День города: Приглашаем на Фестиваль ухи!

В честь празднования Дня города Якутска, 8 сентября с 11 часов на территории этнического комплекса «Усадьба Атласовых» (Вилюйский тракт, 6 км) состоится традиционный Фестиваль ухи.
Фестиваль проводится для популяризации здорового образа жизни, здорового питания и разнообразия блюд из рыбы.
Организатор Окружная администрация города Якутска при поддержке Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия).
К участию приглашаются команды в составе не менее трех человек. Каждая команда должна иметь единую форму, отражающую тематику фестиваля; принадлежности для разведения костра и приготовления ухи; посуду, емкость не менее 10 литров для приготовления ухи, продукты.
Участие в фестивале бесплатное.
Участниками могут стать команды трудовых коллективов предприятий и организаций, предприятия общественного питания, ассоциации и общественные организации, любители рыбалки и семейные команды.
Организаторы обеспечивают участников столами, местом для кострища, электричеством, разовой посудой, скатертями, фартуками, салфетками.
Критерии оценки участников:
- Представление визитной карточки команды;
- Вкусовые качества ухи;
- Оригинальный рецепт;
- Оформление и оригинальность подачи ухи;
- Сплоченность команды;
- Наличие единой формы команды;
- Хорошее настроение и позитив.
Конкурс проводится среди предприятий общественного питания по номинациям: «Лучшие вкусовые качества ухи», «Оригинальный рецепт приготовления ухи», «Лучшая презентация ухи».
Команды любителей рыбалки оцениваются по номинациям: «Лучшие вкусовые качества ухи», «Оригинальность оформления подачи ухи», «Лучшая презентация ухи».
Семейные команды оцениваются по номинации: «Лучшие вкусовые качества ухи».
Победителям по номинациям вручаются дипломы и ценные призы.
Заявки на участие принимаются по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, кабинет № 207, телефон для справок: 40-80-95.