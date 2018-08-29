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29 августа 2018, 16:03
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День города: Приглашаем на Фестиваль ухи!

В честь празднования Дня города Якутска, 8 сентября с 11 часов на территории этнического комплекса «Усадьба Атласовых» (Вилюйский тракт, 6 км) состоится традиционный Фестиваль ухи.

Фестиваль проводится для популяризации здорового образа жизни, здорового питания и разнообразия блюд из рыбы.  

Организатор Окружная администрация города Якутска при поддержке Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия).

К участию приглашаются команды в составе не менее трех человек. Каждая команда должна иметь единую форму, отражающую тематику фестиваля; принадлежности для разведения костра и приготовления ухи; посуду, емкость не менее 10 литров для приготовления ухи, продукты.

Участие в фестивале бесплатное.

Участниками могут стать команды трудовых коллективов предприятий и организаций, предприятия общественного питания, ассоциации и общественные организации, любители рыбалки и семейные команды.

Организаторы обеспечивают участников столами, местом для кострища, электричеством, разовой посудой, скатертями, фартуками, салфетками.

Критерии оценки участников:

  1. Представление визитной карточки команды;
  2. Вкусовые качества ухи;
  3. Оригинальный рецепт;
  4. Оформление и оригинальность подачи ухи;
  5. Сплоченность команды;
  6. Наличие единой формы команды;
  7. Хорошее настроение и позитив.

Конкурс проводится среди предприятий общественного питания по номинациям: «Лучшие вкусовые качества ухи», «Оригинальный рецепт приготовления ухи», «Лучшая презентация ухи».

Команды любителей рыбалки оцениваются по номинациям: «Лучшие вкусовые качества ухи», «Оригинальность оформления подачи ухи», «Лучшая презентация ухи».

Семейные команды оцениваются по номинации: «Лучшие вкусовые качества ухи».

Победителям по номинациям вручаются дипломы и ценные призы.

Заявки на участие принимаются по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, кабинет № 207, телефон для справок: 40-80-95.

Источник: Якутск.рф  
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