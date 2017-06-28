День открытых дверей трудовой мобильности молодёжи

28 июня 2017 года Молодёжная биржа труда «Импульс» провела День открытых дверей для молодых граждан, желающих трудоустроиться в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).

Очное собеседование с молодыми специалистами провели ПАО «Почта Банк» на должности финансовых экспертов, а также АО «Домостроительный комбинат» на должности сварщиков, формовщиков, водителей категории «Е» и инспекторов по охране труда.

Также состоялось заочное собеседование по программе Skype с работодателем – школой №4 города Ленска, и МБДОУ «ТДС общеразвивающего вида №24».

День открытых дверей посетили 35 молодых специалистов, по итогам собеседований с гражданами, желающими трудоустроиться в улусах (районах) республики будут заключены трудовые договоры.