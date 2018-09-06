Дело Бориса Попова: Ключевой документ обвинения пропал?

На состоявшемся 5 сентября судебном заседании по делу экс-главы Нюрбинского района Бориса Попова выяснилось, что в деле отсутствует оригинал одного из ключевых документов — распоряжения, на основании которого подрядчику были перечислены бюджетные деньги, сообщает ЯСИА. Документ будет затребован у следствия.

Уголовное дело по обвинению бывшего главы Нюрбинского района в превышении должностных полномочий рассматривается в Якутском городском суде с декабря 2017 года.

Правоохранители считают, что Попов, зная о невыполнении строительных работ, подписал распоряжения и приказы о перечислении денег подрядчикам строительства школы в селе Кюндядя и стадиона в городе Нюрба. На основании этих документов 48 миллионов рублей были перечислены строителям в счет аванса по контрактам.

Напомним, недавно прокуратура Якутии сообщила о том, что бывший заместитель экс-главы за превышение должностных полномочий приговорен к лишению свободы сроком на четыре года условно. Поводом стали незаконные распоряжение и приказ, по которым строительная фирма получила из бюджета 6,6 миллионов рублей.

Рассмотрение уголовного дела продолжается.