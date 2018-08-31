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Дело Александра Уарова: три семьи и коммунальные долги?

Апелляционное постановление № 22-916 Верховного суда РС(Я) от 26 июня 2018 года: 

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Верхотурова И.Ю., единолично, с участием:

прокурора Винокуровой У.Д.,

защитников – адвокатов Босикова И.И., Колмогорова Е.В.,

обвиняемого У.,

при секретаре судебного заседания Филипповой Л.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов Босикова И.И. и Васильева А.Г. в интересах обвиняемого У. на постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 7 мая 2018 года об удовлетворении ходатайства следователя по ОВД отдела по РОВД СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Е. о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении У., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Заслушав доклад судьи, выслушав адвокатов Босикова И.И. и Колмогорова Е.В., обвиняемого У., поддержавших доводы апелляционных жалоб, прокурора Винокуровой У.Д., полагавшей постановление суда оставить без изменения, суд апелляционной инстанции

установил:

7 мая 2018 года следователь по ОВД отдела по РОВД СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Е. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее обвиняемому У.

В тот же день постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) ходатайство следователя удовлетворено, наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому:

— нежилое здание, площадью *** кв. м., расположенное по адресу: ……….;

— земельный участок, площадью *** кв.м., расположенный по адресу: ……….;

— нежилое здание, площадью *** кв.м., расположенное по адресу: ……….;

— нежилое помещение, площадью *** кв.м., расположенное по адресу: ……….;

— жилое помещение, площадью *** кв. м., расположенное по адресу: ……….;

— жилое помещение, площадью *** кв. м., расположенное по адресу: ……….;

— автомобиль «********» с государственным регистрационным знаком № …;

— денежные средства в размере ………. рублей,

путем запрета отчуждения имущества в пользу третьих лиц и уничтожения его до окончания предварительного следствия и судебного заседания.

Не согласившись с постановлением суда, адвокат Босиков И.И. в интересах обвиняемого У. обратился с апелляционной жалобой, в которой указывает, что сторона защиты не извещена о судебном заседании по рассмотрению ходатайства следователя о наложении ареста, денежные средства в размере ………. руб. являются заработной платой, премией, отпускными, пенсионными выплатами, которые принадлежат семье У., они необходимы на содержание трех семей. Кроме того обращает внимание на наличие задолженности по коммунальным услугам. Просит постановление суда изменить, исключить наложение ареста на денежные средства.

В апелляционной жалобе адвокат Васильев А.Г. постановление суда считает незаконным, необоснованным и подлежащим отмене в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Указывает на необоснованность решения суда о наложении ареста на денежные средства, приводит доводы о законности происхождения данных денежных средств, их необходимости для обеспечения семьи, оплаты текущих расходов. Полагает, что судом без внимания оставлены положения п.п. 13, 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан» о соразмерности стоимости имущества, на которое наложен арест, причиненному ущербу и размеру максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а также не установлен срок действия ареста. По мнению автора жалобы, постановление суда не содержит обоснования принадлежности арестованного имущества У. Просит изменить судебный акт, отказать в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства.

На вышеуказанные апелляционные жалобы поступили возражения прокурора Марченко М.В., в которых он просит апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, а постановление суда – без изменения.

Согласно ст. 389.9 УПК РФ, суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции.

Проверив представленный материал, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

Учитывая данные требования закона судья, обязан указать в постановлении, какие именно установленные в судебном заседании факты и обстоятельства положены в основу принятого решения с указанием закона, подлежащего применению.

Вместе с тем, судом первой инстанции данные требования закона не выполнены.

Как следует из постановления Якутского городского суда от 7 мая 2018 года, выводы суда о необходимости наложения ареста на имущество обвиняемого У. не мотивированы. В нарушение ч. 3 ст. 115 УПК РФ суд в постановлении не привел конкретных, фактических обстоятельств, на основании которых он принял решение о наложении ареста на имущество обвиняемого. Судом не выяснено, имеются ли предусмотренные законом ограничения для наложения ареста на имущество (ч. 4 ст. 115 УК РФ).

Вышеприведенные нарушения закона являются существенными и повлияли на вынесение законного и обоснованного решения.

При таких обстоятельствах, обжалуемое постановление не отвечает требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ и подлежит отмене.

В соответствии с п. 6 ст. 389.20 УПК РФ суд апелляционной инстанции полагает возможным принять новое решение по ходатайству следователя, не направляя настоящий материал на новое судебное рассмотрение, поскольку допущенные нарушения закона могут быть устранены в суде апелляционной инстанции.

В ходатайстве следователь по ОВД отдела по РОВД СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Е. просит с целью обеспечения исполнения приговора суда наложить арест на имущество обвиняемого У., а именно: на два нежилых здания, земельный участок, нежилое помещение, два жилых помещения, автомобиль, а также денежные средства в размере ………. рублей.

