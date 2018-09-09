АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
3
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.09.2018, 10:29
Политика
В Якутии проголосовало 0,76% избирателей
09.09.2018, 10:21
Столица
Окружная администрация города Якутска поздравляет с Днем города!
09.09.2018, 10:09
Происшествия
В Якутии действуют 10 лесных пожаров
09.09.2018, 9:30
Столица
День города: В Якутске наградили победителей конкурса „Миллион цветов“
09.09.2018, 9:23
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
09.09.2018, 9:20
Столица
Афиша
Полная программа Дня города Якутска — 9 сентября
09.09.2018, 9:18
Политика
В Якутии стартовал Единый день голосования
09.09.2018, 9:04
Красота & Здоровье
День города: Ярмарку здоровья посетило более тысячи человек
09.09.2018, 8:57
Спорт
Шахматный сезон начался с турнира на призы энергетиков
09.09.2018, 7:52
Путешествия
Осенние каникулы по акции «Дети летят бесплатно»!
09.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 9 сентября 2018
09.09.2018, 1:53
Экономика
Эксклюзив
«Камелек» отметил день рождения эксклюзивом
09.09.2018, 0:28
Общество
Сегодня день рождения главы, драматурга и модельера
08.09.2018, 23:19
Желток
Фотофакт
Великолепный Сарыал Афанасьев на отдыхе 😍😍😍
08.09.2018, 21:56
Спорт
Фотофакт
Определились все победители турнира Дмитрия Коркина
08.09.2018, 21:53
Республика
Фотофакт
Зима в Якутии: Амгу накрыло снегом
08.09.2018, 18:41
Столица
Горожане поздравляют родной город с предстоящим Днем рождения!
08.09.2018, 18:09
Общество
Следственным комитетом начата проверка чиновников
08.09.2018, 18:01
Столица
Что для Вас родной город? Опрос горожан Якутска
08.09.2018, 17:44
Столица
К Дню города появился новый арт-объект «Я люблю Якутск!»
08.09.2018, 17:26
Экономика
Открылся центр продаж местной сельхозпродукции
08.09.2018, 16:48
Происшествия
Якутянин украл у своего приятеля телевизор, чтобы купить алкоголь
08.09.2018, 16:33
Желток
Вкусный осенний маринад от лучшего фудфотографа Якутии
08.09.2018, 16:20
Столица
День города: В Якутске открыли Сквер труженикам тыла и детям войны
08.09.2018, 15:00
Общество
Началась продажа билетов на мастер-класс Ирины Хакамада в Якутске
08.09.2018, 14:33
Политика
Эксклюзив
Минздрав решил судьбу выборов в Борогонском округе
08.09.2018, 13:45
Общество
Ежегодный «Фестиваль ухи» идет в «Усадьбе Атласовых»
08.09.2018, 12:19
Общество
Качество жилья для детей-сирот — на особом контроле
08.09.2018, 12:03
Столица
Видео
С наступающим Днем рождения, родной Якутск! видео
08.09.2018, 11:54
Столица
В День города: народный хор исполнит песню «Здравствуй, Якутск» вместе с Саиной
08.09.2018, 11:05
Столица
В честь Дня города в Якутске на Ярославского посадили тополя
08.09.2018, 10:23
Происшествия
Лес Якутии продолжает гореть
08.09.2018, 9:58
Культура & Образование
Резонанс
Фильм «Царь-птица» может участвовать в Берлинале
08.09.2018, 9:57
Происшествия
В Якутии за сутки произошло 5 пожаров, в том числе в жилых домах
08.09.2018, 9:20
Желток
Рецепт необычного яблочного варенья от Сарданы Корякиной
08.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота 8 сентября 2018
08.09.2018, 1:07
Спорт
Определились все победители и призеры второго дня турнира Коркина
08.09.2018, 0:42
Красота & Здоровье
Восточная медицина: дань моде или действенное лечение?
08.09.2018, 0:27
Общество
Сегодня день рождения депутата, артистки и журналистов
07.09.2018, 23:36
Политика
Эксклюзив
Верховный суд России вынес решение по Владимиру Федорову
07.09.2018, 23:23
Столица
В честь Дня города открылся новый арт-объект «Хомус»
07.09.2018, 21:33
Экономика
Энергетики вручили гранты юным талантам
07.09.2018, 20:35
Столица
В столице запустили новую систему мониторинга пожарной безопасности
07.09.2018, 20:35
Желток
Фотофакт
Сардану Авксентьеву облили краской
07.09.2018, 19:33
Столица
Анонс
О временном перекрытии дорог в День города
07.09.2018, 19:03
Общество
Евгения Михайлова выступила с заявлением
07.09.2018, 18:12
Столица
Одна из лучших столичных школ получила новое здание
07.09.2018, 18:01
Происшествия
Фотофакт
В Якутске грузовик провалился в яму
07.09.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Топ-6 признаков идеальной любовницы с точки зрения мужчин
07.09.2018, 17:56
Красота & Здоровье
«Белая Роза Саха» справила вторую годовщину
07.09.2018, 17:45
Общество
Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
07.09.2018, 17:21
Экономика
Причал «Якутск» заработал в навигацию-2018
07.09.2018, 17:06
Столица
День города: Библиотеки приглашают на праздничную программу «Читай город»
07.09.2018, 16:48
Столица
Якутск готовится к Единому дню голосования
07.09.2018, 16:36
Культура & Образование
В Якутске состоится конкурс «Пою мою республику»
07.09.2018, 16:28
Происшествия
В Якутске грузовик врезался в автобус
07.09.2018, 16:14
Экология
Сильные порывы ветра и дождь ожидаются в субботу
07.09.2018, 16:00
Культура & Образование
Резонанс
Открытое письмо преподавателей и сотрудников Якутской ГСХА
07.09.2018, 15:59
Политика
В Якутии досрочно проголосовали более 4 тысяч человек
07.09.2018, 15:58
Политика
Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!
07.09.2018, 15:54
Политика
Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!
07.09.2018, 15:51
Политика
Фотофакт
Как решается судьба важных выборов в Ил Тумэн?
07.09.2018, 15:45
Происшествия
Вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин в Якутии
07.09.2018, 15:37
Общество
Некролог
Ушел из жизни Александр Силин
07.09.2018, 15:30
Происшествия
Видео
Золотые унитазы: Особняк якутского Дональда Трампа взят штурмом
07.09.2018, 15:29
Экономика
«Ленанефть-2031» работает в Арктике
07.09.2018, 15:11
Происшествия
В Олекминске на одном и том же месте произошло два ДТП
07.09.2018, 14:58
Экономика
Якутия получит новые школьные автобусы
07.09.2018, 14:44
Происшествия
Резонанс
Экологическая катастрофа в Якутии: Айсен Николаев призвал ученых провести комплексное исследование
07.09.2018, 14:23
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании
07.09.2018, 14:14
Политика
Главная объединяющая сила
07.09.2018, 14:10
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
Архив новостей
Красота & Здоровье
9 сентября 2018, 9:04
174

