Демонстрационный экзамен выявляет лучших выпускников СПО и работников для промышленных предприятий

В Якутском индустриально-педагогическом колледже идет демонстрационный экзамен по компетенции «Сварочные технологии». Отметим, что демонстрационные экзамены идут по всей стране, желающие могут наблюдать за ходом экзаменов онлайн. Такой подход в проведении экзаменов очень удобен для работодателя. К примеру, главный сварщик Управления газораспределительных сетей Дьулустан Федоров с первого дня ведет мониторинг за ходом экзамена.

«Нам нужны уже готовые сварщики, которые могут сразу приступить к работе на производстве. Вот почему мы постоянно участвуем в процессе подготовки рабочих кадров. Я не первый год участвую в учебном процессе ЯИПК. Уже для себя выделил сильных студентов. По результатам демонстрационного экзамена точно будет известно, кого из студентов пригласим к нам на работу», — отметил опытный сварщик.

За организацией и ходом демонстрационного экзамена приехала наблюдать эксперт Любовь Дорохова, она преподаватель, мастер производственного обучения Кемеровского техникума архитектуры геодезии и строительства, сварщик с большим стажем работы, с самого начала работает организатором чемпионата Worldskillsв России. Студентам ЯИПК вдвойне ответственно показывать полученные в стенах колледжа знания и навыки перед такой большой аудиторией и высококвалифицированными специалистами в своем деле.

Напомним, демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. Студенты на экзамене выполняют модули заданий, состоящих из двух частей. Первая модуль — сварка контрольных образцов из углеродистой стали, вторая — сварки конструкции из алюминия.

«Каждое учебное заведение имеет право выбрать вариант их трех кодов. ЯИПК выбрал код — 2, то есть средней сложности. Но надо подчеркнуть, что задания очень сложные, не каждый опытный сварщик их выполнит, — заметила главный эксперт. — Студенты должны выполнить сварку стыковых соединений трубы и пластин в разных пространственных положениях под углом 45 градусов. Также выполняют аргонно-дуговую сварку. На выполнение заданий дается четкое время. Экзамен длится 7 часов».

Работа оценивается независимыми экспертами, куда входят работодатели, представители других учебных организаций.

Для разъяснения добавим, что демонстрационный экзамен имеют право проводить СПО, имеющие аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена, аккредитованного по стандартам WorldskillsRussia.

Демонстрационный экзамен в ЯИПК как пилотный проект проводится нынче второй год. Участвуют 18 студентов. Студенты сами выбирают, что сдают: традиционный государственный экзамен или более сложный, но практический — демонстрационный экзамен. Итоги экзаменов будут известны 16 июня. Выставляется общая сумма баллов.

Отметим, что на этом испытания будущих сварщиков не заканчиваются. Желающие получить работу в крупных промышленных предприятиях пройдут аттестацию в НАКС. Известно, что не каждый сварщик допускается к производственной работе, например, к газовым сетям. Сварщик, получивший удостоверение Национального агентства контроля сварки считается высококвалифицированным и может выполнять работы на самых ответственных участках. А сварщики национальной нефтегазовой компании все имеют самый высокий уровень НАКС. Отрадно, что воспитывается достойная молодая плеяда сварщиков в стенах ЯИПК.

Справка

АО «Сахатранснефтегаз» работает на основании Соглашений с Министерством образования и науки РС (Я), с Северо-восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова.

Отличники учебы и активисты профильных профессиональных учебных организаций получают ежемесячную именную стипендию АО «Сахатранснефтегаз».

АО «Сахатранснефтегаз» — победитель в номинации «Лучшая база по организации практики студентов СВФУ им. М.К. Аммосова».