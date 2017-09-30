АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
0
Мокрый снег
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.02
 68.45
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.09.2017, 15:26
Происшествия
Фотофакт
SOS
В Алдане борются с аномальным снегопадом
30.09.2017, 15:21
Происшествия
Фотофакт
В Нижнем Бестяхе лошадь упала в септик. МЧС отказались спасать?
30.09.2017, 13:58
Опрос
Эксклюзив
Голосование live — Кто самый авторитетный депутат Ил Тумэна?
30.09.2017, 13:27
Экономика
Экстра
Железные дороги Якутии обеспечивают бесперебойную работу в условиях обильного снегопада
30.09.2017, 13:21
Желток
Якутская предпринимательница украсила обложку журнала для деловых людей
30.09.2017, 13:09
Культура & Образование
Сегодня день рождения руководителя
30.09.2017, 12:31
Происшествия
Якутянин участвовал в торгах бинарными опционами, которые оказались мошенничеством
30.09.2017, 12:24
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутские скрипачи вылетели на очередные заграничные гастроли
30.09.2017, 12:20
Столица
Айсен Николаев встретился с Советом старейшин города Якутска
30.09.2017, 12:15
Столица
«День добра и уважения старшему поколению» в Якутске
30.09.2017, 12:03
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутский артист балета вошел в труппу Московского музыкального театра
30.09.2017, 11:49
Культура & Образование
В театрах Якутска стартовал новый сезон
30.09.2017, 11:46
Республика
На трассе «Лена» возобновлено движение транспорта
30.09.2017, 11:37
Желток
Фотофакт
Удачная охота художника Андрея Чикачева
30.09.2017, 10:54
Столица
Вниманию обманутых дольщиков! Выплаты
30.09.2017, 10:24
Желток
Видео
Знаменитая якутянка дала откровенное интервью
30.09.2017, 10:08
Происшествия
В Якутске произошло 2 пожара
30.09.2017, 10:04
Политика
Глава Якутии изменил администрацию главы и правительства Якутии
30.09.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота, 30 сентября 2017 г.
29.09.2017, 21:30
Столица
Анонс
В Якутске пройдет Всемирный день архитектуры
29.09.2017, 21:08
Экономика
Эксклюзив
Ирина Хакамада о самом трудном и самом лучшем периоде своей жизни
29.09.2017, 20:43
Культура & Образование
Резонанс
Директор ГТОиБ настоял на своем кадровом решении в оркестре
29.09.2017, 20:36
Политика
Видео
Резонанс
Депутат Тумусов о трагедии на руднике «Мир»: Я не жажду крови, но причина в жадности?
29.09.2017, 20:28
Столица
Айсен Николаев встретился с участниками проекта «100 магистрантов»
29.09.2017, 20:00
Республика
Введены ограничения движения на трассе «Лена»
29.09.2017, 19:46
Культура & Образование
Видео
Экстра
Концерт Olox перенесен
29.09.2017, 19:00
Экология
Выездное заседание Коллегии Минприроды Якутии в Вилюйске
29.09.2017, 18:00
Столица
В Якутске пройдет Всемирный день архитектуры
29.09.2017, 17:30
Республика
День государственности Якутии в Алданском районе
29.09.2017, 17:16
Культура & Образование
Агрообразование: необходимость интеграции ресурсов
29.09.2017, 16:47
Красота & Здоровье
Сердце, тебе не хочется покоя… Всемирному Дню сердца посвящается
29.09.2017, 16:40
Экология
В Якутске отметили День рождения Минприроды
29.09.2017, 16:36
Общество
Алмазэргиэнбанк провел уроки финансовой грамотности для школьников в четырех районах Якутии
29.09.2017, 16:03
Республика
2 октября предстоят временные ограничения электроснабжения
29.09.2017, 15:30
Культура & Образование
В Якутии установят памятник студенческим отрядам
29.09.2017, 15:15
Общество
Владимир Путин наградил профессора и мастера из Якутии
29.09.2017, 15:00
Общество
Внезапно! Мост через Лену достроят в 2017, а якутяне не в курсе
29.09.2017, 14:45
Экономика
Новые собственники не должны платить по долгам муниципалитета за капремонт
29.09.2017, 14:30
Общество
Суд обязал администрацию Момского района обеспечить жильем сироту
29.09.2017, 14:21
Красота & Здоровье
Интервью
Тот самый «ухо, горло, нос»: путь к здоровью лор-органов
29.09.2017, 14:15
Культура & Образование
Неделя музыки: школьные звонки заменены классикой, проходят выставки и концерты
29.09.2017, 14:03
Культура & Образование
Спортсмены из Кореи в Высшей школе музыки
29.09.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Мобильные телефоны приводят к раку слюнных желез
29.09.2017, 13:05
Спорт
Фотофакт
Олимпийский чемпион Владимир Хинчегашвили в Якутске
29.09.2017, 12:50
Республика
Шокирующая находка в Пеледуе
29.09.2017, 12:35
Экономика
Изменение режима работы кассы «Сахатранснефтегаза»
29.09.2017, 12:20
Культура & Образование
Афиша
В столице пройдет уникальный концерт Зарины Копыриной и Андреаса Джонса
29.09.2017, 12:05
Республика
Фотофакт
В Алдане выпал снег по колено
29.09.2017, 11:50
Культура & Образование
Названы победители научного квеста фестиваля науки
29.09.2017, 11:40
Республика
В Якутии возобновили движение по федеральной трассе Лена
29.09.2017, 11:34
Происшествия
Экстра
Замдиректор строительной компании разбился насмерть на стройке в Якутске
29.09.2017, 11:30
Происшествия
Сотрудниками Росгвардии ночью ловили угонщиков и наркоманов
29.09.2017, 11:20
Культура & Образование
В Якутске состоится аукцион детских рисунков
29.09.2017, 11:11
Происшествия
Водитель на большой скорости попал в ДТП, разговаривая по телефону
29.09.2017, 11:00
Финансы
Интервью
Кредит – 2017: виды и возможности
29.09.2017, 10:50
Столица
Айсен Николаев: Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения
29.09.2017, 10:40
Происшествия
В Тикси вспыхнул пожар в жилом доме
29.09.2017, 10:30
Путешествия
Дни Якутска пройдут в Стамбуле
29.09.2017, 10:17
Общество
Экстра
Депутат сложил с себя полномочия по требованию прокурора
29.09.2017, 10:10
Культура & Образование
Якутия простилась с Февронией Баишевой
29.09.2017, 10:00
Экология
Сильный снег выпадет в Якутии
29.09.2017, 9:50
Происшествия
В Южной Якутии чиновница попалась на квартирном мошенничестве
29.09.2017, 9:40
Столица
Мягкой зимы и твердых рук
29.09.2017, 9:26
Путешествия
Якутяне «догнали» лето в Казахстане
29.09.2017, 9:15
Экономика
О работе выездных касс Энергосбыта в октябре
29.09.2017, 9:04
Республика
Психологи оказали поддержку воспитателям детских садов Алдана
29.09.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница, 29 сентября 2017 г.
29.09.2017, 0:00
Республика
На трассе «Лена» ограничено движение
28.09.2017, 21:35
Политика
Резонанс
Кто прав, кто виноват: обсуждены вопросы повышения статуса парка «Ленские столбы»
28.09.2017, 19:15
Республика
29 сентября предстоят временные ограничения электроснабжения
28.09.2017, 18:12
Происшествия
Резонанс
Смертельное ДТП с участием машины Нацгвардии в Якутске: возбуждено уголовное дело
28.09.2017, 18:08
Происшествия
Резонанс
Вынесен приговор по резонансному убийству в Ленске таксиста
Архив новостей
Столица
30 сентября 2017, 12:15
193

