В День города определился победитель «Битвы блогеров»

Во время торжественного открытия Дня города озвучено имя победителя социального шоу-проекта «Битва блогеров».

По итогам народного голосования им стал общественник, автор проекта «Добрые люди Якутска» Гаврил Чемоханов.

Победитель получил заветный приз – ключи от однокомнатной квартиры в Якутске. Остальные финалисты удостоились сертификатов на туристические услуги.

«Я безумно рад, что наша полугодовая кропотливая работа принесла вот такой отличный результат. Проблема с условиями прохождения процедуры гемодиализа объединила людей, которые отнеслись к этому с состраданием, масштабировала и вывела меня в лидеры. Квартиру я передам НКО «Пациенты гемодиализа», председателем организации является Дмитрий Стручков. Во тему я и отдам ключи, чтобы эта квартира служила на благо больным людям. Всем спасибо! Я очень благодарен всей Якутии, России. Были даже те, кто поддержал меня из-за рубежа», — сообщил Гаврил Чемоханов.

Напомним, что «Битва блогеров» стартовала в начале апреля. На протяжении пяти месяцев участники выполняли разные по сложности задания – провели десятки социальных и патриотических акций, приняли участие в создании нового объекта стрит-арт, организовали флешмобы, примерили на себе различные профессии – начиная с сотрудников структурных подразделений Окружной администрации, заканчивая риэлторами. Из тридцати шести блогеров в финале остались шестеро сильнейших – общественник Гаврил Чемоханов, журналист Елена Аммосова, ведущий Руслан Очиров, предприниматель Галина Черноградская, учитель ИЗО Кристина Егорова, журналист Злата Сычева.