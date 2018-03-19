День Арктики: в Чокурдахе открылся магазин местных продуктов

Вопрос отсутствия в продаже местной продукции поселка Чокурдах решен. В преддверии дня Арктики открылся магазин одной из коренных родовых общин.

Теперь на прилавках появились традиционные продукты питания северян – мяса и рыба. В здании магазина «Аллайха» управление сельского хозяйства района провело ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции республиканского товаропроизводителя «Сахаагропродукт». Жители поселка по достоинству оценили холодные закуски из жеребятины, потроха, кровяную колбасу и другую продукцию.