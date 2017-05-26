Дело полковника Якутии Мамчура выходит на финишную прямую

Бывший заместитель министра внутренних дел республики обвиняется в покушении на изнасилование

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел, начальника следственного управления МВД по Якутии Николая МАМЧУРА, который обвиняется в покушении на изнасилование, на стадии завершения, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на газету «Якутск Вечерний».

Следком России возбудил уголовное дело против экс-замминистра ВД Якутии Николая Мамчура

— Преступление произошло в ночь на 18 апреля. Пострадавшая Ольга В. дежурила на посту в Следственном управлении МВД Якутии на ул. Петра Алексеева, — пишет газета. В это время в Якутске находилась проверяющая комиссия из МВД РФ. Понятное дело, что для руководства из Белокаменной была накрыта «поляна», не обошлось без спиртного. Николай Федорович с ними выпил, а поздним вечером приехал на работу — в Следственное управление МВД республики. То, что он действительно много работал и часто задерживался до полуночи, рассказывали «ЯВ» его бывшие коллеги. Затем под предлогом того, что подчиненной нужно дать какое-то служебное поручение, он пригласил Ольгу к себе в рабочий кабинет. Мужчина налил ей кофе, начал разговор, а после напал на нее, пытаясь снять с нее одежду и изнасиловать. Между ними завязалась драка. Потерпевшей удалось вырваться. Выбежав на балкон, она в слезах, испуганная, тут же позвонила своему непосредственному начальнику, рассказав о случившемся, и матери. Уже на следующий день заявление потерпевшей появилось в стенах Следственного комитета республики.

Не все поверили тому, что Мамчур, высокопоставленный на тот момент чин в МВД Якутии, способен на столь грязный поступок. К тому же, как мы говорили выше, в Якутске находилась комиссия МВД с проверкой. Разгорался скандал федерального масштаба. Появилась версия, что потерпевшую использовали некие силы, заставив специально оговорить полицейского, чтобы сместить того с высокой должности. «Не может такого быть! Он что, совсем дурак что ли?» — говорили его коллеги. Ольгу долго допрашивали, в Следственном комитете она проводила долгие часы, отвечая на непрерывные вопросы следователей. После того, как о случившемся стало известно СМИ, появилась еще одна девушка. Она рассказала «ЯВ», что Мамчур действительно «позволял себе распускать руки». Тогда она работала его секретарем. На ее замечания мужчина не реагировал, а уже позже, не добившись благосклонности, уволил ее.

Уже после того, как скандал начал набирать обороты, ночью 19 апреля в служебной квартире Мамчура прозвучал выстрел: полковник пытался покончить с собой, выстрелив в рот из травматического оружия. Однако рана оказалась не смертельной. Мужчина был доставлен в Республиканскую больницу № 2, где ему была проведена срочная операция. Медики поставили диагноз: касательное ранение шеи. Около недели обвиняемый пролежал в больнице, а после тихо и незаметно уехал в Нижний Новгород. Правда, в своем родном городе Николай Федорович был недолго. За ним выехали сотрудники Следственного комитета и ФСБ, доставив обратно в Якутию.

Более года Мамчур провел под домашним арестом у своих знакомых на Кирзаводе. Из Нижнего Новгорода к нему прилетела супруга Инна, которая уже в Якутске написала на Ольгу заявление, обвинив в клевете. За это время сменилось три следователя, были проведены десятки экспертиз, опрошены бывшие коллеги Мамчура. На минувшей неделе в Верховном суде республики мера пресечения обвиняемому — домашний арест — была заменена на подписку о невыезде. В настоящее время расследование уголовного дела завершается, стороны знакомятся с материалами.

Надежда ДВОРЕЦКАЯ, старший помощник руководителя СКР по взаимодействию со СМИ:

— Расследование уголовного дела на стадии завершения. В настоящее время стороны знакомятся с материалами уголовного дела.

Родные потерпевшей: «Сейчас мы испытываем давление со стороны МВД»

Мать Ольги Татьяна РЫЦАРЕВА:

— После разразившегося скандала Оля осталась работать в МВД, хотя ей было морально очень тяжело. Сколько грязи было вылито на нашу семью в Интернете, ее фотографии распространялись через ватсап. Мы многое пережили за это время. Столько нервов было потрачено, переживаний. Дочь по сто раз вызывали на допросы, она проходила детектор лжи. Мы испытывали колоссальное давление со всех сторон. Нам говорили, что наши телефоны на прослушке, советовали срочно сменить место жительства, потому как «может быть всё, что угодно».

