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7 июля 2018, 11:43
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Дело Местникова: «Взяткодательницы» вели в аэропорту Якутска незаконную предпринимательскую деятельность?

Как сообщалось в предыдущих материалах, заявления против гендиректора аэропорта «Якутск» Николая МЕСТНИКОВА подали два индивидуальных предпринимателя — ЧЕПИНА И.Е. и ПОПОВА А.Р., занимающиеся упаковкой багажа в здании аэропорта. СМИ сообщали, что они, якобы, «заплатили взятку в 14 миллионов рублей генеральному директору аэропорта».

ИГ «В Якутии.ру» провела собственное расследование. Из нескольких открытых источников наши коллеги выяснили и сверили следующее. ИП ПОПОВА Анастасия Ринатовна зарегистрирована как индивидуальный предприниматель 25 июля 2017 года. При этом у ИП Поповой А.Р. есть вид деятельности по упаковыванию товаров. (Подчеркнем, именно товаров).

А ИП ЧЕПИНА Ирина Евгеньевна, зарегистрированная 7 декабря 2004 года, по своим ОКВЭДам вообще не имеет права заниматься упаковкой багажа и даже товаров.
В ее ОКВЭДах указаны следующие виды деятельности: «производство меховых изделий», «торговля розничная одеждой в специализированных магазинах», «ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров».
Спрашивается: как могла ИП Чепина И.Е. заниматься в аэропорту г. Якутска упаковкой багажа, если в основных видах ее деятельности не было подобного или хотя бы близкого вида услуг?

Издание сообщает со ссылкой на экспертов, что такого вида деятельности, как «упаковка багажа», не существует вообще. Поэтому, как следует из открытых источников, для обертывания багажа в сфере транспорта считается подходящим ОКВЭД «63.40. Организация перевозок грузов».
Эта группировка включает операции по транспортной обработке грузов, т.е. их временное упаковывание с целью предохранения во время транзитной перевозки, распаковывание, взятие проб, взвешивание грузов и т.п.

В таком случае, ОКВЭД ИП Поповой по упаковке товаров (например, продуктов питания), тоже не подходит для работы в аэропортах по упаковке багажа.

Получается, обе заявительницы — ИП ПОПОВА и ИП ЧЕПИНА, по сути, сами могли вести незаконную предпринимательскую деятельность? Делает вывод ИГ «В Якутии.ру».

На это обстоятельство стоит обратить пристальное внимание Северо-Восточному линейному управлению на транспорте МВД России и Транспортной прокуратуре. Вообще странно, что эти структуры до сих пор не выяснили ведение непрофильного бизнеса на территории аэропорта заявительницами ПОПОВОЙ и ЧЕПИНОЙ.
Вызывает большие сомнения озвученная заявительницами сумма взятки — 14 млн. руб., и это ставит под сомнение всю остальную информацию. Но если поверить заявительницам, возникает резонный вопрос: Если у ПОПОВОЙ и ЧЕПИНОЙ столь прибыльный бизнес в аэропорту, зачем им потребовалось так подставляться?

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU по материалам ИГ "В Якутии.ру".
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Джатиев Юрий
07 июля 2018, 12:09

Вот что удивительно в этом, неужели кусок пищевой пленки,которой обертывают сумку стоит таких денег? За сумку берут 400 рублей. Конечно ему давали откаты так просто бы не закрыли этого ворюгу. Дерут с народа все и за все…Депутаты то что молчат? Хотя о чем это я? Там тоже воруют…

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