«День добра и уважения старшему поколению» в Якутске

В преддверии Международного дня пожилых людей, в Большом зале Окружной администрации города Якутска 29 сентября состоялось торжественное мероприятие «День добра и уважения старшему поколению».

С Дня добра и уважения старшему поколению в городе Якутске стартовала декада праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября.

Торжественное мероприятие прошло с участием заместителя главы города Якутска по социальным вопросам Евдокии ЕВСИКОВОЙ, депутата Якутской городской Думы Николая ВАСИЛЬЕВА, начальника Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семена МАТВЕЕВА, почетного гражданина города Якутска, участника Великой Отечественной войны Михаила ПОПОВА.

От имени руководства города Якутска ветеранов войны, тыла и труда, детей-войны поздравила заместитель главы по социальным вопросам Евдокия Евсикова. Она отметила, что на сегодняшний день в городе Якутске проживает 37 тысяч граждан в возрасте от 60 лет, среди них более 300 человек старше 90 лет. За последние пять лет в городе Якутске продолжительность жизни среди женщин достигла 75 лет, а среди мужчин до 72.

«Наши ветераны, несмотря на почтенный возраст, ведут активный образ жизни, участвуют в общественной жизни столицы, отличаются инициативностью и активной гражданской позицией. Они помогают своим детям расти и воспитывать внуков и правнуков, состоят в общественных организациях и клубных формированиях. Своим оптимизмом, жизнелюбием показывают молодому поколению положительный пример, заряжают бодростью духа и жизненной энергией. Глядя на вас, понимаешь, что возраст – это не просто цифра в паспорте, а состояние души», — отметила Евдокия Ивановна.