Данное ходатайство внесено надлежащим лицом, в рамках возбужденного уголовного дела, соответствии со ст.ст. 115, 165 УПК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

25 апреля 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

В соответствии с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого от 26 апреля 2018 года У. обвиняется в получении взятки в сумме ………. рублей.

Согласно представленным в суд сведениям, в собственности У. находятся объекты недвижимости: нежилое здание, расположенное по адресу: ………., земельный участок, расположенный по адресу: ………., нежилое здание, расположенное по адресу: ………., нежилое помещение, расположенное по адресу: ………., жилое помещение, расположенное по адресу: ………., жилое помещение, расположенное по адресу: ………..

Кроме того, в его собственности имеется автомобиль «********»; в ходе обыска в служебном кабинете У. изъяты принадлежащие ему денежные средства в размере ………. рублей.

Органом предварительного расследования действия У. квалифицированы по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 4.05.2011 № 97-ФЗ, от 21.11.2011 № 329–ФЗ), санкцией которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Учитывая обстоятельства инкриминируемого обвиняемому преступления, а также размер наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 290 УК РФ, суд апелляционной инстанции в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, в случае, если такое наказание будет применено, полагает необходимым наложить арест на имущество У.

При этом суд принимает во внимание положения ч. 4 ст. 115 УПК РФ, в соответствии с которыми арест не налагается на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не может быть обращено взыскание.

Согласно ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением.

В ходе судебного заседания в суде апелляционной инстанции обвиняемый У. указал, что он и его семья в настоящее время проживают в квартире, расположенной по адресу: ……….. Иное жилое помещение, на которое накладывается арест, им и его членами семьи для проживания не используется.

Сведений, опровергающих данные пояснения обвиняемого, в суд не представлено.

Таким образом, указанная квартира является единственным пригодным для постоянного проживания жильем для обвиняемого и совместно проживающих с ним членов семьи.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для наложения ареста на жилое помещение, расположенное по адресу: ………..

Доводы стороны защиты о невозможности наложения ареста на имущество в связи с отсутствием оценки его стоимости, а также о необходимости установления срока ареста имущества обвиняемого несостоятельны, поскольку основаны на неверном толковании уголовно-процессуального закона.

Так, уголовно-процессуальным законом (ч.3 ст. 115 УПК РФ) предусмотрено указание срока ареста в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия.

Характеристики недвижимого имущества и автомобиля, на которые накладывается арест, позволяют прийти к выводу о соразмерности их стоимости размеру штрафа, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Кроме того, стороной защиты фактически не оспаривается наложение ареста на недвижимое имущество обвиняемого и автомобиль.

Наличие задолженности по коммунальным платежам, необходимость содержания семьи не свидетельствуют об отсутствии правовых оснований для наложения ареста на денежные средства в размере ………. рублей.

Несостоятельными являются доводы жалобы о нарушении прав лиц в связи с не извещением о судебном заседании, поскольку положения ч. 3 ст. 165 УПК РФ не предусматривают обязательное участие заинтересованных лиц при рассмотрении судьей вопроса об аресте имущества; в заседании вправе участвовать прокурор и следователь.

Суд также не принимает доводы адвоката Колмогорова Е.В. о том, что арест на имущество налагается с целью обеспечения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий, которых по делу не установлено, поскольку арест налагается с целью исполнения приговора в части взыскания штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:

постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 7 мая 2018 года о наложении ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности обвиняемому У. отменить, с вынесением нового судебного решения.

Ходатайство следователя по ОВД отдела по РОВД СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Е. о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении У., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, удовлетворить частично.

По уголовному делу наложить арест на имущество, в части принадлежащей на праве собственности обвиняемому У., а именно:

— нежилое здание, площадью *** кв. м., расположенное по адресу: ………. (кадастровый № …);

— земельный участок, площадью *** кв.м., расположенный по адресу: ………. (кадастровый № …);

— нежилое здание, площадью *** кв.м., расположенное по адресу: ………. (кадастровый № …);

— нежилое помещение, площадью *** кв.м., расположенное по адресу: ………. (кадастровый № …);

— жилое помещение, площадью *** кв. м., расположенное по адресу: ………. (кадастровый № …);

— автомобиль «********» с государственным регистрационным знаком № …;

— денежные средства в размере ………. рублей.

Запретить распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, а также уничтожать его до окончания предварительного расследования и судебного разбирательства.

Ходатайство следователя в части наложения ареста на жилое помещение, расположенное по адресу: ………., а также апелляционные жалобы адвокатов Босикова И.И. и Васильева А.Г. оставить без удовлетворения.

Председательствующий судья .Ю. Верхотуров

Источник: https://vs--jak.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=663546&delo_id=4&new=4&text_number=1&case_id=626086
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