Делегаты от Верхоянского улуса помогли многодетной семье Асекритовых

7 апреля делегаты II Съезда отцов Республики Саха (Якутия) от Верхоянского улуса во главе с заместителем главы улуса Владиславом Ивановым, посетили многодетную семью Асекритовых, проживающих в Сайсарском округе.

Анна Николаевна многодетная мама с 4 малолетними детьми, самым младшим девочкам – близняшкам чуть больше 2 месяцев. Семья живет только на детские пособия.

Делегаты Верхоянского улуса познакомились с детьми и побеседовали о проблемах и перспективах многодетных семей с молодой мамой. Интересовались вопросами поддержки многодетных семей в городе Якутске, вопросами использования материнского капитала. С поздравительной речью выступил Владислав Иванов и вручил от имени делегатов в подарок малышам детское питание и предметы первой необходимости.

От имени Управления Сайсарского округа» и семьи Асекритовых благодарим делегатов Верхоянского улуса за проведенную благотворительную акцию.