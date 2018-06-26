День карьеры для молодежи

27 июня, в День Молодёжи России в Молодёжной бирже труда «Импульс» состоится День Карьеры!
С 14:00 до 17:00 по адресу: город Якутск, улица Петра Алексеева, 6/1, второй этаж, состоится День Карьеры для молодёжи, не имеющей опыта работы. В программе дня:
- Собеседование на должности продавца, официанта, менеджера, администратора, повара, пекаря, делопроизводителя, специалиста по недвижимости и другие;
- Набор на курсыогранщика алмазов в бриллианты, горнорабочего, экскаваторщика, машиниста буровой установки, электрогазосварщика, водителя Белаз и других в рамках проекта «Местные кадры в промышленность»;
- Приём заявок на стажировку в компаниях «Сахаэнерго» (электромонтёр, машинист ДВС и др.), «Сахатранснефтегаз» (слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования);
- Консультации по поиску работы, профориентация и советы психолога.
Все услуги Молодёжной биржи труда «Импульс» полностью бесплатны! Ждём вас на Дне Карьеры!
Источник: Отдел информирования ЦЗН г.Якутск.
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