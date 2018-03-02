День молодого избирателя прошел в Томмоте

В 2007 году Центральной избирательной комиссией России было принято решение в третье воскресенье февраля повсеместно проводить День молодого избирателя. В г. Томмот Алданского района нашли интересные формы политического просвещения молодежи.

28 февраля в Центре культуры «Слюдяник» состоялась интеллектуальная игра «Я–избиратель Республики Саха (Якутия)», подготовленная сотрудницей ЦК Мариной Назаровой. В ней приняли участие старшеклассники СОШ №№6, 8, 23 и 36.

Участвуя в конкурсах, подростки проявили знания и смекалку: разгадывали тематические слова, ребусы и сканворды, отвечали на вопросы политической викторины. Ученики подробно разобрались в устройстве избирательной системы, показали уровень знаний избирательного права и избирательного процесса РФ. Болельщики команд не остались в стороне, азартно участвуя в мини-играх для зрителей и демонстрируя свои знания.

По результатам состязания первое место у команды СОШ №6, второе заняла 36-я школа, и третье досталось СОШ № 8. В финале состоялось торжественное вручение грамот и призов. Члены жюри в составе Виктории Терюховой (председателя участковой избирательной комиссии №28), Ольги Макаренко (заместителя председателя участковой избирательной комиссии №29) и председателя жюри – Татьяны Лебедевой (председателя участковой избирательной комиссии №27) поблагодарили организаторов мероприятия и учителей за подготовку ребят, а школьников за участие с пожеланиями сохранения гражданской позиции и успехов и во всех жизненных начинаниях.