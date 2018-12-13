Деловая игра «Поликлиника будущего»

14 декабря в коворкинг центре «ГАУ Технопарк Якутия» состоится отраслевая деловая игра среди молодых специалистов (врачей и медицинских сестер) ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1 под названием «Поликлиника будущего»

Организаторами выступят администрация ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» Молодежный совет врачей ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» и профком ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1»

Во время деловой игры молодые специалисты предложат свои инновационные идеи по улучшению оказания медицинской помощи, ознакомятся и ответят на вопросы по организации здравоохранения, смогут поработать в команде подискутируют в дебатах и творчески подойдут к решению поставленных перед ними организационных задач.

Главным призом станет стажировка в Москве, всех участников ждут ценные призы и дипломы.