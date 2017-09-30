«День добра и уважения старшему поколению» в Якутске

В преддверии Международного дня пожилых людей, в Большом зале Окружной администрации города Якутска 29 сентября состоялось торжественное мероприятие «День добра и уважения старшему поколению».

С Дня добра и уважения старшему поколению в городе Якутске стартовала декада праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября.

Торжественное мероприятие прошло с участием заместителя главы города Якутска по социальным вопросам Евдокии ЕВСИКОВОЙ, депутата Якутской городской Думы Николая ВАСИЛЬЕВА, начальника Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семена МАТВЕЕВА, почетного гражданина города Якутска, участника Великой Отечественной войны Михаила ПОПОВА.

От имени руководства города Якутска ветеранов войны, тыла и труда, детей-войны поздравила заместитель главы по социальным вопросам Евдокия Евсикова. Она отметила, что на сегодняшний день в городе Якутске проживает 37 тысяч граждан в возрасте от 60 лет, среди них более 300 человек старше 90 лет. За последние пять лет в городе Якутске продолжительность жизни среди женщин достигла 75 лет, а среди мужчин до 72.

«Наши ветераны, несмотря на почтенный возраст, ведут активный образ жизни, участвуют в общественной жизни столицы, отличаются инициативностью и активной гражданской позицией. Они помогают своим детям расти и воспитывать внуков и правнуков, состоят в общественных организациях и клубных формированиях. Своим оптимизмом, жизнелюбием показывают молодому поколению положительный пример, заряжают бодростью духа и жизненной энергией. Глядя на вас, понимаешь, что возраст – это не просто цифра в паспорте, а состояние души», — отметила Евдокия Ивановна.

Депутат Якутской городской Думы Николай Васильев отметил, что на торжественном мероприятии собрались те, у кого огромный запас житейской мудрости. Ветераны войны, тыла и труда, активисты ветеранского движения, посвятившие себя труду на благо родного города и республики:

«Мы никогда не забудем, что сделано руками людей старшего поколения. Вернувшись с полей сражений Великой Отечественной войны, они трудились на производстве, возводили заводы и фабрики, воспитывали детей и внуков, вносили свою лепту в процветание родного города».

В этом году республика отметила две памятные даты, навсегда вписанные в историю нашего народа: 75 лет трагической странице истории, связанной с переселением жителей Чурапчинского улуса на добычу рыбы в северные районы республики и 60 лет с момента радиационной аварии на производственном объединении «Маяк».

В ходе торжественного мероприятия за вклад в укрепление государственности, за трудовые достижения и многолетнюю, добросовестную работу юбилейным знаком РС (Я) «385 лет Якутия с Россией» награждены: председатель Якутского городского отделения общественной организации «Дети войны» Зинаида ВИНОКУРОВА, ликвидатор последствий аварии на промышленном объединении «Маяк» Анатолий ОБОЮКИН, ветеран тыла и труда, переселенец Чурапчинского улуса Мария ФЕДОРОВА.

Начальник Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев подчеркнул, что людей старшего поколения всегда отличала преданность своему делу, любовь к родному краю, душевная щедрость и самоотверженность.

«В Якутске очень хорошо работают общественные организации ветеранов, клуб фронтовых подруг «Катюша», хоровые ансамбли и самодеятельные коллективы ветеранов, общественные объединения, «Школа третьего возраста» и другие. Пожилые люди находятся в гуще событий, происходящих в городе, являются надежными помощниками Советов ветеранов, общественных организаций», — отметил Семен Иванович.

Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации, почетный гражданин Чурапчинского улуса Альбина ПОИСЕЕВА поделилась своими воспоминания, что Международный день пожилых людей начал отмечаться в городе Якутске с 90-х годов, когда она еще занимала должность начальника Управления социальной защиты населения города Якутска:

«В то время, в рамках праздничной декады, мы организовывали для пожилых граждан бесплатное посещение городской бани, кинотеатров, парикмахерских. Многие из прежних организаторов Дня пожилых людей сейчас и сами находятся на почетном отдыхе. Старшее поколение отличается активной жизненной позицией, дай Бог, чтобы и последующие поколения были такими же активными, жизнестойкими, обладали оптимистичным настроем».

Своими концертными выступлениями торжественное мероприятие украсили ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», вокальный ансамбль музыкального отделения педагогического колледжа имени С.Ф. Гоголева, заслуженная артистка РС (Я) Варя АМАНАТОВА, дипломант конкурса «Серебряная нота Туймаады – 2017» Юрий ТУДУПОВ.