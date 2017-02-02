Дело Бориса Попова: новые подробности от следкома

Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по обвинению главы муниципального района «Нюрбинский район» Бориса Попова в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В связи с избранием в отношении главы меры пресечения в виде заключения под стражу и отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого об изменении меры пресечения в СМИ высказываются различные точки зрения как о необоснованности ареста, так и заказном, «политическом» характере уголовного дела.

В связи с этим следственные органы напоминают, что уголовное дело возбуждено по факту незаконного перечисления по инициативе Попова многомиллионных сумм на счет застройщика, который не выполнил обязательства по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя.

Следствие установило, что подрядчик в декабре 2014 года – феврале 2015 года получил аванс для закупки и транспортировки строительных материалов на сумму около 39 миллионов рублей. После этого Попов, зная о перечислении данной суммы, незаконно обязал руководителя учреждения-заказчика стройки, находящегося в его прямом подчинении, перечислить на счета подрядчика дополнительно 38 миллионов рублей. Таким образом, подрядчик получил денежные средства в общей сумме около 77 миллионов рублей. Несмотря на это, по истечении двух лет работы, предусмотренные условиями контракта, выполнены на сумму чуть более 17 миллионов рублей.

Подрядчик обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с требованием обязать заказчика принять работы на сумму около 41 миллиона рублей. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

Более того, следствие располагает достоверными сведениями о том, что работы по закладке фундамента выполнены некачественно. По степени прочности они не соответствует предъявляемым требованиям.

Следственными органами главе района, отстраненному от должности решением суда, предъявлено обвинение в том, что его незаконными действиями причинены тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба бюджетам района и республики. Кроме того, в результате действий главы нарушены конституционные права учащихся на обеспечение доступности качественного образования, а средства в сумме около 60 миллионов рублей, перечисленные на строительство школы, учредителями предприятия израсходованы на иные цели. Само предприятие продано третьим лицам. Работы по строительству школы остановлены в сентябре 2015 года.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела также проверяется версия о сговоре руководства фирмы-подрядчика и Попова Б.Н. при совершении преступных действий, причинивших существенный ущерб муниципальному району и Республике Саха (Якутия).

При избрании меры пресечения следственными органами учтено, что обвиняемый оказывал давление на свидетелей и предпринимал попытки склонить их к даче заведомо ложных показаний.

Следственные органы обращают внимание активных представителей сторонников главы на тот факт, что заявления в СМИ о политическом характере уголовного дела безосновательны, а попытки оказания давления на ход расследования подобными публикациями попросту бесперспективны.