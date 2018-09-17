День города в Вилюйске: 52 семьи справят новоселье

В День празднования Дня города Вилюйска 52 счастливых семей получили ключи от новых квартир

15 сентября в день празднования Дня города Вилюйска состоялось значимое событие для многих вилюйчан – 52 семей получили ключи от новых благоустроенных квартир, построенных по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья». Счастливые новоселы пришли на радостное событие со своими родными, близкими и друзьями. Погода благоприятствовала.

На открытии приняли участие Глава муниципального района «Вилюйский улус (район)» Сергей Винокуров, глава муниципального образования «Город Вилюйск» Ньургустан Афанасьев, директор ООО «Легион – ГРК» Дмитрий Копырин, главы районных центров Вилюйской группы улусов, общественность и мн.другие.

Глава района Сергей Николаевич поздравил всех новоселов с замечательным событием и отметил, что с получением новых квартир у семей-новоселов начинается новый жизненный этап, в которой их обязательно будут сопровождать удача, счастье, радость и детский смех. Глава города Ньургустан Владимирович в своем поздравлении отметил, что он искренне рад за новоселов, поздравил их со значимым событием, поблагодарил главу района, администрацию района и подрядчиков за успешную реализацию данной программы и озвучил, что этот новый микрорайон должен стать одним из красивых, облагороженных районов города.

После разрезания ленточек в подъездах двух домов Сергей Николаевич под аплодисменты вручил каждому жильцу ключи от новых квартир.

Новоселы искренне поблагодарили администрацию улуса, строительную компанию за теплые, светлые, полностью благоустроенные квартиры и пожелали дальнейших успехов.

Наличие непригодного для проживания жилищного фонда не только ухудшает внешний облик города, но и создает угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг и создает напряженную социальную обстановку. В связи с этим, с 2012 года в Вилюйском улусе успешно работает программа «Переселение из ветхого и аварийного жилья». За эти годы по улусу всего сдано 472 квартир, что показывает успешное выполнение планов по переселению вилюйчан в новые дома.

Теперь, после того как администрация улуса выполнила свои обязательства по улучшению условий жизни населения, многое будет зависеть от самих жильцов, насколько бережно они будут относиться к своим квартирам. Все квартиры, предназначенные для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, построены «под ключ», полностью готовы к проживанию, в каждой из них установлены стеклопакеты, межкомнатные двери. Квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и сантехникой. Все квартиры имеют отдельный санузел. В домах установлены железные подъездные и входные двери, также многоквартирные дома являются одним из ярких строений г.Вилюйска.