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13 марта 2018, 13:00
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День оленевода в Алданском районе стал праздником единения народов

Обгоняя весну, в Алданском районе отшумел самый массовый  в Беллетском эвенкийском национальном наслеге праздник — День оленевода. Праздник демонстрации профессионального мастерства, состязаний в силе и ловкости.

Программа Дня оленевода в этом году была посвящена Году единения и дружбы народов в Алданском районе и 50-летию Дружбы Серпа и Молота. Празднование началось 9 марта с состязаний по северным видам спорта и вечерней шоу-программы «Соматмарил» с участием молодых оленеводов.

А 10 марта на ледовой площадке реки Алдан состоялось торжественное открытие с парадом участников — оленеводов родовых общин и приветствием гостей. Театрализованное открытие в исполнении народного фольклорного коллектива «Эннэкээн» отражало историю становления Алдана и Алданского района, от встречи первооткрывателей Вольдемара Бертина и Михаила  Тарабукина, до сегодняшнего дня. Не забыли организаторы и о героическом труде алданцев в годы Великой Отечественной войны, и о дружбе с Мегино-Кангаласским районом — «Дружбе серпа и молота».    

Почетные гостями праздника стали Константин Роббек —  уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии,  Прокопий Николаев — председатель государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики, Сергей Местников  —  генеральный директор НО ««Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», Вице-спикер парламента РС (Я) Ольга Балабкина, генеральный директор ООО «Еловское Трансстрой», депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Дудников, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Станислав Мазеин, режиссерско-постановочная группа Ысаыха Олонхо, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы иерей Евгений Куценко.

Участников и гостей праздника с открытием Дня оленевода поздравил заместитель главы Алданского района по социальным вопросам Игорь Сахно. От имени главы района Северина Позднякова он вручил благодарственные письма за вклад в развитие традиционных отраслей хозяйствования Григорьеву Алексею Петровичу, оленеводу  оленестада №7 ОАО КМНС «Хатыстыр», Сидорову Олегу Владимировичу, председателю КРО КМНС(э) «им.В.С.Сидорова», Авелову Петру Семеновичу, оленеводу  КРО КМНС-(э) «Кустук».

Для оленоводов-кочевников профессиональный праздник — повод не только встретиться с друзьями и родственниками, но и принять участие в соревнованиях, отдохнуть от трудовых будней.

На праздновании Дня оленевода прошли оленьи гонки по видам: галопом, рысью, верхом, общий забег, гонки на оленях среди ветеранов и детей. Состоялись соревнования по северным видам спорта (национальная борьба, прыжки  через нарты, метание маута, бег на охотничьих лыжах) и массовые игры («Скользкий столб», катание на оленях, катание  на снегоходах, ловля «Хариуса»). Желающие участвовали в конкурсах по обустройству палаток «Урикит»,  демонстрации национальных костюмов «Тэткэ», оленьей упряжи. Соревновались в  эвенкийских песнях и хороводах «Икэн», показывали умения на выставке – ярмарке мастеров народно-художественного творчества.

«Вот уже четвертый год проводится конкурс-состязание среди молодых оленеводов «Соматмарил», — поделилась организатор конкурса Татьяна Баишева. — Обычно он состоял из двух этапов: спортивные состязания и участие в оленьих гонках. А в этом году добавили третий — творческий этап. Люди, которые не боятся ни холода, ни встречи в одиночку с хищным зверем, отметили, что для них это был наиболее сложный этап. Спасибо зрителям, что тепло поддержали участников, которые делают главное для всех нас дело — сберегают оленя. А пока жив олень — жив эвенк».

Победителем конкурса «Соматмарил» стал Гаврилов Альберт — оленевод ОАО КМНС «Хатыстыр» (руководитель Илистяров И.А.), получив денежный сертификат в размере 15 тыс. руб. Все участники конкурса: Карамзин Роман (родовая община «им. В.П.Карамзина»), Афанасьев Степан (родовая община «Иджек»), Карамзин Александр (родовая община «им. В.П.Карамзина»), Стручков Петр ( родовая община «Бута») были награждены памятными лентами победителей в различных номинациях и денежными сертификатами в размере 8 тысяч рублей. Денежные сертификаты предоставлены администрацией МО «Алданский район».

По итогам остальных конкурсов были отмечены следующие участники и родовые общины:

  1. Обустройство палаток «Урикит»: победитель в номинации «Гостеприимство» — СПК(КРО) «Иджек», победитель в номинации «Оригинальность» — коллектив участковой больницы с. Хатыстыр, победитель в номинации «Праздничная» — родовая община «Сонкан». Поощрительными призами были отмечены женсовет с. Хатыстыр, родовая община «Туойдаах», оленеводческая бригада №7 ОАО КМНС «Хатыстыр».
  2. Конкурс национальных костюмов «Тэткэ»: 1 место в классе женский костюм заняла Валентина Гаврилова, 2 место — Лариса Пахомова, 3 место — Антонина Сигаева. Поощрительными призами были отмечены Зоя Павлова и Зарина Гладких.

Первое место в классе мужской костюм завоевал Олег Гаврилов, 2 место — Виктор Корнилов; 3 место — Павел Павлов.