Депутат Якутской городской Думы Николай Васильев отметил, что на торжественном мероприятии собрались те, у кого огромный запас житейской мудрости. Ветераны войны, тыла и труда, активисты ветеранского движения, посвятившие себя труду на благо родного города и республики:

«Мы никогда не забудем, что сделано руками людей старшего поколения. Вернувшись с полей сражений Великой Отечественной войны, они трудились на производстве, возводили заводы и фабрики, воспитывали детей и внуков, вносили свою лепту в процветание родного города».

В этом году республика отметила две памятные даты, навсегда вписанные в историю нашего народа: 75 лет трагической странице истории, связанной с переселением жителей Чурапчинского улуса на добычу рыбы в северные районы республики и 60 лет с момента радиационной аварии на производственном объединении «Маяк».

В ходе торжественного мероприятия за вклад в укрепление государственности, за трудовые достижения и многолетнюю, добросовестную работу юбилейным знаком РС (Я) «385 лет Якутия с Россией» награждены: председатель Якутского городского отделения общественной организации «Дети войны» Зинаида ВИНОКУРОВА, ликвидатор последствий аварии на промышленном объединении «Маяк» Анатолий ОБОЮКИН, ветеран тыла и труда, переселенец Чурапчинского улуса Мария ФЕДОРОВА.

Начальник Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев подчеркнул, что людей старшего поколения всегда отличала преданность своему делу, любовь к родному краю, душевная щедрость и самоотверженность.

«В Якутске очень хорошо работают общественные организации ветеранов, клуб фронтовых подруг «Катюша», хоровые ансамбли и самодеятельные коллективы ветеранов, общественные объединения, «Школа третьего возраста» и другие. Пожилые люди находятся в гуще событий, происходящих в городе, являются надежными помощниками Советов ветеранов, общественных организаций», — отметил Семен Иванович.

Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации, почетный гражданин Чурапчинского улуса Альбина ПОИСЕЕВА поделилась своими воспоминания, что Международный день пожилых людей начал отмечаться в городе Якутске с 90-х годов, когда она еще занимала должность начальника Управления социальной защиты населения города Якутска:

«В то время, в рамках праздничной декады, мы организовывали для пожилых граждан бесплатное посещение городской бани, кинотеатров, парикмахерских. Многие из прежних организаторов Дня пожилых людей сейчас и сами находятся на почетном отдыхе. Старшее поколение отличается активной жизненной позицией, дай Бог, чтобы и последующие поколения были такими же активными, жизнестойкими, обладали оптимистичным настроем».

Своими концертными выступлениями торжественное мероприятие украсили ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», вокальный ансамбль музыкального отделения педагогического колледжа имени С.Ф. Гоголева, заслуженная артистка РС (Я) Варя АМАНАТОВА, дипломант конкурса «Серебряная нота Туймаады – 2017» Юрий ТУДУПОВ.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
28.09.2017, 14:20
Политика
Резонанс
Еще одного якутского министра ждет увольнение?
26.09.2017, 16:33
Культура & Образование
Эксклюзив
Кадровое решение директора вылилось в очередной скандал в ГТОиБ
25.09.2017, 14:14
Культура & Образование
Эксклюзив
Биир кун: Далаану постиг синдром Айсена Николаева?
27.09.2017, 19:06
Общество
Эксклюзив
Новое место работы экс-замминистра
25.09.2017, 19:48
Опрос
Эксклюзив
Кто самый яркий оппозиционер в Якутии?
26.09.2017, 12:39
Политика
Эксклюзив
Решение по Сардаане Гурьевой будет принято на днях – источник
25.09.2017, 22:44
Экономика
Назначен генеральный менеджер отеля «Полярная звезда» в Якутске
27.09.2017, 8:37
Желток
Резонанс
Андрей Мартынов и Семен Дьячковский готовятся к переменам?
25.09.2017, 13:02
Политика
Экстра
Новый пост Михаила Эверстова
29.09.2017, 11:34
Происшествия
Экстра
Замдиректор строительной компании разбился насмерть на стройке в Якутске
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт SOS
Происшествия
30.09.2017

В Алдане борются с аномальным снегопадом

Экстра
Экономика
30.09.2017

Железные дороги Якутии обеспечивают бесперебойную работу в условиях обильного снегопада

Желток
30.09.2017

Якутская предпринимательница украсила обложку журнала для деловых людей

Эксклюзив
Культура & Образование
30.09.2017

Якутские скрипачи вылетели на очередные заграничные гастроли

Столица
30.09.2017

Айсен Николаев встретился с Советом старейшин города Якутска

Культура & Образование
30.09.2017

В театрах Якутска стартовал новый сезон

Столица
30.09.2017

Вниманию обманутых дольщиков! Выплаты

Политика
30.09.2017

Глава Якутии изменил администрацию главы и правительства Якутии