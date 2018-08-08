Дело о гибели работника «Якутлесресурса» находится на контроле прокуратуры

24 июня 2018 на территории МО «Кюндядинский наслег» зарегистрирован лесной пожар № 12Н. В тушении пожара было задействовано 26 человек, а также техника.

28 июня 2018 года после локализации лесного пожара группа в составе 4 работников ГАУ Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс» в состоянии алкогольного опьянения выехала на автомашине УАЗ-2200695-04 для перевозки на базу мотопомпы. По пути следования произошло возгорание автомашины, в результате которого один сотрудник погиб, второй получил ожоги 2-3 степени.

При этом, согласно материалам прокурорской проверки, при эксплуатации автомашины нарушены Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства РФ в части не проведения проверки перед выездом и не обеспечения исправности технического состояния транспортного средства, в результате которого наступила смерть человека.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения Нюрбинским МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

Кроме того, проверка выявила нарушения в части не обеспечении сезонных работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, не проведении предварительного медицинского осмотра, отсутствия контроля за соблюдением трудовой дисциплины работниками предприятия.

По выявленным нарушениям прокуратура района внесла в адрес генерального директора ГАУ Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс» представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении и контроле прокуратуры.