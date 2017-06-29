Делегат от Якутии выступил на Всероссийской конференции местного самоуправления

Председатель Районного Совета депутатов МР «Намский улус (район)», руководитель Намского местного отделения Всероссийского Совета местного самоуправления, заместитель Председателя Регионального Совета по работе с местными отделениями Иван Романович Попов принял участие в работе III Всероссийской Конференции ВСМС в г. Нефтеюганске.

Помимо Якутии, Дальневосточный Федеральный округ на Конференции ВСМС представили Амурская область, Магадан, Сахалин, Чукотка.

Конференция прошла под девизом «Уважение, справедливость и открытость как основные принципы работы местной власти» и была посвящена памяти Владимира ПЕТУХОВА — первого мэра города Нефтеюганска Владимира Петухова, который был убит 19 лет назад за отстаивание интересов жителей своего родного города, и сегодня является примером верности служебному долгу и населению города.

Основными вопросами Конференции стали формирование комфортной городской среды с привлечением к участию активных граждан, примеры правоприменительной практики передачи отдельных функций местного самоуправления некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, осуществление полномочий в сфере межнациональных отношений.

Всего участниками Конференции стали около 700 представителей из 48 регионов России, которые ознакомились с лучшими практиками реализации принципа открытости муниципальной власти, обсудили законодательное закрепление и практику применения основных принципов в работе органов местной власти.

С приветственным словом к участникам обратился полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь ХОЛМАНСКИХ, который отметил, что главам городов в 90-х годах приходилось практически выживать, денег в бюджетах хватало только на самые необходимые нужды, несмотря на это им удавалось обеспечивать нормальную жизнь граждан. Сегодня перед муниципалитетами стоит другая задача – работать во взаимодействии с населением.

Губернатор Югры Наталья КОМАРОВА отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ в лидерах по привлечению жителей к разработке и реализации проектов благоустройства территорий.

О благоустройстве без вложения бюджетных средств рассказал глава города Ставрополя, который в 2015 году стал победителем Всероссийского конкурса на самый благоустроенный город.

Представители городов Ставрополя, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Ханты-Мансийска презентовали свои лучшие практики по благоустройству общественных пространств. В своих докладах они отметили принципиальную важность участия в принятии решения самих жителей. Чтобы исполнить эту четкую установку, нужно развивать эффективные механизмы участия граждан на всех этапах проекта — от выбора объекта благоустройства до общественного контроля за его ходом и результатами.

Тульская область поделилась опытом реализации проекта «Народный бюджет». Он предоставляет возможность для жителей участвовать в распределении средств бюджета и обеспечивает прямую связь между общественностью и администрацией.

Позитивным опытом привлечения некоммерческих организаций к исполнению функций местного самоуправления поделились представители Пермского края. Практикой взаимодействия с территориальными органами самоуправления поделился Краснодарский край.

Представитель Якутского регионального отделения ВСМС Попов Иван Романович выступил с информацией по вопросу правоприменительной практики передачи отдельных функций местного самоуправления некоммерческим организациям-исполнителям общественно полезных услуг на примере Центра помощи семьям «Тэрчи» города Якутска, который стал победителем Всероссийского Конкурса лучших муниципальных практик в 2015 году. Данный Центр помощи семьям оказывает социальную, психологическую, юридическую и другие формы помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Проекты вызвали большой интерес со стороны участников Конференции, и было принято решение о тиражировании лучших муниципальных практик.

«Несомненно, положительный опыт коллег из других регионов, их уникальные модели и технологии, необходимо изучить и использовать для решения значимых социальных задач на своей территории, с учетом местной специфики. С этой точки зрения Конференция в Нефтеюганске стала хорошей площадкой для обмена опытом лучших практик между регионами и муниципалитетами.

Наше региональное отделение под руководством Председателя Регионального Совета Александра САВВИНОВА давно работает в этом направлении. Сейчас мы начали устанавливать связи с другими региональными отделениями, в частности в Дальневосточном Федеральном округе.

В преддверии Конференции, 23 июня в городе Якутске мы провели рабочее совещание с представителями Магаданского, Сахалинского и Чукотского региональных отделений ВСМС, на котором обменялись опытом работы, рассказали о лучших муниципальных практиках и определили дальнейшие совместные планы в рамках работы нашей организации. И в этом же составе все приняли участие на Общероссийской Конференции представив, таким образом, Дальний Восток», — отметил Иван Попов.