямцы, СК «Родник»
|
08 мая (понедельник)
|11.30
|Парад Победы трудовых коллективов Тулагино-Кильдямского наслега посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава Ветеранам»
|
|12.00
|Торжественный митинг у памятника Павшим героям, возложение венка, выступление учеников ТСОШ, участников смотра песни и строя.
Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава Ветеранам»
|
|13.00
|Голубой огонек для ветеранов тыла и труда.
Место проведения: с. Тулагино, ЦКиД «Туhулгэ»
|
|20.00
|Акция «Свеча Памяти».
Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава Ветеранам»
|
с. ХАТАССЫ
08 мая (понедельник)
|11.00
|Празднование Дня Победы:
— митинг;
— театрализованное представление «Никто не создан для войны»;
— чаепитие.
Место проведения: с. Хатассы, ЦК «Тускул»
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