Делегация республики приняла участие в ежегодном зимнем фестивале Российского движения школьников

В Москве 15-18 декабря состоялся eжегодный зимний фестиваль Российского движения школьников. В этом году он объединил более 1000 активистов Российского движения школьников со всей страны.

На мероприятии от нашей республики приняли участие заместитель директора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», региональный координатор РДШ Нюргуяна Владимировна Макарова и команда активистов Центра развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри- победитель регионального этапа конкурса «Лучшая команда РДШ» под руководством методиста центра Светланы Викторовны Караевой. Это — Кувандыков Руслан, студент 1 курса Южно-Якутского технологического колледжа г.Нерюнгри, Журович Дмитрий, обучающийся 10 класса гимназии № 1 им. С. С. Каримовой, Алшинбаева Ильмира, обучающаяся 10 класса СОШ № 13, Тарасенко Анастасия, обучающаяся 8 класса СОШ № 1 и Марцынкевич Екатерина, обучающаяся 9 класса СОШ № 14 пос. Серебряный Бор Нерюнгринского района. Также гостями фестиваля стали активисты пилотной школы РДШ- школы №7 г. Якутска под руководством заместителя директора по воспитательной работе Ии Егоровны Прохоровой.

Самое яркое событие этой зимы проходило во Дворце культуры Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. На открытии с приветственным словом к участникам обратилась Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Татьяна Юрьевна Синюгина. «Здравствуйте, дорогие ребята и педагоги! Мы встречаемся с вами уже второй год подряд, а это уже история! И самое важное, что эту историю создаёте вы! Я от всей души желаю вам ярких эмоций, незабываемых впечатлений и ярких встреч!» — сказала заместитель министра образования и науки.

Организаторами ежегодного Зимнего фестиваля РДШ выступили Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» совместно с Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». Основной целью проведения Фестиваля является поощрение проявивших наибольшую активность участников РДШ, участников федеральных детских советов и победителей всероссийских конкурсов, организованных РДШ, а также обмен опытом между кураторами в школах. Насыщенная программа фестиваля включила в себя: образовательные и дискуссионные площадки, мастер-классы от экспертов, встречи с гостями фестиваля, награждение победителей конкурсов по направлениям РДШ, подведение итогов года Российского движения школьников.

В рамках фестиваля председатели региональных отделений и координаторы РДШ обсудили проект Стратегии развития Российского движения школьников до 2021 года. Проект документа был однозначно одобрен участниками. Далее он будет вынесен на обсуждение и одобрение Координационному совету РДШ, будет разработан комплект документов по сопровождению реализации Стратегии — методика реализации, нормативные документы, регламенты деятельности, ключевые показатели, план реализации и другие. Окончательное утверждение документов состоится в рамках Съезда РДШ в 2018 году.

Также заместитель министра образования и науки Татьяна Юрьевна Синюгина в рамках Зимнего фестиваля встретилась с региональными председателями и координаторами РДШ.

«Мы понимаем, что движение должно и будет развиваться. Но главный принцип – принцип добровольности вступления, я надеюсь, сохранится,- обратилась к участникам Татьяна Юрьевна.

Рейтинг успеваемости, мониторинг деятельности, аттестация педагогических кадров, интеграция общего и дополнительного образования – компетентные ответы на эти и другие вопросы получили участники по итогам встречи.

Также в ходе дискуссии обсудили и роль родителей в развитии РДШ. Татьяна Юрьевна отметила, «что в каждой школе есть актив родителей, желающих активно участвовать в деятельности движения».

Помимо всех насущных вопросов, связанных с системой образования, присутствующих волновали и критерии оценки РДШ.

«Главный результат – максимальное включение детей в движение. А наша задача – найти каждому в Российском движении школьников занятие по душе. Это и будет результатом», — резюмировала Татьяна Юрьевна.

За время, проведённое на фестивале, ребята успели встретиться со старыми друзьями, завести новых, посетить массу увлекательных мастер-классов, побывать в Кремле, Государственной Третьяковской галерее и офисе компании Rambler & Co, а также многое другое.

Заключительное слово на церемонии закрытия Ежегодного Зимнего фестиваля РДШ взяла Директор ФГБУ «Росдетцентр», ответственный секретарь Координационного совета Российского движения школьников Алиса Анатольевна Крюкова:

«Завершая нашу зимнюю сказку, хотелось бы ввести традицию, чтобы каждый Зимний фестиваль РДШ был фестивалем благодарности. И я искренне благодарю вас за вашу активную работу, а также педагогов, родителей, наших партнёров и дружную команду, без которой ничего бы не получилось! Не верится, что фестиваль подошёл к концу. Спасибо вам, и до встречи в следующем году!»

После фестиваля активисты Российского движения школьников разлетелись по всей стране. Но опыт, новые знакомства и знания, полученные на Ежегодном Зимнем фестивале РДШ останутся с ними на очень долгое время!