Дело о банкротстве «Туймаада Даймонд» — назначен арбитражный управляющий

Продолжается в Арбитражном суде Якутии рассмотрение дела о банкротстве ПАО «Туймаада Даймонд».

Суд недавно вынес по данному делу следующее определение:

«уточнение заявленных требований Федеральной налоговой службы России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республики Саха (Якутия) от 18.10.2018№17-14 принять.

Принять отказ Федеральной налоговой службы России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республики Саха (Якутия) от уточнения заявленных требований от 30.08.2018 №17-14.

Признать заявление Федеральной налоговой службы России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республики Саха (Якутия) о признании публичного акционерного общества «Туймаада Даймонд» (ИНН 1435009280, ОГРН 1021401048338) несостоятельным (банкротом) обоснованным.

Ввести в отношении публичного акционерного общества «Туймаада Даймонд» (ИНН 1435009280, ОГРН 1021401048338) процедуру наблюдения до 21.02.2019.

Включить требование Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) в реестр требований кредиторов публичного акционерного общества «Туймаада Даймонд» (ИНН 1435009280, ОГРН 1021401048338) в размере 1 765 953,87 рублей, в том числе:

в состав второй очереди задолженность в размере 1 002 517, 39 рублей,

в состав третьей очереди задолженность в размере 763 436,48 рублей, из них: основной долг размере 616 301,41 рублей, пени в размере 131 921,62 рублей, штрафы в размере 15 213,45 рублей.

Утвердить временным управляющим публичного акционерного общества «Туймаада Даймонд» (ИНН 1435009280, ОГРН 1021401048338) арбитражного управляющего Стрекалина Евгения Викторовича, члена Союза арбитражных управляющих «Континент» (ИНН 143504552879, регистрационный номер – 10341, адрес для корреспонденции: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, 19/2, кв. 23), с вознаграждением в размере фиксированной суммы 30 000 рублей в месяц за счет средств должника.

Федеральной налоговой службы России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республики Саха (Якутия) представить сведения об адресе, дате и месте рождения генерального директора должника – Максимова Василия Александровича.»