Дело экс-депутатов Александра Уарова и Дмитрия Саввина поступило в столичный суд

Дело бывших депутатов Александра Уарова и Дмитрия Саввина поступило в Якутской городской суд. Как сообщает телеканал «Якутия 24», рассматривать его будет судья Татьяна Егорова.

Пока судебное заседание по уголовному делу не назначено.

Напомним, дело по обвинению двух бывших депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) республики Александра Уарова и Дмитрия Саввина во взятке и хищении чужого имущества путем обмана завершено.

«Обвиняемые, используя служебные полномочия, получили у генерального директора одного из акционерных обществ взятку в виде денег на общую сумму 900 тыс. рублей. Денежные средства были получены за содействие в принятии закона о внесении поправок в закон Республики Саха (Якутия) в части дополнительного бюджетного ассигнования по вопросу искусственного осеменения крупного рогатого скота», — сообщили в СУ СК по Якутии.

Кроме того, бывший нардеп Уаров обвиняется в том, что в период двух лет, порядка 20 раз выезжая в служебные командировки в Сунтарский район, совершил хищение денег республиканского бюджета.