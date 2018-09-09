День города: Ярмарку здоровья посетило более тысячи человек

8 сентября в честь празднования Дня города в здании Саха академического театра им. П.А. Ойунского состоялась ежегодная Ярмарка здоровья. Организаторами выступили Окружная администрация города Якутска, Управление здравоохранения Якутска при Министерстве здравоохранения РС(Я), клиника Медицинского института СВФУ, Якутский республиканский онкологический диспансер и Республиканский центр медицинской профилактики.

Жители города при предъявлении паспорта, СНИЛС и страхового полиса смогли получить консультации специалистов, проверили холестирин, сахар в крови. Помимо комплексного диагностического обследования здоровья, были организованы консультации врачей ортопеда-травматолога, невролога, эндокринолога, дерматовенеролога, генетика, пульмонолога, гастроэнтеролога, ревматолога, онколога, маммолога и других.

А на площади Орджоникидзе работал мобильный здравпункт. Все желающие прошли ФЛГ-обследование и получили бесплатно профилактические прививки против гриппа.

Капиталина Алексеева, автор книги «Настанет день»: «Традиционно накануне Дня города проводится Ярмарка здоровья. Это праздник здоровья и очень важное мероприятие для населения в целях выявления опасных заболеваний. Люди должны понимать важность ярмарки здоровья, потому что город дает возможность бесплатно пройти тестирование, мониторинг своего здоровья. В других городах такого понятия как Ярмарка здоровья – нет. Муниципалитет делает все необходимое для диагностики заболеваний».

Ким Нартахов, вахтовик: «Я участвую впервые, очень удобно, очередей нет. Получил необходимые рекомендации врачей, прошел ФЛГ, даже вакцинацию против гриппа поставили».

Ольга Иванова, горожанка: «Такие ярмарки очень нужные и необходимые. Потому что в суете дней, работая, не находишь время посетить поликлинику. Очереди, талоны, иногда нужно брать за две недели вперед. Здесь удобно еще тем, что все находится в одном месте. Тем более сегодня выходной день».

Иннокентий Слепцов, пенсионер: «Мы приехали с супругой получить совет от врачей, о ярмарке услышали вчера по радио. Мне скоро исполнится 77 лет, считал себя здоровым, сегодня пришел за консультацией пульмонолога».

Рустам Исламов, горожанин: «Случайно попал на ярмарку. Пришел за билетами в театр и увидел, что здесь происходит. Такие социально значимые мероприятия населению очень нужны. Конечно, лучше заниматься профилактикой и не болеть».

Людмила Тупилкина, горожанка: «Ярмарка здоровья примечательна тем, что не только проводятся консультации врачей, а еще можно сдать анализы. Мне это нравится. Прививку от гриппа получила».

Евгений Софронеев, активист-общественник: «Пришел сюда помочь, хочется что-то дать городу, участвую впервые. Много раз слышал, что проводятся подобные ярмарки здоровья. По образованию я экономист, работаю в нефтегазовой сфере. Мне нравится организация сегодняшнего мероприятия».

В этот день в Ярмарке здоровья приняли участие около одной тысячи человек. «Отрадно видеть, что ставшая уже традиционной Ярмарка здоровья, повышает заинтересованность населения в сохранении своего здоровья. Наша основная цель – профилактика, это грамотное представление о здоровье, механизмах его поддержания, повышения уровня мотивации здорового образа жизни, оправдывается», – прокомментировала ответственный по организации мероприятия, врач клиники МИ СВФУ имени М.К. Аммосова Надежда Попова.