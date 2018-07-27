Дело о банкротстве банка «Таатта» поступило в суд

В Арбитражный суд республики поступило заявление Центрального банка Российской Федерации о признании кредитной организации Банк «Таатта» несостоятельным (банкротом).

Центробанк в деле представляет отделение Национального банка по Якутии. Делу присвоен номер А58-6327/2018. В соответствии со статьей 127 АПК РФ вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней.

По факту хищения средств граждан и юрлиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Расследование дела будет вестись в Москве.