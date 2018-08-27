Дело Макарова: Показания основного свидетеля поставлены под сомнения

Новые показания свидетелей проливают свет на обстоятельства убийства Иннокентия Макарова, чемпиона мира по кикбоксингу, председателя СОНТ «Сатал». Как следует из показаний одного из свидетелей, основной свидетель по делу Платонов знал о совершенном или планируемом преступлении, сообщает ЯСИА.

Напомним, в ходе следствия Платонов говорил, что подсудимый Степанов угрожал убить Макарова, брал в руки нож. Но в суде он отказался от этих показаний, сообщив, что оговорил Степанова под давлением оперативников.

Между тем, другой свидетель — его двоюродный брат Платонова опровергает эти показания. По его словам, Платонов звонил ему в день убийства и говорил, что его хотят привлечь к сокрытию тела.

«У них какие-то проблемы, меня хотели привлечь вывезти тело» — цитирует Платонова свидетель.

Возникают вопросы и к числу находившихся в доме людей. Тот же Платонов сказал, что вечером в доме находились только Макаров со Степановым. Другой свидетель — родственница и соседка погибшего — сообщила о том, что в это время они с мужем видели в окне трех-четырех человек, сидевших за столом в кухне соседского дома. Подтвердит ли это ее муж, также привлеченный в качестве свидетеля, станет ясно после перерыва, объявленного по делу.

Достоверность всех данных показаний предстоит оценить суду.

Напомним, в убийстве известного спортсмена обвиняется пенсионер МВД Степанов, в укрывательстве преступления — его родственник Острелин. В отличие от родственника, полностью признавшего вину, Степанов вину признал только частично.