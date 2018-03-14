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14 марта 2018, 15:02
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Деловой центр Южной Якутии встретил «Форум тех, кто действуют»

Сегодня в Нерюнгри открылся еще один зональный Гражданский форум «Форум тех, кто действует», организованный Общественной палатой РС(Я) и Министерством по развитию институтов гражданского общества РС(Я). Напоминаем, что уже отработали на «ура» зональные Гражданские форумы в Амге и Нюрбе. В столице угольщиков собрались общественники из Нерюнгринского и Алданского районов.   

Чувствуется, что в деловом центре Южной Якутии живут деловые люди. С самого утра перед официальной церемонией открытия форума состоялся семинар общественных наблюдателей Общественной палаты РС(Я) на выборах Президента РФ. Вместо того, чтобы неспешно прогуливаться перед стендами ярмарки успешных практик и выставки проектов, ожидая начала мероприятия, 42 наблюдателя деловито записывали консультации, которые дали заместитель главы Нерюнгринского района Андрей Варламов и руководитель Нерюнгринской Территориальной  избирательной комиссии Мария Федорова. От организаторов семинар вели член Общественной палаты РС(Я) Петр Гоголев и член Общественной палаты РФ  Вячеслав Алексеев.

А вообще есть резон похвалить организацию пула общественных наблюдателей в столице Южной Якутии. Очень активно работает его координатор в Нерюнгринском районе Ольга Галюк. Она в торжественной обстановке раздала наблюдателям направления.

На открытии прозвучали гимны России и Якутии, что придало особенную торжественность зональному Гражданского форуму. Первым выступил глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский.

— Гражданский форум стал для органов государственной и муниципальной власти одним из ключевых элементов  обратной связи со стороны общества, — сказал он.

Член Общественной палаты РФ Вячеслав Алексеев рассказал, что зональные форумы проводились и раньше, и назывались «Деревня – душа России». Он остановился на исполнении резолюции этого форума. Многое из того, что там было обозначено, исполнилось. Вячеслав Петрович подчеркнул:

— Общественная палата республики – это очень активный и эффективный институт, который способствует улучшению жизни людей. И, кстати, конкретно для Нерюнгри Общественная палата добилась модернизации старых лифтов. Очень активно здесь работает член Палаты Якутии Нэлля Бигеева.

Вячеслав Петрович также рассказал о поддержке бренда «Сделано в Якутии» в Нерюнгринском районе.

Раз уже речь пошла о пользе форумов, заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Иван Луцкан уделил в своей речи внимание новому «свеженькому» празднику — Дню гражданского активиста. Ведь учредить эту дату именно на Гражданском форуме-2017 «От диалога к сотрудничеству» пообещал глава Якутии Егор Борисов

— День Гражданского активиста 2 апреля мы отмечаем впервые. Нигде по стране такого Дня еще нет. Это говорит об активности общественности в нашей республике и о том, что глава республики поддерживает общественные движения, – сказал Иван Луцкан.

Что любопытно, именно на форуме в Нерюнгри впервые выступил представитель духовенства. Собравшихся тепло поприветствовал отец Аркадий и пожелал всем общественников духовных и телесных сил на форуме.

Открытие украсил музыкальный номер в исполнении Людмилы Кичигиной. А спела она очень патриотичную песню «С чего начинается Родина». Для  общественников Родина начинается с активной жизненной позиции, ну и потом уже с «картинки в твоем букваре».

До обеда состоялись обучающий семинар по юридической регистрации и государственной поддержке НКО, бесплатная юридическая помощь, прием граждан членами Общественной палаты РС(Я).

После обеда будут работать пять дискуссионных площадок: «Успешные практики добровольчества, поддержка гражданских инициатив», «Взаимодействие общественных советов, НКО и ТОСов с органами местного самоуправления: задачи, проблемы, пути решения Общественный контроль: актуальность, действенность и результативность», «ЗОЖ», «Роль общественности в содействии занятости населения».

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я).
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