  1. Конкурс оленьей упряжи:
  • место — Алексей Григорьев
  • место – Альберт Трынкин
  • место – Олег Гаврилов

 

  1. Конкурс эвенкийских песен:

Победитель — детский вокальный коллектив «Тулуйхан» (руководитель -Прокопьева Д.М.)

 

Итоги оленьих гонок:

«Галопом» (мужчины)

1 место — Енохов Василий Васильевич

2 место — Трынкин Альберт Дмитриевич

3 место — Кириллов Вячеслав Аммониевич

«Галопом» (женщины)

1 место — Стручкова Клавдия Николаевна

2 место — Павлова Алена Степановна

3 место — Пахомова Светлана Александровна

 

«Верхом» (мужчины)

1 место — Корнилов Виктор Викторович

2 место — Карамзин Роман Прокопьевич

3 место —  Кириллов Вячеслав Аммониевич

«Верхом» (женщины)

1 место — Сигаева Антонина Александровна

2 место — Стручкова Клавдия Николаевна

3 место — Сидорова Евгения Семеновна

«Гонки» (ветераны)

1 место — Гаврилов Олег Андреевич

2 место — Сосин Владимир Николаевич

3 место — Исаков Петр Николаевич

 

«Общий забег» (на супер-приз снегоход «Буран»)

1 место — Афанасьев Степан Степанович

2 место — Кириллов Вячеслав Аммониевич

3 место — Гаврилов Олег Андреевич

Глава Беллетского наслега Нюргустан Прокопьев от имени всех жителей наслега поблагодарил глав поселений, руководителей организаций за помощь  в организации и проведении праздника.

В профессиональный праздник День оленевода были особо отмечены:

Нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» — Трынкин Альберт, оленевод оленестада №7 ОАО КМНС «Хатыстыр».

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) — Федорова Оксана, бухгалтер ОАО КМНС «Хатыстыр»;

Почетной грамотой Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики —  Гаврилов Олег Андреевич, оленевод  ОАО КМНС «Хатыстыр»; Иванов Анатолий Павлович, представитель КРО «Кырбыкан», г. Томмот; Борисова Мария Егоровна — ветеран оленеводства.

Благодарственным  письмом УСХ Алданского района —  Сосин Александр Петрович, охотник с. Угоян, Кузьмин Павел Алексеевич, охотник с. Угоян;

Начальник УСХ Алданского района Николай Максимов вручил Благодарственные письма за организацию праздника индивидуальному предпринимателю Иванову И.И. и Степановой Сардане Романовне, директору ДЮСШ им. В.В. Енохова.

Заместитель директора по персоналу «Алданзолото ГРК» Андрей Устинов от души поблагодарил родовую общины «Гоя», вручив хозяйке Валентине Николаевне Гавриловой, как самой радушной хозяйке праздника  ноутбук.

«Ваша радость, лучезарные  улыбки являются самым лучшим обоснованием  того факта, что у наших народов, на нашей земле, у наших поселений есть великое будущее. И мне это радостно сознавать и как священнику и как христианину. И девиз  «Сохраняя традиции – сохраняем себя», украшающий сегодня сцену, является самым главным подтверждением моей мысли. Желаю вам крепкого здоровья и помощи божьей», — сердечно  поздравил с одним из главных праздников земли Якутской настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы иерей  Евгений Куценко.

По специальному приглашению Хатыстырской участковой больницы на праздник приехал коллектив Нижне-Бестяхской участковой больницы при Мегино — Кангаласской ЦРБ в количестве 10 человек. Дорогие гости от души поздравили давних друзей с праздником и вручили в подарок принтер — сканер: «Мы вспоминаем праздник Ысыах в Мегино- Кангаласком улусе, где вы были гостями и своим  национальным  колоритом  украсили наш праздник. Желаем всему вашему коллективу плодотворной работы, претворения в жизнь всех ваших желаний, крепкого здоровья вам и вашим близким»,- пожелали  коллегам гости,  после чего вся   поляна дружно  исполнила гимн Дружбы  Алданского и Мегино — Кангаласского районов, песню Анастасии Варламовой «Майя-Алдан, дружба серпа и молота. Майя. Алдан — дружба дороже золота!».

Впечатлениями о празднике и словами благодарности поделилась специалист администрации Алданского района Светлана Егорова:

«Праздник удался. На деле показали свою взаимопомощь главы поселений. Благодарим представителей женских организаций наслега за активное участие в проведении праздника: клуб бабушек «Дылача» (Сосина Р.П), женсовет (Прокопьева Е.А), «Далбар Хотун» (Авелова А.Е).  Слова благодарности жители наслега передают и общественным организациям района, кто внес свою лепту в проведении праздника: клубу пенсионеров Алданского района (руководитель Берестнева Е.С), Алданскому казачьему обществу (Михайлов В.В) и  некоммерческой организации ««Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» в лице директора  Местникова  Сергея Васильевича».

 «Профессия оленевода стоит в одном ряду с романтическими профессиями моряка, полярника, геолога. Оленеводами не рождаются. Оленеводами становятся. И пусть сегодня в их распоряжении современная техника — бураны, вертолеты, вездеходы, радиостанции, труд их, по – прежнему – подвиг!» — Эти слова с гордостью звучали из уст ведущей и одной из главных организаторов праздника, директора Центра культуры и досуга Ольги Старостиной.

Ярким финалом Дня оленевода-2018 в Алданском районе стал творческий вечер автора —  исполнителя Александра Погодаева.

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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