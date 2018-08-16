Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости

Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственного собрания Республики Саха (Якутия), обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть мужчины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республики Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что в сентябре 2017 года в вечернее время обвиняемый в нарушение правил дорожного движения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным автомобилем марки «Nissan Patrol», двигался со скоростью, превышающей установленное ограничение, по проезжей части автомобильной дороги «НАМ» со стороны города Якутска в направлении села Намцы Намского района Республики Саха (Якутия), где совершил наезд на трех мужчин, двое из которых получили телесные повреждения различной степени тяжести, один скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал частично, указав, что спиртные напитки не употреблял, а потерпевшие стояли посередине проезжей части.

Однако следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) были собраны неопровержимые доказательства управления обвиняемым транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нахождения потерпевших в момент наезда на обочине дороги.

В ходе следствия установлено, что с 2012 года в отношении депутата было составлено семь протоколов об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, обвиняемый привлекался тридцать раз к административной ответственности за превышение скорости.

По выявленным нарушениям следователем внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в адрес главы администрации городского округа города «Якутск», управления автомобильных дорог Республики Саха (Якутия), в Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), МУ МВД России «Якутское».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.