День города: В Якутске наградили победителей конкурса „Миллион цветов“

В рамках празднования Дня города на площади Орджоникидзе состоялось награждение победителей и призеров ежегодного городского конкурса „Миллион цветов“. В торжественной обстановке им вручили дипломы и сертификаты Окружной администрации города Якутска.

Награды триумфаторам конкурса вручил заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Якутска Степан Петров. За вклад в озеленение и цветочное оформление победителей и призеров номинаций поощрили денежными призами.

В номинации „Предприятия“ 1 место занял ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» — реабилитационное отделение в п. Кангалассы, 2 место – АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», 3 место – ОАО «Ленское объединенное речное пароходство». Среди объектов торговли и услуг победил АО «Якутский хлебокомбинат».

От имени победителя конкурса – реабилитационного отделения ЯРНД награду получила Вера Стрелецкая: „Каждый год сотрудники отделения вместе с реабилитантами озеленяем нашу территорию, используем для этого новые цветы, обновляем дизайн. В этом году сделали лебедей, посадили их в озеро, также изготовили оленят и украсили их цветами, очень красиво получилось, нам понравилось, и комиссия конкурса оценила. Мы не специалисты, но каждый старается добавить что-то свое, новое. В Кангалассах очень много цветочников, жители любят красоту и создают ее вокруг, украшают свой поселок“.

В номинации „Дошкольные образовательные учреждения“ 1 место занял детский сад № 86 «Колокольчик», 2 место – детский сад № 14 «Журавлик», 3 место – детский сад № 3 «Катюша».

Среди образовательных учреждений 1 место заняла Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат, 2 место – Якутская государственная сельскохозяйственная академия», 3 место – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 34.

В номинации „Дворовые территории“ победила Тамара Селимовна Белан, жительница дома № 10/1 по ул. Федора Попова, 2 место заняла Ирина Аполлоновна Внукова, жительница дома № 7 по ул. Дачная микрорайона Кангалассы, 3 место – также у жителя микрорайона Кангалассы Ивана Ивановича Унарова, проживающего в доме № 4 по ул. Молодежная.

Победитель конкурса „Миллион цветов“ Тамара Белан поделилась рецептом успеха: „Там, где я посадила цветы, раньше лежал мусор, потом стала парковка. В прошлом году наш двор обустроили, подняли, и мы с родными решили посадить цветы. Сделали „корыто“, как шутили люди, засыпали туда три машины земли и песка, детвора, соседи помогали. И в прошлом году посадили цветы вместе с детьми, их родителями. А в этом году цветы мне подарили, и мы посадили во дворе более 3 тысяч цветов. Ограду и украшения, лебедей, сказочных героев делали из подручных материалов, вся семья мне помогала, соседи тоже поддерживали, за это им огромная благодарность“.

Иван Иванович и Вера Петровна Унаровы благодарят за помощь своих внуков: „У нас на даче большой участок, теплицы на 100 кустов овощей, в этом году посадили 400 цветов. Конечно, без помощи внуков сложно за всем ухаживать. Но мы не останавливаемся на достигнутом, в планах посадить в следующем году тысячу цветов, будем и дальше участвовать в конкурсе „Миллион цветов“.

Специальными призами конкурса «Миллион цветов» отмечены: за лучший ландшафтный дизайн – Яна Валерьевна Затеева, жительница дома № 4 по пер. Геологов мкр. Кангалассы, за лучший балкон — Татьяна Константиновна Наумова, житель дома № 19 по ул. Хабарова, за лучший цветник — ООО «Прометей+». Победитель общественного голосования на городском портале «OneClickYakutsk» — Мархинская средняя школа № 1.

Как выглядят лучшие дворовые территории города смотрите на сайте Окружной администрации города Якутска Якутск.рф.