Уголовное дело в отношении полковника Левадного: новые подробности

Прокуратурой республики по результатам проведенной в МВД по РС (Я) проверки соблюдения федерального законодательства при назначении на должность государственной службы и увольнении с нее Левадного А.В. вынесено постановление в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ и направлено в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Установлено, что Левадный А.В., зная об основных целях и задачах службы в органах внутренних дел, будучи сотрудником полиции, на которого законом возложены полномочия по защите прав граждан, охране общественного порядка, интересов государства в сфере экономической деятельности, в том числе порядка въезда и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, Левадный А.В. использовал свое служебное положение вопреки интересам службы и государства и совершил противоправные действия в интересах коммерческой деятельности своей супруги.

13.04.2017 Следственным комитетом по г.Якутску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РС (Я) по результатам проверки по постановлению заместителя прокурора республики Щербакова А.А. в отношении бывшего заместителя руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» Левадного А.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.3 ст.286 УК РФ.