Мы до сих пор опасаемся за жизнь и здоровье дочери. Сами понимаете, Мамчур занимал высокий пост в МВД Якутии. Но дочь не испугалась, не забрала заявление обратно, а пошла до конца. Хотя вроде бы Мамчур приехал в Якутию совсем недавно, но за это время он оброс связями, новыми друзьями из силовых структур.

Расследование уголовного дела шло более года. Сначала взялся за дело следователь КАЛАЧЕВ, но уже после первого судебного заседания, на котором рассматривалась мера пресечения Мамчуру, он был отстранен. Материалы были переданы другому следователю — Каратаеву. Нам говорили, что он очень опытный и доведет дело до конца. Но уже весной этого года дело было передано другому следователю Белянину. Сейчас мы опасаемся, что до суда уголовное дело дойдет со скрипом, если еще дойдет. Нас уже предупреждали, что прокуратура настроена отправлять дело обратно в Следственный комитет по любым малейшим поводам. Что и произошло на днях — обвинительное заключение из прокуратуры было передано обратно в Следственный комитет республики для устранения нарушений. Есть подозрения, что сторона защиты при помощи высокопоставленного прокурорского чина хочет убрать статью обвинения — покушение на изнасилование, оставив лишь «насильственные действия сексуального характера».

Мы неоднократно писали жалобы на имя президента РФ ПУТИНА, обращались отдельно в МВД РФ. Как нам сообщали, это уголовное дело находится на особом контроле Следственного комитета России и Генпрокуратуры РФ. После этого случая Мамчур был отправлен на пенсию, но с почестями. Его не стали выгонять с позором, а дали возможность уйти «красиво». Он не был лишен звания и получает весьма приличную пенсию как полковник МВД в отставке. Кстати, в прошлом году на День сотрудника органов внутренних дел он получил награду от МВД.

«Это плохо срежиссированное дело»

Защищает интересы Мамчура почетный адвокат России Игорь ТРОФИМЕНКО:

— На мой взгляд, это плохо срежиссированное и исполненное дело. Следствию не удалось собрать хорошей доказательной базы, имеется масса нарушений УПК. Например, у потерпевшей спустя месяц был обнаружен синяк на ягодицах. И этот кровоподтек следователь приобщает к материалам уголовного дела в качестве доказательства. Спустя месяц! И какое может быть покушение на изнасилование, если у потерпевшей нет никаких телесных повреждений. Ни царапины! О чем можно говорить?! Может, поэтому потерпевшая сменила уже четверых адвокатов, потому как защитники видят, что перспективы слабые, цепляться не за что.

К тому же, расследование уголовного дела неоправданно затянулось. Это обычный «ментовской» ход: к расследованию подключается один следователь, затем материалы передаются второму. Все это делается, чтобы затянуть расследование еще на неопределенное время.

В отношении моего подзащитного была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что Мамчур психически здоров, никаких сексуальных расстройств у него не наблюдается.

— К нам в редакцию поступала информация, что якутские психиатры наоборот признали его невменяемым, мол, он опасен для себя и окружающих и нуждается в госпитализации.

— Это неправда. К тому же, его психическую вменяемость подтвердили московские врачи из Института имени Сербского. Правда, с проведением этой дополнительной судебно-психиатрической экспертизы мы натерпелись. Следователю КАРАТАЕВУ, видимо, лишний раз захотелось съездить в Москву, хотя такой необходимости не было. 5 декабря он забрал Мамчура и уехал с ним в Москву. И это в тот момент, когда постановление суда о назначении повторной экспертизы не вступило в законную силу! 12 декабря мы обжаловали в Верховном суде в апелляционной инстанции постановление городского суда. В Верховном суде республики постановление суда первой инстанции было отменено, но с тем же финалом. И только в марте мы получили медицинское заключение врачей. Представляете, сколько времени потеряно даром! Все это время следователь выходил с ходатайством в суд о продлении домашнего ареста, упирая на то, что Мамчур может скрыться, что у него родственники живут на Украине. Мой подзащитный не выходил на улицу, сидел в доме, как в тюрьме.

— А его супруга в Якутске? С ним?

— Его супруга как жена декабриста. Без ее поддержки Николаю Федоровичу было бы очень тяжело. Благодаря ей, он еще жив. Она с ним везде, и в Москву вместе с ним ездила.

— Стоит полагать, что судебное следствие будет сложным.

— Конечно! Столько внимания общественности приковано к этому уголовному делу. Думаю, что по двум статьям обвинения будет оправдательный приговор.