День памяти жертв Холокоста в Якутске

26 января 2017 г. в 12.00 часов Национальный художественный музей РС(Я), совместно с ЯРО ООО Обществом «Знание» России и Ресурсным методологическим образовательным центром Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает на мероприятие, посвященное международному дню памяти жертв Холокоста.

27 января 1945 г. советские войска освободили крупнейший лагерь смерти — Аушвиц (Освенцим), в котором за годы войны было убито около двух миллионов человек, большинство из них — евреи. Эта дата стала памятной – Днем памяти жертв Холокоста.

В программе мероприятия: лекция ст. преподавателя кафедры всемирной истории и этнологии исторического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова А.П. АНДРЕЕВА и открытие выставки «Мир победит войну» из собрания Национального художественного музея РС(Я). В экспозиции выставки будут представлены работы отечественных художников XX века в технике оригинальной и печатной графики.

Мероприятие состоится 26 января в 12:00 по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, фойе 2 этажа.