День города: Ярмарку здоровья посетило более тысячи человек

8 сентября в честь празднования Дня города в здании Саха академического театра им. П.А. Ойунского состоялась ежегодная Ярмарка здоровья. Организаторами выступили Окружная администрация города Якутска, Управление здравоохранения Якутска при Министерстве здравоохранения РС(Я), клиника Медицинского института СВФУ, Якутский республиканский онкологический диспансер и Республиканский центр медицинской профилактики.

Жители города при предъявлении паспорта, СНИЛС и страхового полиса смогли получить консультации специалистов, проверили холестирин, сахар в крови. Помимо комплексного диагностического обследования здоровья, были организованы консультации врачей ортопеда-травматолога, невролога, эндокринолога, дерматовенеролога, генетика, пульмонолога, гастроэнтеролога, ревматолога, онколога, маммолога и других.

А на площади Орджоникидзе работал мобильный здравпункт. Все желающие прошли ФЛГ-обследование и получили бесплатно профилактические прививки против гриппа.

Капиталина Алексеева, автор книги «Настанет день»: «Традиционно накануне Дня города проводится Ярмарка здоровья. Это праздник здоровья и очень важное мероприятие для населения в целях выявления опасных заболеваний. Люди должны понимать важность ярмарки здоровья, потому что город дает возможность бесплатно пройти тестирование, мониторинг своего здоровья. В других городах такого понятия как Ярмарка здоровья – нет. Муниципалитет делает все необходимое для диагностики заболеваний».

