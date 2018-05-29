День добрососедства в Центральном округе

25 мая в Якутске отметили Международный день соседей в рамках праздничной декады с 18 по 28 мая.

В Центральном округе в этот день на дворовой территории многоквартирного дома по ул. Пояркова, 17/2, ООО УК «Альтаир» провела праздничное мероприятие для жителей 128-го квартала, посвященное Всероссийскому Дню добрососедства. Главной целью праздника является создание добрососедских отношений между жителями многоквартирных домов и в рамках юбилейных мероприятий к 10-летию ООО УК «Альтаир».

На празднике пришли жители домов 17/2, 19, 19/1 по ул. Пояркова. Программа началась с обряда благословления и очищения с напутствием добрых пожеланий и взаимоподдержки. Воспитанники старшей группы детского сада «Солнечные лучики» выступили с поздравлением и исполнением песни «Күн».

После официальной части жителям и детям было предложено высадить саженцы черемухи, березы и яблони. Сами жители принесли на высадку саженцы вербы. Мероприятие завершилось угощением в виде шашлыков, оладий и сладостей для детей.