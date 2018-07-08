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8 июля 2018, 10:58
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День Петра и Февронии 2018: приметы, традиции, как праздновать День семьи, любви и верности

Многие в курсе, что 8 июля — День семьи, любви и верности, который с большим размахом отмечают в России огромным количеством мероприятий. Но не все знают, что в тот день также есть и церковный праздник Петра и Февронии в 2018, а также, что между ними есть непосредственная связь. Про святых Петра и Февронию, а также про запреты на День Петра и Февронии и про его связь с российским праздником семьи, любви и верности 2018 читайте далее в нашем материале.

В России отмечают День семьи, любви и верности — всенародный праздник, который выпадает на 8 июля. У этого дня есть красивая и светлая история, про которую мы расскажем далее.

История Петра и Февронии

Пара Февронии и Петра считается у православных образцом христианского супружества. Князь Пётр – второй сын муромского князя Юрия, он вступает на престол в 1203 году. За несколько лет до этого события Пётр заболел страшной болезнью, под названием проказа. Сон ему приснился странный очень, что вылечить от недуга способна лишь дочь «древолазца» бортника, который добывает дикий мёд. Имя её – Феврония, обычная крестьянка, проживающая в небольшой деревушке на Рязанской земле.

Девушка была очень умной, красивой, доброй, умела разговаривать с животными и знала свойства всех растений в округе. Она могла вылечить любой недуг, поэтому к ней часто обращались за помощью люди. Князь поклялся, что после исцеления возьмёт Февронию в жёны, и она помогла ему справиться с болезнью. Только вот Пётр не собирался сдерживать своё слово, и тогда проказа вернулась, ему оставалось лишь обратиться вновь к деве Февронии за советом и помощью. Она вылечила его во второй раз, и он взял её в жёны.

После унаследования княжения бояре ополчились на супружескую пару, Феврония ведь простого происхождения и это оскорбляет знатных особ. Петру был поставлен ультиматум: он должен отказаться от своей возлюбленной, но он не смог этого сделать. Вместе они уплыли по Оке на лодке и стали жить среди простых людей и радоваться тому, что Бог послал.

В Муроме начали происходить бесчинства, велась кровопролитная война за престол. Бояре собрали совет вновь и приняли единогласное решение – вернуть обратно князя и его княгиню. Февронию полюбили горожане. В преклонных годах влюблённые совершили постриг в монастыре, взяв имена Давид и Ефросинья. Они хотели умереть в один день и быть похороненными в одном гробу и молили об этом Господа. Заранее была приготовлена для супругов гробница с небольшой перегородкой из тонкого камня.

Умерли они в один день 8 июля по новому стилю (25 по старому) 1228 года. Погребение в одном гробу для монахов не позволительно, поэтому их тела положили в разных обителях, однако на следующий день они снова оказались вместе.

Церковная практика сообщает о двух основных датах: кончины святых Петра и Февронии и перенесения их мощей. Исследователи считают, что 25 июня были перенесены мощи в собор Рождества Богородицы, который снесли в 1930 году. Согласно юлианскому календарю днём почитания праздника Петра и Февронии является 25 июня, по григорианскому – 8 июля. В этот день в храме проходит богослужение, семейные пары молятся Петру и Февронии, просят счастья, гармонии и взаимопонимания. Вступающие в брак молодые люди хотят лишь благословения. Каждый может совершить паломничество в Свято-Троицкий женский монастырь, который располагается в городе Муроме. Именно там хранятся мощи святых.

Как праздновать День Петра и Февронии

В мае 2001 года мэр Мурома принимает решение отмечать день города 8 июля, приурочив его, таким образом, ко дню памяти святых великомучеников. В Госдуму были направлены более 15 000 подписей за то, чтобы праздник стал всероссийским. В 2007 Владимир Путин объявил, что 2008 год станет «годом семьи». 26 марта 2008 года в Совете Федерации было принято единогласное решение об учреждении нового праздника в честь святых Петра и Февронии.

С того самого момента 8 июля отмечается «Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья». Символом праздника стала ромашка, была также учреждена медаль «За любовь и верность», которой награждаются лишь образцово-показательные семьи государства. На памятном знаке изображены Пётр и Феврония с одной стороны, а с другой стороны – ромашка, две лепестка которой были окрашены в красный и синий цвета.

В каждом городе 8 июля проводятся мероприятия, направленные на укрепление семей и воспитание молодежи в духе любви и верности.  Особый ритуал в день семьи, любви и верности – награждение пар, живущих в браке больше 25 лет. Медаль «За любовь и верность» получают те, кто всей своей жизнью показывает пример настоящего семейного счастья. Многодетные родители, в чьих семьях воспитываются приемные дети, в этот праздник получают награду «Родительская слава». На площадях проходят  концерты с участием звёзд отечественной эстрады, проводятся тематические конкурсы.

Праздник Семьи, любви и верности стал поистине народным и с каждым годом его отмечает всё больше людей, которые стараются провести день с родными и близкими людьми, поговорить по душам или прогуляться всем вместе по торговым центрам своего города.

Что нельзя делать на Петра и Февронии 2018

Так праздник семьи любви и верности и история Петра и Февроний тесно переплелись. Петр и Февроний муромские стали воплощений тех семейных ценностей, которых в наше время часто не хватает. Но, как водится, на праздник в церковном календаре июля есть свои запреты. Читайте о том, что нельзя делать на Петра и Февронии 2018.

Главный запрет на Петра и Февронии касается следующего: венчаться в день памяти Петра и Февронии нельзя, зато обручаться можно.

Нельзя употреблять рыбные блюда, так как в разгаре Петров пост.

В этот день в народе не принято трудиться в саду и огороде, разрешено только делать мелкие бытовые дела.

Нельзя шить и заниматься рукоделием.

В праздник категорически запрещено ссориться, ругаться и даже думать о плохом.

День Петра и Февронии у православных считается очень светлым и чистым праздником. В этот день нельзя прибегать к ритуалам чёрной магии. Лучше отправиться молиться в храм, мысли должны быть чисты – в этот момент молитва самая искренняя. Но незамужних девушек, которые находятся в поисках своей судьбы, это не останавливает.  Они считают,  что в этот день на свободе оказываются магические силы, которые покровительствуют влюбленным, а значит можно гадать на суженого и делать любовные привороты.

Приметы в День Петра и Февронии 8 июля

Какая погода будет на Петра и Февронию, такая же будет и в ближайшие 40 дней.

Счастливая и благополучная жизнь ожидает тех, кто 8 июля помолится перед иконой святых Петра и Февронии.

Сватовство 8 июля – к крепкому и дружному браку.

В этот день разрешается просить у святых здоровья для своих деток.

Достаток в семье будет у того, кто проведёт целый день с супругом, занимаясь общим делом.

Теперь вы знаете, почему День семьи, любви и верности 2018 связан с Днем Петра и Февронии. Проведите этот день в хорошей душевной атмосфере  родными, как того и требует праздник.

Источник: SAKHALIFE.RU
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