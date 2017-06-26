Делегаты V съезда Ассамблеи народов обсудили бюджет республики

В рамках работы V съезда общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) состоялся прием делегатов общественной организации «Союз армян» Республики Саха (Якутия) и муниципального образования «город Якутск».



Делегатов встретили министр финансов Валерий Жондоров, заместители министра Павел Багынанов, Татьяна Осипова, Октябрина Никонова, Иван Алексеев и руководители департаментов министерства.

На встрече делегаты обсудили вопросы социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), основные направления бюджетной и налоговой политики, объемы поступлений доходов в государственный бюджет и межбюджетных трансфертов.

В продолжение встречи делегаты задавали руководству министерства самые разнообразные вопросы. В частности, депутаты ставили актуальные вопросы по строительству школ и ликвидации II смены, исполнению контрактов и контроля по проведению государственных тендеров согласно 94-ФЗ и 44-ФЗ, вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, развития инициатив граждан, духовно-нравственного воспитания, воспитания культуры.

Кроме того были обсуждены общероссийский проект по строительству этнодеревни, реализация программы «Формирование комфортной городской среды» реализуемого в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2019 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 970.

Также делегатов интересовали вопросы развития Старого города, судьба шахты Шергина, возведение земляного полотна в районе вечной мерзлоты.

Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере. Участники выразили готовность расширить дальнейшее сотрудничество.

Справка: V съезд общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» является общереспубликанским собранием членов ассамблеи, а также представителей национально-культурных объединений, коренных малочисленных народов Севера, казачьих обществ, конфессий, некоммерческих организаций, органов государственной власти. Программа включает в себя расширенное заседание Совета по вопросам государственной национальной политики при главе республики, проведение курсов повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, дискуссионные площадки, презентации и выставки лучших практик общественников, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.