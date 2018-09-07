День города: Библиотеки приглашают на праздничную программу «Читай город»

Библиотеки столицы поздравляют горожан и гостей столицы с наступающим Днем города и приглашают окунуться в мир чтения. В субботу 8 сентября с 10 часов на площади Орджоникидзе всех любителей чтения ждет праздничная программа «Читай город». В программе: Торжественное открытие программы «Здравствуй, Якутск!»; «Что может библиотека?» экспозиции библиотек; «Литературное ЭМОДЗИ» семейный конкурс; «Поиграем?» игровая арена; «Имеем честь предложить» библиоакция; «Якутск в коллекциях» уголок городского коллекционера; «Горячая десятка» книжная лотерея-розыгрыш; «Подходи, налетай, забирай!» книжный развал; «Я люблю читать!» флешмоб; Шоу «Клуб ГОРОЖАНИН и его друзья». Источник: якутск.рф.

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