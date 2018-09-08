День города: В Якутске открыли Сквер труженикам тыла и детям войны

Одним из главных событий празднования Дня города стало открытие Сквера труженикам тыла 8 сентября. Дань памяти и уважения старшему поколению, ковавшим победу в тылу и поднимавшем страну в трудные послевоенные годы, отныне увековечена в центре Якутска.

В торжественном открытии сквера приняли участие представители министерств и мэрии, лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Федор Юрчихин, ветераны тыла, ветераны труда – дети войны, молодежь и общественность города.

Слова благодарности ветеранам высказал летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

«Для меня честь участвовать в открытии памятной доски и сквера труженикам тыла. Хочется пожелать детям и молодежи помнить тех, кто трудился и отдал все ради победы, и сделать так, чтобы война никогда не повторилась», — пожелал он.

Почетным участниками церемонии стали Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, заслуженный строитель РСФСР, Почетный гражданин Республики Саха(Якутия), ветеран тыла Михаил Семенович Сергеев и заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетный ветеран Республики Саха (Якутия), председатель Совета Якутского городского отделения общественной организации «Дети войны» Зинаида Дмитриевна Винокурова.

«Мне посчастливилось принимать участие в строительстве города Якутска с 1943 по 1982 год. Мы строили жилые и административные здания, школы и другие большие объекты Якутска и республики. Поздравляю всех с открытием сквера в честь ветеранов тыла и детей войны, которые в трудные времена, невзирая на холод и голод, восстанавливали жизнь в нашей стране», — сказал герой-строитель Михаил Сергеев.

Зинаида Винокурова высказала благодарность руководству города за то, что новый сквер посвящен наряду с тружениками тыла и детям войны.

«Нас, детей войны города Якутска, более 6 тысяч человек. Мы знаем, помним, чувствуем ответственность перед поколением участников войны. Мы последние, кто жил, трудился бок бок с ними и провожал их в последний путь. Мы должны продолжить их дело и живым словом донести молодежи, как они жили, как сражались, защищали родину», — сказала Зинаида Дмитриевна.

В завершение участники церемонии приняли участие в акции «Сирень Победы» и заложили аллею памяти, посадив кусты сирени в новом Сквере труженикам тыла и детям войны.