День карьеры для молодежи

27 июня, в День Молодёжи России в Молодёжной бирже труда «Импульс» состоится День Карьеры!

С 14:00 до 17:00 по адресу: город Якутск, улица Петра Алексеева, 6/1, второй этаж, состоится День Карьеры для молодёжи, не имеющей опыта работы. В программе дня:

Собеседование на должности продавца, официанта, менеджера, администратора, повара, пекаря, делопроизводителя, специалиста по недвижимости и другие;

Набор на курсыогранщика алмазов в бриллианты, горнорабочего, экскаваторщика, машиниста буровой установки, электрогазосварщика, водителя Белаз и других в рамках проекта «Местные кадры в промышленность»;

Приём заявок на стажировку в компаниях «Сахаэнерго» (электромонтёр, машинист ДВС и др.), «Сахатранснефтегаз» (слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования);

Консультации по поиску работы, профориентация и советы психолога.

Все услуги Молодёжной биржи труда «Импульс» полностью бесплатны! Ждём вас на Дне Карьеры!