День благодарности медсестрам

Профессия медицинской сестры – особая, недаром этих великих тружениц назвали сестрами милосердия. Слова заслуженной благодарности звучали на прошлой неделе во всех медицинских организациях республики. Медицинские сестры получали поздравления, заслуженные награды, памятные подарки, цветы, в торжественной обстановке их поздравляли коллеги.

Впрочем, в этот день медицинские сестры получили не только государственные и ведомственные награды за свой труд, но и теплые слова благодарности пациентов за профессионализм, сострадание и милосердие, что, согласитесь, не менее важно. Безусловно, приятно, что благодарные пациенты понимают сложность работы среднего медицинского персонала и высоко оценивают их труд. В рамках акции «За счастье жить благодарю» люди, пережившие тяжелые заболевания и по сути получившие шанс выжить, называют их имена и пишут теплые слова признательности и уважения за безукоризненный и самоотверженный труд. — Спасибо вам, сестрички, — так начинается или заканчивается каждое письмо.

Хорошая традиция – чествовать своих медицинских сестер давно прижилась в Республиканской больнице №2- Центре экстренной медицинской помощи. Вот и нынче теплый праздник в Международный день медсестры профком и администрация. В местности Или Эйгэ был разбит целый палаточный городок, так много желающих было принять участие в празднике.

Главным событием дня стал конкурс, посвященный году экологии и году молодежи, подготовились отделения основательно. Многие подразделения объединили силы, что, кстати, говорит о дружбе и взаимной поддержке и в работе. Фантазия, выдумка, позитив, желание победить били через край, Посмотреть было на что. И пасмурная погода не помешала.

— Первое место заняла сборная команда хирургических и колопроктологического отделений, второе место – команда «Ад и Рай», приемного отделения, неотложной кардиологии, эндоскопии и кардиореанимации. На третьем месте – ожоговое отделение, — рассказала главная медицинская сестра больницы Галина СОФРОНОВА. — Кроме победителей награждены поощрительными призами команды вспомогательных отделений — «Чистая планета» и «Эко-лайф».

В общем, праздник удался!

Отдел управления деятельностью среднего и младшего медперсонала поблагодарил главного врача и профком больницы, устроивших незабываемый день благодарности медицинским сестрам.