Ким Нартахов, вахтовик: «Я участвую впервые, очень удобно, очередей нет. Получил необходимые рекомендации врачей, прошел ФЛГ, даже вакцинацию против гриппа поставили».

Ольга Иванова, горожанка: «Такие ярмарки очень нужные и необходимые. Потому что в суете дней, работая, не находишь время посетить поликлинику. Очереди, талоны, иногда нужно брать за две недели вперед. Здесь удобно еще тем, что все находится в одном месте. Тем более сегодня выходной день».

Иннокентий Слепцов, пенсионер: «Мы приехали с супругой получить совет от врачей, о ярмарке услышали вчера по радио. Мне скоро исполнится 77 лет, считал себя здоровым, сегодня пришел за консультацией пульмонолога».

Рустам Исламов, горожанин: «Случайно попал на ярмарку. Пришел за билетами в театр и увидел, что здесь происходит. Такие социально значимые мероприятия населению очень нужны. Конечно, лучше заниматься профилактикой и не болеть».

Людмила Тупилкина, горожанка: «Ярмарка здоровья примечательна тем, что не только проводятся консультации врачей, а еще можно сдать анализы. Мне это нравится. Прививку от гриппа получила».

Евгений Софронеев, активист-общественник: «Пришел сюда помочь, хочется что-то дать городу, участвую впервые. Много раз слышал, что проводятся подобные ярмарки здоровья. По образованию я экономист, работаю в нефтегазовой сфере. Мне нравится организация сегодняшнего мероприятия».

В этот день в Ярмарке здоровья приняли участие около одной тысячи человек. «Отрадно видеть, что ставшая уже традиционной Ярмарка здоровья, повышает заинтересованность населения в сохранении своего здоровья. Наша основная цель – профилактика, это грамотное представление о здоровье, механизмах его поддержания, повышения уровня мотивации здорового образа жизни, оправдывается», – прокомментировала ответственный по организации мероприятия, врач клиники МИ СВФУ имени М.К. Аммосова Надежда Попова.

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г.Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.09.2018, 1:47
Политика
Эксклюзив
Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова
05.09.2018, 20:33
Политика
Резонанс
Против Александра Акимова применяют грязные технологии
03.09.2018, 9:28
Происшествия
Прокуратура возбудила дело на якутского министра
03.09.2018, 23:36
Политика
Эксклюзив
Интрига по Жиркову сохраняется
05.09.2018, 20:20
Происшествия
Резонанс
Известный оперативник Белюнас не выйдет из СИЗО 9 сентября
09.09.2018, 9:20
Столица
Афиша
Полная программа Дня города Якутска — 9 сентября
04.09.2018, 22:01
Экономика
Сунтарские энергетики ведут капитальный ремонт линий электропередачи в Западной Якутии
03.09.2018, 1:14
Общество
Леонид Александров ждет суда?
03.09.2018, 9:10
Происшествия
Фотофакт
Якутские поселки замело снегом
04.09.2018, 0:12
Спорт
Мас-рестлинг на Восточном экономическом форуме  
03.09.2018, 11:51
Политика
Резонанс
Сегодня состоится важный суд для спикера Александра Жиркова
04.09.2018, 17:33
Столица
Александр Саввинов: Запуск нового водозабора в Якутске — событие исторической значимости
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
09.09.2018

В Якутии стартовал Единый день голосования

Общество
08.09.2018

Началась продажа билетов на мастер-класс Ирины Хакамада в Якутске

Эксклюзив
Политика
08.09.2018

Минздрав решил судьбу выборов в Борогонском округе

Резонанс
Культура & Образование
08.09.2018

Фильм «Царь-птица» может участвовать в Берлинале

Спорт
08.09.2018

Определились все победители и призеры второго дня турнира Коркина

Эксклюзив
Политика
07.09.2018

Верховный суд России вынес решение по Владимиру Федорову

Столица
07.09.2018

В честь Дня города открылся новый арт-объект «Хомус»

Фотофакт
Желток
07.09.2018

Сардану Авксентьеву облили краской