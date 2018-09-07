День города: Библиотеки приглашают на праздничную программу «Читай город»

Библиотеки столицы поздравляют горожан и гостей столицы с наступающим Днем города и приглашают окунуться в мир чтения.
В субботу 8 сентября с 10 часов на площади Орджоникидзе всех любителей чтения ждет праздничная программа «Читай город».
В программе:
Торжественное открытие программы «Здравствуй, Якутск!»;
«Что может библиотека?» экспозиции библиотек;
«Литературное ЭМОДЗИ» семейный конкурс;
«Поиграем?» игровая арена;
«Имеем честь предложить» библиоакция;
«Якутск в коллекциях» уголок городского коллекционера;
«Горячая десятка» книжная лотерея-розыгрыш;
«Подходи, налетай, забирай!» книжный развал;
«Я люблю читать!» флешмоб;
Шоу «Клуб ГОРОЖАНИН и его друзья».
Источник: якутск.рф.
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